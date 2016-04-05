lapay написав:Це як домовляться, якщо буде мирна угода, то законодавство доведеться змінювати.
В цей день держава Україна зникне з мапи світу.
Это не так. Многие государства отдавали часть своей территории и это не приводило к таким уж ужасным последствиям. Пример из истории Союза (точнее, наверно, России) "похабный Брестский мир", согласие на независимость Польши, Финляндии, тех же прибалтов.
edvardd написав:причины войны, смотреть внимательно: [youtube]s8mLW80quTQ
Обидно, что представитель той же далёкой Албании - имеет на порядок больше ... способностей работать головой. Чем некоторые украинцы ... Нафига Вам, только сегодня выложено: 1. https://www.youtube.com/watch?v=HGZsFNQh2XE
Daralex написав:НАТО... Кому оно теперь нужно?... Сцыкло, и всё... Они УЖЕ показали пуйлу, что готовы сдать ВСЕХ, кто не их член... Т.е. Молдову можно просто проглотить, Грузия уже легла, и ноги раздвинула, походу...
щоб ковтнути Молдову спочатку тре пройти Україну, чи хоча б зробити "калідор"
Daralex написав:НАТО... Кому оно теперь нужно?... Сцыкло, и всё... Они УЖЕ показали пуйлу, что готовы сдать ВСЕХ, кто не их член... Т.е. Молдову можно просто проглотить, Грузия уже легла, и ноги раздвинула, походу...
Там сработал эффект Мертведчука. С По и нам грозила бы такая перспектива. (где-то сегодня, видел информацию, что только проект "Медведчук" обошелся более миллиарда $ и всё украли... - хотя по факту принесли Украине вреда на сотни ярдов и ненависть ко всем продажным правителям )
Американская разведка весьма точно все спрогнозировала. И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.
Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала. И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.
ага, це ті що зуб давали що за два дні візьмуть КИЇВ?
Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала. И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.