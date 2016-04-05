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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 284285286287288>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:25

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:
  lapay написав:Це як домовляться, якщо буде мирна угода, то законодавство доведеться змінювати.

В цей день держава Україна зникне з мапи світу.

Это не так.
Многие государства отдавали часть своей территории и это не приводило к таким уж ужасным последствиям. Пример из истории Союза (точнее, наверно, России) "похабный Брестский мир", согласие на независимость Польши, Финляндии, тех же прибалтов.

Только для Вас, и ещё ряда оппонентов 10001 пример:
https://censor.net/ru/news/3322940/rash ... ossii_foto
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://censor.net/ru/video_news/332292 ... rdii_video
Кадры замечательные...
На ночь словно снотворное - успокаивающее.
Но ещё рано.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

НАТО... Кому оно теперь нужно?... Сцыкло, и всё...
Они УЖЕ показали пуйлу, что готовы сдать ВСЕХ, кто не их член...
Т.е. Молдову можно просто проглотить, Грузия уже легла, и ноги раздвинула, походу...
Daralex
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:35

  edvardd написав:причины войны, смотреть внимательно:
[youtube]s8mLW80quTQ

Обидно, что представитель той же далёкой Албании - имеет на порядок больше ... способностей работать головой.
Чем некоторые украинцы ...
Нафига Вам, только сегодня выложено:
1. https://www.youtube.com/watch?v=HGZsFNQh2XE

2. https://www.reuters.com/world/eu-propos ... 022-03-08/

Да вся наша история начиная с Кравчука по торговле(сдачей) интересами Украины?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:36

  Daralex написав:НАТО... Кому оно теперь нужно?... Сцыкло, и всё...
Они УЖЕ показали пуйлу, что готовы сдать ВСЕХ, кто не их член...
Т.е. Молдову можно просто проглотить, Грузия уже легла, и ноги раздвинула, походу...

щоб ковтнути Молдову спочатку тре пройти Україну, чи хоча б зробити "калідор"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:40

  Daralex написав:НАТО... Кому оно теперь нужно?... Сцыкло, и всё...
Они УЖЕ показали пуйлу, что готовы сдать ВСЕХ, кто не их член...
Т.е. Молдову можно просто проглотить, Грузия уже легла, и ноги раздвинула, походу...

Там сработал эффект Мертведчука.
С По и нам грозила бы такая перспектива.
(где-то сегодня, видел информацию, что только проект "Медведчук" обошелся более миллиарда $ и всё украли... - хотя по факту принесли Украине вреда на сотни ярдов и ненависть ко всем продажным правителям )
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:45

ЗЕЛЕНСЬКИЙ став першим іноземним політиком, що виступив перед парламентом ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Американская разведка весьма точно все спрогнозировала.
И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:50

  Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала.
И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.


ага, це ті що зуб давали що за два дні візьмуть КИЇВ? :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:55

  Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала.
И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.

Силка є на ці заяви?
Ukrainian
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