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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 285286287288289>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:56

  greenozon написав:
  Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала.
И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.


ага, це ті що зуб давали що за два дні візьмуть КИЇВ? :mrgreen: :mrgreen:

Може комусь і весело, але величезна купа смертей - це не весело. Які різниця зараз - 2 дні там хтось казав, чи 2 тижні, коли вся країна в новенькиї дорогах і окупанти завдяки цьому можуть швидко переміщуватися.
Звичайно сидячи десь на західній чи центральній Україні можна шашкою москалям помахати.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:06

  Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала.
И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.

они же сказали, что из 12000 потерь роиси, что мы заявляем как трупы, раненных 10000, дохлых 2000 - дятлы, даже если сложить экипажи горелых броников и танков будет больше...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:13

  Ukrainian написав:
  Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала.
И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.

Силка є на ці заяви?

https://twitter.com/NBCNews/status/1501229557315256325
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:14

  edvardd написав:
  Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала.
И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.

они же сказали, что из 12000 потерь роиси, что мы заявляем как трупы, раненных 10000, дохлых 2000 - дятлы, даже если сложить экипажи горелых броников и танков будет больше...

рашисты свои потери засекретят - их жизни вообще ничего не стоят
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В орде полный разброд и шатание.
Псевдопатритические сайты валят друг на друга и на деда в бункере за провал операции.
Как по мне орду ждет великая замятня (гражданская война)
Не верю в дальнейшее продвижение орков. Может быть бомбардировка городов максимум.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:23

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:24

  Zebra написав:
  Ukrainian написав:
  Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала.
И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.

Силка є на ці заяви?

https://twitter.com/NBCNews/status/1501229557315256325

Ну, это только "мысли Путина", кот. не знает никто, и даже директор ЦРУ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:25

  Хомякоид написав:Не верю в дальнейшее продвижение орков. Может быть бомбардировка городов максимум.
имхо будет блокада Киева и Харькова, сейчас обкатывают на буче. Они поняли что военным путем ничего не получат и выбрали шантаж.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:26

  Хомякоид написав:В орде полный разброд и шатание.
Псевдопатритические сайты валят друг на друга и на деда в бункере за провал операции.
Как по мне орду ждет великая замятня (гражданская война)
Не верю в дальнейшее продвижение орков. Может быть бомбардировка городов максимум.

Мало?
Особенно, если настоящая, массированная бомбардировка.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:28

  greenozon написав:
  Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала.
И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.


ага, це ті що зуб давали що за два дні візьмуть КИЇВ? :mrgreen: :mrgreen:

Спрогнозировать уровень сопротивления невозможно. Киев брать бессмысленно, легитимная власть переместится в винницу, львов черновцы и что все города брать чтобы подписали капитуляцию? И так потери запредельные за 100 дней можно всю армию рф закопать. Решили идти другим путем.
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