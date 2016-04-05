Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала. И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.
ага, це ті що зуб давали що за два дні візьмуть КИЇВ?
Може комусь і весело, але величезна купа смертей - це не весело. Які різниця зараз - 2 дні там хтось казав, чи 2 тижні, коли вся країна в новенькиї дорогах і окупанти завдяки цьому можуть швидко переміщуватися. Звичайно сидячи десь на західній чи центральній Україні можна шашкою москалям помахати.
Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала. И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.
они же сказали, что из 12000 потерь роиси, что мы заявляем как трупы, раненных 10000, дохлых 2000 - дятлы, даже если сложить экипажи горелых броников и танков будет больше...
Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала. И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.
Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала. И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.
они же сказали, что из 12000 потерь роиси, что мы заявляем как трупы, раненных 10000, дохлых 2000 - дятлы, даже если сложить экипажи горелых броников и танков будет больше...
рашисты свои потери засекретят - их жизни вообще ничего не стоят
В орде полный разброд и шатание. Псевдопатритические сайты валят друг на друга и на деда в бункере за провал операции. Как по мне орду ждет великая замятня (гражданская война) Не верю в дальнейшее продвижение орков. Может быть бомбардировка городов максимум.
Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала. И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.
Хомякоид написав:В орде полный разброд и шатание. Псевдопатритические сайты валят друг на друга и на деда в бункере за провал операции. Как по мне орду ждет великая замятня (гражданская война) Не верю в дальнейшее продвижение орков. Может быть бомбардировка городов максимум.
Мало? Особенно, если настоящая, массированная бомбардировка.
Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала. И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.
ага, це ті що зуб давали що за два дні візьмуть КИЇВ?
Спрогнозировать уровень сопротивления невозможно. Киев брать бессмысленно, легитимная власть переместится в винницу, львов черновцы и что все города брать чтобы подписали капитуляцию? И так потери запредельные за 100 дней можно всю армию рф закопать. Решили идти другим путем.