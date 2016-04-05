Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:29
Хомякоид написав:
В орде полный разброд и шатание.
Псевдопатритические сайты валят друг на друга и на деда в бункере за провал операции.
Как по мне орду ждет великая замятня (гражданская война)
Не верю в дальнейшее продвижение орков. Может быть бомбардировка городов максимум.
Навіть солов’я уже на ізмену пробиває
https://charter97.org/ru/news/2022/3/8/458179/
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:29
Фдудьори, заспокойтесь!
Frant
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:29
ЛАД написав:
если настоящая, массированная бомбардировка
осада + бомбардировки, имхо.
vitaliian
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:30
вроде как Китай наехал на путина, чтобы тот закруглялся, другой источник говорит, что через неделю, сами уйдут, наблюдаем, осталось немного...
edvardd
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:31
Zebra написав:
рашисты свои потери засекретят - их жизни вообще ничего не стоят
Почему не стоят? Матери и жены продали своих сыновей и мужей за 7 мл-нов руб. На сегодня это где то 47 тыс долл. Завтра конечно будет меньше, но то такэ.
otg
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:32
Zebra написав:
Американская разведка весьма точно все спрогнозировала.
И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.
так, 4 обл центра під загрозою повного оточення, плюс столиця
РФ буде намагатися з"їсти те що встигла надкусити.
flyman
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:33
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Не верю в дальнейшее продвижение орков. Может быть бомбардировка городов максимум.
имхо будет блокада Киева и Харькова, сейчас обкатывают на буче. Они поняли что военным путем ничего не получат и выбрали шантаж.
Блокада предполагает окружение. Ордынцев нет столько в Украине.
Хомякоид
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:33
Хомякоид написав:
Как по мне орду ждет великая замятня (гражданская война)
Не выдавайте желаемое за действительность.
otg
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:35
Хомякоид написав: vitaliian написав: Хомякоид написав:
Не верю в дальнейшее продвижение орков. Может быть бомбардировка городов максимум.
имхо будет блокада Киева и Харькова, сейчас обкатывают на буче. Они поняли что военным путем ничего не получат и выбрали шантаж.
Блокада предполагает окружение. Ордынцев нет столько в Украине.
не факт, Ленінград був в блокаді, але не оточений
flyman
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:37
otg написав: Zebra написав:
рашисты свои потери засекретят - их жизни вообще ничего не стоят
Почему не стоят? Матери и жены продали своих сыновей и мужей за 7 мл-нов руб. На сегодня это где то 47 тыс долл. Завтра конечно будет меньше, но то такэ.
Это ещё надо доказать что у них был сын/ муж
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