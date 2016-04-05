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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 286287288289>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:29

  Хомякоид написав:В орде полный разброд и шатание.
Псевдопатритические сайты валят друг на друга и на деда в бункере за провал операции.
Как по мне орду ждет великая замятня (гражданская война)
Не верю в дальнейшее продвижение орков. Может быть бомбардировка городов максимум.

Навіть солов’я уже на ізмену пробиває

https://charter97.org/ru/news/2022/3/8/458179/
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:29

Фдудьори, заспокойтесь!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:29

  ЛАД написав:если настоящая, массированная бомбардировка
осада + бомбардировки, имхо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:30

вроде как Китай наехал на путина, чтобы тот закруглялся, другой источник говорит, что через неделю, сами уйдут, наблюдаем, осталось немного...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:31

  Zebra написав:рашисты свои потери засекретят - их жизни вообще ничего не стоят
Почему не стоят? Матери и жены продали своих сыновей и мужей за 7 мл-нов руб. На сегодня это где то 47 тыс долл. Завтра конечно будет меньше, но то такэ.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:32

  Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала.
И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.

так, 4 обл центра під загрозою повного оточення, плюс столиця
РФ буде намагатися з"їсти те що встигла надкусити.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:33

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Не верю в дальнейшее продвижение орков. Может быть бомбардировка городов максимум.
имхо будет блокада Киева и Харькова, сейчас обкатывают на буче. Они поняли что военным путем ничего не получат и выбрали шантаж.


Блокада предполагает окружение. Ордынцев нет столько в Украине.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:33

  Хомякоид написав: Как по мне орду ждет великая замятня (гражданская война)
Не выдавайте желаемое за действительность.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:35

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Не верю в дальнейшее продвижение орков. Может быть бомбардировка городов максимум.
имхо будет блокада Киева и Харькова, сейчас обкатывают на буче. Они поняли что военным путем ничего не получат и выбрали шантаж.


Блокада предполагает окружение. Ордынцев нет столько в Украине.

не факт, Ленінград був в блокаді, але не оточений
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:37

  otg написав:
  Zebra написав:рашисты свои потери засекретят - их жизни вообще ничего не стоят
Почему не стоят? Матери и жены продали своих сыновей и мужей за 7 мл-нов руб. На сегодня это где то 47 тыс долл. Завтра конечно будет меньше, но то такэ.

Это ещё надо доказать что у них был сын/ муж
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  #<1 ... 286287288289>
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