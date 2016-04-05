Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала. И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.
Хомякоид написав:В орде полный разброд и шатание. Псевдопатритические сайты валят друг на друга и на деда в бункере за провал операции. Как по мне орду ждет великая замятня (гражданская война) Не верю в дальнейшее продвижение орков. Может быть бомбардировка городов максимум.
Мало? Особенно, если настоящая, массированная бомбардировка.
Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала. И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.
ага, це ті що зуб давали що за два дні візьмуть КИЇВ?
Спрогнозировать уровень сопротивления невозможно. Киев брать бессмысленно, легитимная власть переместится в винницу, львов черновцы и что все города брать чтобы подписали капитуляцию? И так потери запредельные за 100 дней можно всю армию рф закопать. Решили идти другим путем.
Хомякоид написав:В орде полный разброд и шатание. Псевдопатритические сайты валят друг на друга и на деда в бункере за провал операции. Как по мне орду ждет великая замятня (гражданская война) Не верю в дальнейшее продвижение орков. Может быть бомбардировка городов максимум.
Zebra написав:Американская разведка весьма точно все спрогнозировала. И сегодня глава ЦРУ сказал, что предстоящие недели будут самыми сложными - я думаю это очень важная информация для всех, несмотря на то, что там генштаб и все остальные пишут и говорят. Впереди самые сложные недели.
так, 4 обл центра під загрозою повного оточення, плюс столиця РФ буде намагатися з"їсти те що встигла надкусити.