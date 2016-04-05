Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:33
Хомякоид написав:
Как по мне орду ждет великая замятня (гражданская война)
Не выдавайте желаемое за действительность.
otg
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:35
Хомякоид написав: vitaliian написав: Хомякоид написав:
Не верю в дальнейшее продвижение орков. Может быть бомбардировка городов максимум.
имхо будет блокада Киева и Харькова, сейчас обкатывают на буче. Они поняли что военным путем ничего не получат и выбрали шантаж.
Блокада предполагает окружение. Ордынцев нет столько в Украине.
не факт, Ленінград був в блокаді, але не оточений
flyman
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:37
otg написав: Zebra написав:
рашисты свои потери засекретят - их жизни вообще ничего не стоят
Почему не стоят? Матери и жены продали своих сыновей и мужей за 7 мл-нов руб. На сегодня это где то 47 тыс долл. Завтра конечно будет меньше, но то такэ.
Это ещё надо доказать что у них был сын/ муж
Ukrainian
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:39
flyman написав:
не факт, Ленінград був в блокаді, але не оточений
що для блокади що для оточення в орди вже не має стільки сил.
Хомякоид
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:42
otg написав: Хомякоид написав:
Как по мне орду ждет великая замятня (гражданская война)
Не выдавайте желаемое за действительность.
Не знаю не знаю, на бункерного деда уже гонят серьезно, а в орде власть меняеться часто с кровушкой. Не исключаю что-то подобного как в 1991 или 1993
Хомякоид
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:43
А у кого то есть аналитика по оперативной обстановке на ЮЗ Беларуси? Присутствуют ли там войска орков или есть лишь угроза вторжения со стороны Беларусской армии? Что творится на аэродромах в Бресте например? Меня удивляет отсутствие каких либо активных действий на сухопутной части границы Житомирской Ровенской и Волынской областей. Вызвано это нехваткой ресурсов или есть какие то др. причины?
otg
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:43
Ukrainian написав: otg написав: Zebra написав:
рашисты свои потери засекретят - их жизни вообще ничего не стоят
Почему не стоят? Матери и жены продали своих сыновей и мужей за 7 мл-нов руб. На сегодня это где то 47 тыс долл. Завтра конечно будет меньше, но то такэ.
Это ещё надо доказать что у них был сын/ муж
в тему моего предыдущего видосика:
edvardd
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:46
Schmit
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:47
vitaliian написав:
Они поняли что военным путем ничего не получат и выбрали шантаж.
Голод вони вибрали, голод. Зброю масового знищення, як ядерна. Випускати будуть тільки на Рашу, щоб там "перекувати".
lapay
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:50
Хомякоид написав: otg написав: Хомякоид написав:
Как по мне орду ждет великая замятня (гражданская война)
Не выдавайте желаемое за действительность.
Не знаю не знаю, на бункерного деда уже гонят серьезно, а в орде власть меняеться часто с кровушкой. Не исключаю что-то подобного как в 1991 или 1993
Путин безраздельно у власти с 2000 года. Часто с кровушкой это сколько? Раз в 100 лет? 1991 год тоже не показатель. Горбачев остался жив. И 2022 это не 1991 год. Слабый Горбачев и фюрер это две большие разницы. Возможно что то зреет в РФ и дай бы то бог, это был бы лучший выход, но надо смотреть трезво на ситуацию.
otg
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