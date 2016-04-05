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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 286287288289290291>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:33

  Хомякоид написав: Как по мне орду ждет великая замятня (гражданская война)
Не выдавайте желаемое за действительность.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:35

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Не верю в дальнейшее продвижение орков. Может быть бомбардировка городов максимум.
имхо будет блокада Киева и Харькова, сейчас обкатывают на буче. Они поняли что военным путем ничего не получат и выбрали шантаж.


Блокада предполагает окружение. Ордынцев нет столько в Украине.

не факт, Ленінград був в блокаді, але не оточений
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:37

  otg написав:
  Zebra написав:рашисты свои потери засекретят - их жизни вообще ничего не стоят
Почему не стоят? Матери и жены продали своих сыновей и мужей за 7 мл-нов руб. На сегодня это где то 47 тыс долл. Завтра конечно будет меньше, но то такэ.

Это ещё надо доказать что у них был сын/ муж
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:39

  flyman написав:не факт, Ленінград був в блокаді, але не оточений


що для блокади що для оточення в орди вже не має стільки сил.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:42

  otg написав:
  Хомякоид написав: Как по мне орду ждет великая замятня (гражданская война)
Не выдавайте желаемое за действительность.


Не знаю не знаю, на бункерного деда уже гонят серьезно, а в орде власть меняеться часто с кровушкой. Не исключаю что-то подобного как в 1991 или 1993
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А у кого то есть аналитика по оперативной обстановке на ЮЗ Беларуси? Присутствуют ли там войска орков или есть лишь угроза вторжения со стороны Беларусской армии? Что творится на аэродромах в Бресте например? Меня удивляет отсутствие каких либо активных действий на сухопутной части границы Житомирской Ровенской и Волынской областей. Вызвано это нехваткой ресурсов или есть какие то др. причины?
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:43

  Ukrainian написав:
  otg написав:
  Zebra написав:рашисты свои потери засекретят - их жизни вообще ничего не стоят
Почему не стоят? Матери и жены продали своих сыновей и мужей за 7 мл-нов руб. На сегодня это где то 47 тыс долл. Завтра конечно будет меньше, но то такэ.

Это ещё надо доказать что у них был сын/ муж

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в тему моего предыдущего видосика:
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:46

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Они поняли что военным путем ничего не получат и выбрали шантаж.

Голод вони вибрали, голод. Зброю масового знищення, як ядерна. Випускати будуть тільки на Рашу, щоб там "перекувати".
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:50

  Хомякоид написав:
  otg написав:
  Хомякоид написав: Как по мне орду ждет великая замятня (гражданская война)
Не выдавайте желаемое за действительность.


Не знаю не знаю, на бункерного деда уже гонят серьезно, а в орде власть меняеться часто с кровушкой. Не исключаю что-то подобного как в 1991 или 1993
Путин безраздельно у власти с 2000 года. Часто с кровушкой это сколько? Раз в 100 лет? 1991 год тоже не показатель. Горбачев остался жив. И 2022 это не 1991 год. Слабый Горбачев и фюрер это две большие разницы. Возможно что то зреет в РФ и дай бы то бог, это был бы лучший выход, но надо смотреть трезво на ситуацию.
otg
 
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