RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 287288289290291>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чому ми не використовуємо найбільший і єдиний важливий важіль впливу на РФ та Європу ? Як відомо до 90% газу із РФ потрапляє в Європу через газопроводи в Україні. Також Україна продовжує купувати газ в РФ (нехай і через європейських посередників) і отримувати від РФ газ/гроші за транзит?
Я розумію що українці опалюють житло газом, але невже ми не готові пожити у верхньому одязі при +10 в приміщенні щоб не гинули наші люди ?
Хіба модна собі уявити торгівлю з нацистською Германією під час другої світової війни? Ми гріємось на крові наших людей ?
Як тільки газопроводи будуть перекриті, і газ перестане поступати в Європу одразу через добу дві війська НАТО і Європи почнуть самі захищати газопроводи в Україні. Те що ми використовуємо газ РФ купуємо його в нас тепло в домівках , але ми обігріваємося по суті тілами наших солдат і мирних людей. Ми закрили подачу води в Крим , закрили подачу електроенергії в Крим , то чому ми продовжуємо подавати газ в Європу ???
Закликаю закрити всі газопроводи та інші трубопроводи по яких йдуть вуглеводні в Європу.
:?
yama
 
Повідомлень: 4217
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8496 раз.
Подякували: 1005 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:58

⚡️Представитель НАТО заявил, что Россия не добьется в ближайшие дни каких-либо успехов в оккупации Украины:

"Мы видим минимальные изменения. Впервые мы не ожидаем от них каких-либо успехов. Они вкладывают всё, что у них есть, и всё еще добиваются очень небольшого прогресса. Никто не думал, что они столкнутся с этими простыми проблемами. Спустя две недели они так и не смогли решить свои проблемы с логистикой", - цитирует чиновника CNN.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11258
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мабуть тому, шо якщо при нинішніх морозах перекриємо Європі газ, європейці можуть настільки обуритися, що перекриють кордон.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11045
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1643 раз.
Подякували: 2381 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 22:01

  yama написав:Чому ми не використовуємо найбільший і єдиний важливий важіль впливу на РФ та Європу ? Як відомо до 90% газу із РФ потрапляє в Європу через газопроводи в Україні. Також Україна продовжує купувати газ в РФ (нехай і через європейських посередників) і отримувати від РФ газ/гроші за транзит?
Я розумію що українці опалюють житло газом, але невже ми не готові пожити у верхньому одязі при +10 в приміщенні щоб не гинули наші люди ?
Хіба модна собі уявити торгівлю з нацистською Германією під час другої світової війни? Ми гріємось на крові наших людей ?
Як тільки газопроводи будуть перекриті, і газ перестане поступати в Європу одразу через добу дві війська НАТО і Європи почнуть самі захищати газопроводи в Україні. Те що ми використовуємо газ РФ купуємо його в нас тепло в домівках , але ми обігріваємося по суті тілами наших солдат і мирних людей. Ми закрили подачу води в Крим , закрили подачу електроенергії в Крим , то чому ми продовжуємо подавати газ в Європу ???
Закликаю закрити всі газопроводи та інші трубопроводи по яких йдуть вуглеводні в Європу.
:?

Контракти в ЄС з Газпромом, ми ж не з Газпромом воюєм.
Це дуже спортить репутацію України.
Погана думка.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28748
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1401 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 22:01

Зображення
Продолжение по ссылке
https://www.facebook.com/1316920106/pos ... 8/?app=fbl
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 08 бер, 2022 22:02, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11258
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 22:02

  Zebra написав:Мабуть тому, шо якщо при нинішніх морозах перекриємо Європі газ, європейці можуть настільки обуритися, що перекриють кордон.

За тось помре чи хтось змерзне ? Вибір нехай краще хтось помре
yama
 
Повідомлень: 4217
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8496 раз.
Подякували: 1005 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 22:04

  flyman написав:
  yama написав:Чому ми не використовуємо найбільший і єдиний важливий важіль впливу на РФ та Європу ? Як відомо до 90% газу із РФ потрапляє в Європу через газопроводи в Україні. Також Україна продовжує купувати газ в РФ (нехай і через європейських посередників) і отримувати від РФ газ/гроші за транзит?
Я розумію що українці опалюють житло газом, але невже ми не готові пожити у верхньому одязі при +10 в приміщенні щоб не гинули наші люди ?
Хіба модна собі уявити торгівлю з нацистською Германією під час другої світової війни? Ми гріємось на крові наших людей ?
Як тільки газопроводи будуть перекриті, і газ перестане поступати в Європу одразу через добу дві війська НАТО і Європи почнуть самі захищати газопроводи в Україні. Те що ми використовуємо газ РФ купуємо його в нас тепло в домівках , але ми обігріваємося по суті тілами наших солдат і мирних людей. Ми закрили подачу води в Крим , закрили подачу електроенергії в Крим , то чому ми продовжуємо подавати газ в Європу ???
Закликаю закрити всі газопроводи та інші трубопроводи по яких йдуть вуглеводні в Європу.
:?

Контракти в ЄС з Газпромом, ми ж не з Газпромом воюєм.
Це дуже спортить репутацію України.
Погана думка.

Чудова думка . ВІЙНА ЗАКІНЧИТЬСЯ МИТТЄВО війська європи понесуться захищати газопровід. Про яку репутацію може йти мова коли гинуть наші люди ???
Далі гратися в дипломатію ? З того боку погрожують атомною зброєю , а хтось в європі боїться відморозити дупу
yama
 
Повідомлень: 4217
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8496 раз.
Подякували: 1005 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 22:04

  otg написав:
Путин безраздельно у власти с 2000 года. Часто с кровушкой это сколько? Раз в 100 лет? 1991 год тоже не показатель. Горбачев остался жив. И 2022 это не 1991 год. Слабый Горбачев и фюрер это две большие разницы. Возможно что то зреет в РФ и дай бы то бог, это был бы лучший выход, но надо смотреть трезво на ситуацию.


Давайте вспомним историю орды в 20 веке.
1905 - после проиграша в японской войне революция, крови выпустили нормально.
1017 - после огромных потерь в первой мировой - революция до 1921, десятки милионов жертв в гражданской войне
1937 - борьба за власть, сотни тысяч жертв
1991 - официально 3 убитых, но армия почему-то дала заднюю и не поддержала путч, а так могли бы быть милионы жертв
1993 - стрельба из танков в Москве по Белому дому
Конец 1990 - подрывы домов с людьми для укрепления власти и запугивания при восхождении на трон путлера
Сейчас путлер уже впадает в маразм, война проиграна, в орде разброд и шатание. Все может пойти самым непредсказуемым образом
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1509
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 22:05

Польща передає свої МІГ-29 Україні
https://www.gov.pl/web/diplomacy/statem ... to-ukraine
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6904
З нами з: 20.11.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 22:10

Передаст. А летать на них есть кому, и есть откуда?
demichh
 
Повідомлень: 2713
З нами з: 09.12.10
Подякував: 140 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 287288289290291>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 90971
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 444763
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2375
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (600)
08.03.2022 21:50
Рынок ОВГЗ (2850)
08.03.2022 21:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.