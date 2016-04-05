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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:54
Чому ми не використовуємо найбільший і єдиний важливий важіль впливу на РФ та Європу ?
Як відомо до 90% газу із РФ потрапляє в Європу через газопроводи в Україні. Також Україна продовжує купувати газ в РФ (нехай і через європейських посередників) і отримувати від РФ газ/гроші за транзит?
Я розумію що українці опалюють житло газом, але невже ми не готові пожити у верхньому одязі при +10 в приміщенні щоб не гинули наші люди ?
Хіба модна собі уявити торгівлю з нацистською Германією під час другої світової війни? Ми гріємось на крові наших людей ?
Як тільки газопроводи будуть перекриті, і газ перестане поступати в Європу одразу через добу дві війська НАТО і Європи почнуть самі захищати газопроводи в Україні. Те що ми використовуємо газ РФ купуємо його в нас тепло в домівках , але ми обігріваємося по суті тілами наших солдат і мирних людей. Ми закрили подачу води в Крим , закрили подачу електроенергії в Крим , то чому ми продовжуємо подавати газ в Європу ???
Закликаю закрити всі газопроводи та інші трубопроводи по яких йдуть вуглеводні в Європу.
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yama
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:58
⚡️Представитель НАТО заявил, что Россия не добьется в ближайшие дни каких-либо успехов в оккупации Украины:
"Мы видим минимальные изменения. Впервые мы не ожидаем от них каких-либо успехов. Они вкладывают всё, что у них есть, и всё еще добиваются очень небольшого прогресса. Никто не думал, что они столкнутся с этими простыми проблемами. Спустя две недели они так и не смогли решить свои проблемы с логистикой", - цитирует чиновника CNN.
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vitaliian
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:59
Мабуть тому, шо якщо при нинішніх морозах перекриємо Європі газ, європейці можуть настільки обуритися, що перекриють кордон.
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Zebra
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Додано: Вів 08 бер, 2022 22:01
yama написав:Чому ми не використовуємо найбільший і єдиний важливий важіль впливу на РФ та Європу ?
Як відомо до 90% газу із РФ потрапляє в Європу через газопроводи в Україні. Також Україна продовжує купувати газ в РФ (нехай і через європейських посередників) і отримувати від РФ газ/гроші за транзит?
Я розумію що українці опалюють житло газом, але невже ми не готові пожити у верхньому одязі при +10 в приміщенні щоб не гинули наші люди ?
Хіба модна собі уявити торгівлю з нацистською Германією під час другої світової війни? Ми гріємось на крові наших людей ?
Як тільки газопроводи будуть перекриті, і газ перестане поступати в Європу одразу через добу дві війська НАТО і Європи почнуть самі захищати газопроводи в Україні. Те що ми використовуємо газ РФ купуємо його в нас тепло в домівках , але ми обігріваємося по суті тілами наших солдат і мирних людей. Ми закрили подачу води в Крим , закрили подачу електроенергії в Крим , то чому ми продовжуємо подавати газ в Європу ???
Закликаю закрити всі газопроводи та інші трубопроводи по яких йдуть вуглеводні в Європу.
Контракти в ЄС з Газпромом, ми ж не з Газпромом воюєм.
Це дуже спортить репутацію України.
Погана думка.
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flyman
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Додано: Вів 08 бер, 2022 22:01
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 08 бер, 2022 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Вів 08 бер, 2022 22:02
Zebra написав:
Мабуть тому, шо якщо при нинішніх морозах перекриємо Європі газ, європейці можуть настільки обуритися, що перекриють кордон.
За тось помре чи хтось змерзне ? Вибір нехай краще хтось помре
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yama
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Додано: Вів 08 бер, 2022 22:04
flyman написав: yama написав:Чому ми не використовуємо найбільший і єдиний важливий важіль впливу на РФ та Європу ?
Як відомо до 90% газу із РФ потрапляє в Європу через газопроводи в Україні. Також Україна продовжує купувати газ в РФ (нехай і через європейських посередників) і отримувати від РФ газ/гроші за транзит?
Я розумію що українці опалюють житло газом, але невже ми не готові пожити у верхньому одязі при +10 в приміщенні щоб не гинули наші люди ?
Хіба модна собі уявити торгівлю з нацистською Германією під час другої світової війни? Ми гріємось на крові наших людей ?
Як тільки газопроводи будуть перекриті, і газ перестане поступати в Європу одразу через добу дві війська НАТО і Європи почнуть самі захищати газопроводи в Україні. Те що ми використовуємо газ РФ купуємо його в нас тепло в домівках , але ми обігріваємося по суті тілами наших солдат і мирних людей. Ми закрили подачу води в Крим , закрили подачу електроенергії в Крим , то чому ми продовжуємо подавати газ в Європу ???
Закликаю закрити всі газопроводи та інші трубопроводи по яких йдуть вуглеводні в Європу.
Контракти в ЄС з Газпромом, ми ж не з Газпромом воюєм.
Це дуже спортить репутацію України.
Погана думка.
Чудова думка . ВІЙНА ЗАКІНЧИТЬСЯ МИТТЄВО війська європи понесуться захищати газопровід. Про яку репутацію може йти мова коли гинуть наші люди ???
Далі гратися в дипломатію ? З того боку погрожують атомною зброєю , а хтось в європі боїться відморозити дупу
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yama
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Додано: Вів 08 бер, 2022 22:04
otg написав:
Путин безраздельно у власти с 2000 года. Часто с кровушкой это сколько? Раз в 100 лет? 1991 год тоже не показатель. Горбачев остался жив. И 2022 это не 1991 год. Слабый Горбачев и фюрер это две большие разницы. Возможно что то зреет в РФ и дай бы то бог, это был бы лучший выход, но надо смотреть трезво на ситуацию.
Давайте вспомним историю орды в 20 веке.
1905 - после проиграша в японской войне революция, крови выпустили нормально.
1017 - после огромных потерь в первой мировой - революция до 1921, десятки милионов жертв в гражданской войне
1937 - борьба за власть, сотни тысяч жертв
1991 - официально 3 убитых, но армия почему-то дала заднюю и не поддержала путч, а так могли бы быть милионы жертв
1993 - стрельба из танков в Москве по Белому дому
Конец 1990 - подрывы домов с людьми для укрепления власти и запугивания при восхождении на трон путлера
Сейчас путлер уже впадает в маразм, война проиграна, в орде разброд и шатание. Все может пойти самым непредсказуемым образом
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Додано: Вів 08 бер, 2022 22:05
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Додано: Вів 08 бер, 2022 22:10
Передаст. А летать на них есть кому, и есть откуда?
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