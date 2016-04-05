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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 бер, 2022 22:11
Ну все, орде кранты. Можем даже отбить Лугандонию.
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Хомякоид
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Додано: Вів 08 бер, 2022 22:14
Алексей Арестович
6 мин. ·
- Честно говоря, как военный, я не вижу вариантов для российской армии в Украине.
Они ещё движутся по инерции приказов, но пытаться окружать одновременно четыре крупные городские агломерации (Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев) 200 тысячами войск, разнесенные на дистанции в 500 км, могут только полные идиоты.
Оно ещё попытаются призвать резервистов, наскрести войск на Кавказе, и кинуть их сюда, без боевого слаживания (времени нет) на старых драндулетах, замелькавших по железнодорожным платформам в России - по несколько жалких штук- смазка для наших штыков.
Ещё будет какая-то там попытка «штурма Киева», попытка подрезать Харьков и Сумы, окружить Николаев, но это все уже инерция.
Если бы они не были трусами - трусами в худшем смысле этого слова, когда нужна храбрость не на поле боя, а в кабинете начальника, то сейчас бы нашёлся в РФ генерал, который встал бы и сказал правду Путину:
- единственный шанс для нас не стать армией Наполеона, почти полностью сгинувшей в полях, - это немедленно отступить от Николаева за Днепр, пытаться удерживать берег до Энергодара включительно.
Войска из-под Киева отвести под Чернигов и Сумы, снизу Харькова - назад, в оборону севернее Харькова, вдоль границы.
В зоне ООС стать в оборону.
Торговаться за захваченное, искать способ убраться из Украины с сохранением хоть какого-то лица.
——-
Но проблема в том, что и этот вариант им не поможет.
Во первых, не найдётся такого генерала. Для этого нужно особое мужество - гражданское, которое давно утратили российские военные.
Во-вторых, больной ботоксный старик, заперся в бункере и никого уже не слушает, сгибаясь все ниже и ниже под тяжестью содеянного - причём, в первую очередь для своего, российского народа.
В-третьих, их нарежет, затянет и растворит сама наша земля. Партизаны и добровольцы, спецназ и пехота, авиация и десант, артиллерия и ракетные войска добьют и ставших в оборону, и пытающихся вырваться.
Российские войска уже едут по инерции, они ещё не поняли, что уже умерли.
Что их закружили вихрями, замарили, заблудили- и съедают наши степи и буераки, наши Мавки и Солохи, наши мольфары и вовкулаки, наши Пацюки и характерники, круки и призраки.
Что сама эта земля восстала против них и сами законы вероятности повернулись не в их сторону.
Российской армии в Украине - конец.
Отцы, уходящие от детей, не зная, найдут ли их, вернувшись, не простят.
Не простят и не выпустят.
Не почётная ничья ждёт тут армию мертвецов, не раунд по очкам, а натуральное военное поражение.
Эти идиоты растянули силы, пытаясь нахапать как можно больше.
В результате - не удержать, ни наступать.
Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир?)
Что они экстренно вывезли из Крыма семьи сотрудников ФСБ?..
Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что содрогнётся сама История.
И это будет закономерный конец этого затхлого, свинцового, нечеловеческого режима.
Нет, нам еще придётся пострелять. И ещё будет страшно, и будет еще их продвижение вперёд, и ещё будет угроза Киеву, и будут ещё авиационные и ракетные удары, и будут ещё наши павшие.
Но все это зомби-наступление - инерция армии мёртвых.
А мы - живые. И бьемся за живых.
Во имя жизни.
Конец армии мертвецов и конец Кощея близок.
Уже взошли зелёные ростки их поражения.
Их растит солнце нового мира, который построим мы, закрыв навсегда тысячелетний гештальт зловонного, нечеловеческого болота, возомнившего себя империей.
- Все будет Украина.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 22:15
demichh написав:
Передаст. А летать на них есть кому, и есть откуда?
Лётчики давно уже там, в Польше...а этот самолёт взлетает и садится на шоссе...
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Додано: Вів 08 бер, 2022 22:17
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Не верю в дальнейшее продвижение орков. Может быть бомбардировка городов максимум.
имхо будет блокада Киева и Харькова, сейчас обкатывают на буче. Они поняли что военным путем ничего не получат и выбрали шантаж.
Киев и Харьков это не Буча. Блокировать крупные города значительно сложнее.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 22:24
flyman написав: Хомякоид написав: vitaliian написав:
..........
имхо будет блокада Киева и Харькова, сейчас обкатывают на буче. Они поняли что военным путем ничего не получат и выбрали шантаж.
Блокада предполагает окружение. Ордынцев нет столько в Украине.
не факт, Ленінград був в блокаді, але не оточений
Ленинград не был окружён только со стороны Ладоги и Онеги. Ладога немного и спасала. Ни в Киеве, ни в Харькове Ладоги нет. Так что для блокировки нужно полное окружение.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 22:24
edvardd написав:
Алексей Арестович
6 мин. ·
- Честно говоря, как военный, я не вижу вариантов для российской армии в Украине.
Они ещё движутся по инерции приказов, но пытаться окружать одновременно четыре крупные городские агломерации (Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев) 200 тысячами войск, разнесенные на дистанции в 500 км, могут только полные идиоты.
Оно ещё попытаются призвать резервистов, наскрести войск на Кавказе, и кинуть их сюда, без боевого слаживания (времени нет) на старых драндулетах, замелькавших по железнодорожным платформам в России - по несколько жалких штук- смазка для наших штыков.
Ещё будет какая-то там попытка «штурма Киева», попытка подрезать Харьков и Сумы, окружить Николаев, но это все уже инерция.
Если бы они не были трусами - трусами в худшем смысле этого слова, когда нужна храбрость не на поле боя, а в кабинете начальника, то сейчас бы нашёлся в РФ генерал, который встал бы и сказал правду Путину:
- единственный шанс для нас не стать армией Наполеона, почти полностью сгинувшей в полях, - это немедленно отступить от Николаева за Днепр, пытаться удерживать берег до Энергодара включительно.
Войска из-под Киева отвести под Чернигов и Сумы, снизу Харькова - назад, в оборону севернее Харькова, вдоль границы.
В зоне ООС стать в оборону.
Торговаться за захваченное, искать способ убраться из Украины с сохранением хоть какого-то лица.
——-
Но проблема в том, что и этот вариант им не поможет.
Во первых, не найдётся такого генерала. Для этого нужно особое мужество - гражданское, которое давно утратили российские военные.
Во-вторых, больной ботоксный старик, заперся в бункере и никого уже не слушает, сгибаясь все ниже и ниже под тяжестью содеянного - причём, в первую очередь для своего, российского народа.
В-третьих, их нарежет, затянет и растворит сама наша земля. Партизаны и добровольцы, спецназ и пехота, авиация и десант, артиллерия и ракетные войска добьют и ставших в оборону, и пытающихся вырваться.
Российские войска уже едут по инерции, они ещё не поняли, что уже умерли.
Что их закружили вихрями, замарили, заблудили- и съедают наши степи и буераки, наши Мавки и Солохи, наши мольфары и вовкулаки, наши Пацюки и характерники, круки и призраки.
Что сама эта земля восстала против них и сами законы вероятности повернулись не в их сторону.
Российской армии в Украине - конец.
Отцы, уходящие от детей, не зная, найдут ли их, вернувшись, не простят.
Не простят и не выпустят.
Не почётная ничья ждёт тут армию мертвецов, не раунд по очкам, а натуральное военное поражение.
Эти идиоты растянули силы, пытаясь нахапать как можно больше.
В результате - не удержать, ни наступать.
Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир?)
Что они экстренно вывезли из Крыма семьи сотрудников ФСБ?..
Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что содрогнётся сама История.
И это будет закономерный конец этого затхлого, свинцового, нечеловеческого режима.
Нет, нам еще придётся пострелять. И ещё будет страшно, и будет еще их продвижение вперёд, и ещё будет угроза Киеву, и будут ещё авиационные и ракетные удары, и будут ещё наши павшие.
Но все это зомби-наступление - инерция армии мёртвых.
А мы - живые. И бьемся за живых.
Во имя жизни.
Конец армии мертвецов и конец Кощея близок.
Уже взошли зелёные ростки их поражения.
Их растит солнце нового мира, который построим мы, закрыв навсегда тысячелетний гештальт зловонного, нечеловеческого болота, возомнившего себя империей.
- Все будет Украина.
хтось із ютуб оналітєгов казав, що взяття Харкова у ВВВ обійшлося в 700 тис. втрат.
Д - думайте
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Додано: Вів 08 бер, 2022 22:32
edvardd написав:
Алексей Арестович
6 мин. ·
- Честно говоря, как военный, я не вижу вариантов для российской армии в Украине...
- Все будет Украина.
Подивимось, що буде 10 березня в Туреччині. Можливо, почне з'являтися світло в кінці тунелю..
flyman написав:
хтось із ютуб оналітєгов казав, що взяття Харкова у ВВВ обійшлося в 700 тис. втрат.
Д - думайте
Останнім часом я так багато чула про Байрактари..
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Додано: Вів 08 бер, 2022 22:34
Хомякоид написав:
Сейчас путлер уже впадает в маразм, война проиграна, в орде разброд и шатание. Все может пойти самым непредсказуемым образом
Я же говорю Вы выдаете желаемое за дкйствительность. Я допускаю что есть какие то подводные течения, но общаясь с россиянами очень наглядно видно что всего чего хотели бы Вы там нет. К сожалению, до сих пор все погружены в маразматический сон. Если что то замышляют патриотически настроенные офицеры, так это очень где то глубоко законсперировано. Но это не исключает того что фюрер в ярости. Действительно он сейчас пытается искать виноватых и это хорошо, но до разброда и шатания еще очень далеко. Ещек раз, противника нельзя недооценивать и петь парадные реляции. Ситуация по прежнему сложная.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 22:35
demichh написав:
Передаст. А летать на них есть кому, и есть откуда?
Летать есть кому. С аэродромами сложнее. Нужны ср-ва ПВО
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Додано: Вів 08 бер, 2022 22:36
vitaliian написав:
Цены на бензин будут расти после запрета российских нефти и газа, но мы не будем толерантными к российской агрессии. Мы должны быть энергетически независимы, – Байден.
Американці не відносяться до тих , хто мислить прямолінійно...вони якразмайстри багатоходовочок...
1 Чим вища ціна на енергоносії - тим успішніше буде себе почувати їх сланцевики( як газові так і нафтові)
2 Чим вища ціна на енергоносії - тим швидше буде розвиватись сонячна і вітро енергетика+різні там екзотичні припливні..чи соломяні..
3 Кінцева ціна палива тільки на 30% складається з вартості нафти..і на 70% з податково/акцизної політики.
Що заважає Україні зняти акциз і ПДВ з палива? а це 50% ціни
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