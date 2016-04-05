Додано: Вів 08 бер, 2022 22:14

Алексей Арестович

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- Честно говоря, как военный, я не вижу вариантов для российской армии в Украине.

Они ещё движутся по инерции приказов, но пытаться окружать одновременно четыре крупные городские агломерации (Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев) 200 тысячами войск, разнесенные на дистанции в 500 км, могут только полные идиоты.

Оно ещё попытаются призвать резервистов, наскрести войск на Кавказе, и кинуть их сюда, без боевого слаживания (времени нет) на старых драндулетах, замелькавших по железнодорожным платформам в России - по несколько жалких штук- смазка для наших штыков.

Ещё будет какая-то там попытка «штурма Киева», попытка подрезать Харьков и Сумы, окружить Николаев, но это все уже инерция.

Если бы они не были трусами - трусами в худшем смысле этого слова, когда нужна храбрость не на поле боя, а в кабинете начальника, то сейчас бы нашёлся в РФ генерал, который встал бы и сказал правду Путину:

- единственный шанс для нас не стать армией Наполеона, почти полностью сгинувшей в полях, - это немедленно отступить от Николаева за Днепр, пытаться удерживать берег до Энергодара включительно.

Войска из-под Киева отвести под Чернигов и Сумы, снизу Харькова - назад, в оборону севернее Харькова, вдоль границы.

В зоне ООС стать в оборону.

Торговаться за захваченное, искать способ убраться из Украины с сохранением хоть какого-то лица.

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Но проблема в том, что и этот вариант им не поможет.

Во первых, не найдётся такого генерала. Для этого нужно особое мужество - гражданское, которое давно утратили российские военные.

Во-вторых, больной ботоксный старик, заперся в бункере и никого уже не слушает, сгибаясь все ниже и ниже под тяжестью содеянного - причём, в первую очередь для своего, российского народа.

В-третьих, их нарежет, затянет и растворит сама наша земля. Партизаны и добровольцы, спецназ и пехота, авиация и десант, артиллерия и ракетные войска добьют и ставших в оборону, и пытающихся вырваться.

Российские войска уже едут по инерции, они ещё не поняли, что уже умерли.

Что их закружили вихрями, замарили, заблудили- и съедают наши степи и буераки, наши Мавки и Солохи, наши мольфары и вовкулаки, наши Пацюки и характерники, круки и призраки.

Что сама эта земля восстала против них и сами законы вероятности повернулись не в их сторону.

Российской армии в Украине - конец.

Отцы, уходящие от детей, не зная, найдут ли их, вернувшись, не простят.

Не простят и не выпустят.

Не почётная ничья ждёт тут армию мертвецов, не раунд по очкам, а натуральное военное поражение.

Эти идиоты растянули силы, пытаясь нахапать как можно больше.

В результате - не удержать, ни наступать.

Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир?)

Что они экстренно вывезли из Крыма семьи сотрудников ФСБ?..

Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что содрогнётся сама История.

И это будет закономерный конец этого затхлого, свинцового, нечеловеческого режима.

Нет, нам еще придётся пострелять. И ещё будет страшно, и будет еще их продвижение вперёд, и ещё будет угроза Киеву, и будут ещё авиационные и ракетные удары, и будут ещё наши павшие.

Но все это зомби-наступление - инерция армии мёртвых.

А мы - живые. И бьемся за живых.

Во имя жизни.

Конец армии мертвецов и конец Кощея близок.

Уже взошли зелёные ростки их поражения.

Их растит солнце нового мира, который построим мы, закрыв навсегда тысячелетний гештальт зловонного, нечеловеческого болота, возомнившего себя империей.

- Все будет Украина.