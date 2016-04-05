flyman написав:.......... хтось із ютуб оналітєгов казав, що взяття Харкова у ВВВ обійшлося в 700 тис. втрат. Д - думайте
Местное руководство подготовило к взрыву основные заводы. Все корабли Балтийского флота должны были быть затоплены. Пытаясь остановить вражеское наступление, Жуков не останавливался перед самыми жестокими мерами. В конце месяца он подписал шифрограмму № 4976 с таким текстом:
«Разъяснить всему личному составу, что все семьи сдавшихся врагу будут расстреляны, и по возвращению из плена они также будут все расстреляны.»
Он, в частности, издал приказ о том, что за самовольное отступление и оставление рубежа обороны вокруг города все командиры и солдаты подлежали немедленному расстрелу. Отступление прекратилось.
vitaliian написав:Цены на бензин будут расти после запрета российских нефти и газа, но мы не будем толерантными к российской агрессии. Мы должны быть энергетически независимы, – Байден.
Американці не відносяться до тих , хто мислить прямолінійно...вони якразмайстри багатоходовочок... 1 Чим вища ціна на енергоносії - тим успішніше буде себе почувати їх сланцевики( як газові так і нафтові) 2 Чим вища ціна на енергоносії - тим швидше буде розвиватись сонячна і вітро енергетика+різні там екзотичні припливні..чи соломяні.. 3 Кінцева ціна палива тільки на 30% складається з вартості нафти..і на 70% з податково/акцизної політики. Що заважає Україні зняти акциз і ПДВ з палива? а це 50% ціни
Бензин это фигня. Уже была такая дорогая нефть. Стали люди меньше ездить? Нет и не станут даже если не отменять акцизы. Да заложат высокие цены на бензин в свой продукт. Да нас ждет высокая инфляция, но это не смертельно. Вот с газом похуже. При нынешней цене это мин 150 грн за куб. Это страшно. Хотя солнечная и ветрогенерация при этом заходят в зону рентабельности. При чем довольно серьезной рентабельности. Наверное в этом году Европу ждет бум нетрадиционной энергетики. Про нас пока не говорю, потому что не знаю что будет дальше.
vitaliian написав:Цены на бензин будут расти после запрета российских нефти и газа, но мы не будем толерантными к российской агрессии. Мы должны быть энергетически независимы, – Байден.
Американці не відносяться до тих , хто мислить прямолінійно...вони якразмайстри багатоходовочок... 1 Чим вища ціна на енергоносії - тим успішніше буде себе почувати їх сланцевики( як газові так і нафтові) 2 Чим вища ціна на енергоносії - тим швидше буде розвиватись сонячна і вітро енергетика+різні там екзотичні припливні..чи соломяні.. 3 Кінцева ціна палива тільки на 30% складається з вартості нафти..і на 70% з податково/акцизної політики. Що заважає Україні зняти акциз і ПДВ з палива? а це 50% ціни
Зря что ли Байден на электрокарах катался, пиарил ?
vitaliian написав:Цены на бензин будут расти после запрета российских нефти и газа, но мы не будем толерантными к российской агрессии. Мы должны быть энергетически независимы, – Байден.
Американці не відносяться до тих , хто мислить прямолінійно...вони якразмайстри багатоходовочок... 1 Чим вища ціна на енергоносії - тим успішніше буде себе почувати їх сланцевики( як газові так і нафтові) 2 Чим вища ціна на енергоносії - тим швидше буде розвиватись сонячна і вітро енергетика+різні там екзотичні припливні..чи соломяні.. 3 Кінцева ціна палива тільки на 30% складається з вартості нафти..і на 70% з податково/акцизної політики. Що заважає Україні зняти акциз і ПДВ з палива? а це 50% ціни
Бензин это фигня. Уже была такая дорогая нефть. Стали люди меньше ездить? Нет и не станут даже если не отменять акцизы. Да заложат высокие цены на бензин в свой продукт. Да нас ждет высокая инфляция, но это не смертельно. Вот с газом похуже. При нынешней цене это мин 150 грн за куб. Это страшно. Хотя солнечная и ветрогенерация при этом заходят в зону рентабельности. При чем довольно серьезной рентабельности. Наверное в этом году Европу ждет бум нетрадиционной энергетики. Про нас пока не говорю, потому что не знаю что будет дальше.
Я, думаю, что не открою "военной тайны" 1. Солярка и прежде всего для С/Х - это рафинированное подсолнечное масло с добавками.(Украина эксссссспортирует 55% мирового экспорта) 2. Бензин - бензол(результат крекинга угля с добавками). Кроме того по Бразильской схеме разбавленный спиртом до 15% - спирта, то же ... физически невостребован (технический из кукурузы ГМО) 3. Газ - газ в нашем случае жечь в коммунальном и электрогенерации - роскошь. Только для химических предприятий. Сжиженный через Польшу - это уже вопрос к США. "Синтетический газ" - восстановление старых технологий... в металлургии, коммунальном секторе,.... ........................................................................... Всё зависит от перспектив оставшегося после всего..... считать по каждому пункту. Островами восстановления - заводы "замкнутого цикла" типа "Петровского" "уголь" - золотое слово