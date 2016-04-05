Додано: Вів 08 бер, 2022 22:48

budivelnik написав: vitaliian написав: Цены на бензин будут расти после запрета российских нефти и газа, но мы не будем толерантными к российской агрессии. Мы должны быть энергетически независимы, – Байден. Цены на бензин будут расти после запрета российских нефти и газа, но мы не будем толерантными к российской агрессии. Мы должны быть энергетически независимы, – Байден. Американці не відносяться до тих , хто мислить прямолінійно...вони якразмайстри багатоходовочок...

1 Чим вища ціна на енергоносії - тим успішніше буде себе почувати їх сланцевики( як газові так і нафтові)

2 Чим вища ціна на енергоносії - тим швидше буде розвиватись сонячна і вітро енергетика+різні там екзотичні припливні..чи соломяні..

3 Кінцева ціна палива тільки на 30% складається з вартості нафти..і на 70% з податково/акцизної політики.

Що заважає Україні зняти акциз і ПДВ з палива? а це 50% ціни Американці не відносяться до тих , хто мислить прямолінійно...вони якразмайстри багатоходовочок...1 Чим вища ціна на енергоносії - тим успішніше буде себе почувати їх сланцевики( як газові так і нафтові)2 Чим вища ціна на енергоносії - тим швидше буде розвиватись сонячна і вітро енергетика+різні там екзотичні припливні..чи соломяні..3 Кінцева ціна палива тільки на 30% складається з вартості нафти..і на 70% з податково/акцизної політики.Що заважає Україні зняти акциз і ПДВ з палива? а це 50% ціни

Бензин это фигня. Уже была такая дорогая нефть. Стали люди меньше ездить? Нет и не станут даже если не отменять акцизы. Да заложат высокие цены на бензин в свой продукт. Да нас ждет высокая инфляция, но это не смертельно. Вот с газом похуже. При нынешней цене это мин 150 грн за куб. Это страшно. Хотя солнечная и ветрогенерация при этом заходят в зону рентабельности. При чем довольно серьезной рентабельности. Наверное в этом году Европу ждет бум нетрадиционной энергетики. Про нас пока не говорю, потому что не знаю что будет дальше.