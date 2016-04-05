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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 288289290291
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 22:39

  flyman написав:..........
хтось із ютуб оналітєгов казав, що взяття Харкова у ВВВ обійшлося в 700 тис. втрат.
Д - думайте

Местное руководство подготовило к взрыву основные заводы. Все корабли Балтийского флота должны были быть затоплены. Пытаясь остановить вражеское наступление, Жуков не останавливался перед самыми жестокими мерами. В конце месяца он подписал шифрограмму № 4976 с таким текстом:

«Разъяснить всему личному составу, что все семьи сдавшихся врагу будут расстреляны, и по возвращению из плена они также будут все расстреляны.»

Он, в частности, издал приказ о том, что за самовольное отступление и оставление рубежа обороны вокруг города все командиры и солдаты подлежали немедленному расстрелу. Отступление прекратилось.

https://spbgau.ru/about/vospit_otdel/museum/70_let_snatiya_blokady_leningrada/node/2245
При обороне Харькова такого не было, но и не очень далеко от этого.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 22:48

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:Цены на бензин будут расти после запрета российских нефти и газа, но мы не будем толерантными к российской агрессии. Мы должны быть энергетически независимы, – Байден.
Американці не відносяться до тих , хто мислить прямолінійно...вони якразмайстри багатоходовочок...
1 Чим вища ціна на енергоносії - тим успішніше буде себе почувати їх сланцевики( як газові так і нафтові)
2 Чим вища ціна на енергоносії - тим швидше буде розвиватись сонячна і вітро енергетика+різні там екзотичні припливні..чи соломяні.. :D
3 Кінцева ціна палива тільки на 30% складається з вартості нафти..і на 70% з податково/акцизної політики.
Що заважає Україні зняти акциз і ПДВ з палива? а це 50% ціни
Бензин это фигня. Уже была такая дорогая нефть. Стали люди меньше ездить? Нет и не станут даже если не отменять акцизы. Да заложат высокие цены на бензин в свой продукт. Да нас ждет высокая инфляция, но это не смертельно. Вот с газом похуже. При нынешней цене это мин 150 грн за куб. Это страшно. Хотя солнечная и ветрогенерация при этом заходят в зону рентабельности. При чем довольно серьезной рентабельности. Наверное в этом году Европу ждет бум нетрадиционной энергетики. Про нас пока не говорю, потому что не знаю что будет дальше.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:02

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:Цены на бензин будут расти после запрета российских нефти и газа, но мы не будем толерантными к российской агрессии. Мы должны быть энергетически независимы, – Байден.
Американці не відносяться до тих , хто мислить прямолінійно...вони якразмайстри багатоходовочок...
1 Чим вища ціна на енергоносії - тим успішніше буде себе почувати їх сланцевики( як газові так і нафтові)
2 Чим вища ціна на енергоносії - тим швидше буде розвиватись сонячна і вітро енергетика+різні там екзотичні припливні..чи соломяні.. :D
3 Кінцева ціна палива тільки на 30% складається з вартості нафти..і на 70% з податково/акцизної політики.
Що заважає Україні зняти акциз і ПДВ з палива? а це 50% ціни


Зря что ли Байден на электрокарах катался, пиарил ?
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:03

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Не верю в дальнейшее продвижение орков. Может быть бомбардировка городов максимум.
имхо будет блокада Киева и Харькова, сейчас обкатывают на буче. Они поняли что военным путем ничего не получат и выбрали шантаж.

Полноценная "блокада" потребует по 100 тыс человек на каждый город
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:06

  flyman написав:не факт, Ленінград був в блокаді, але не оточений
вы ж знаток истории :-)
Ленинград не был ни в блокаде, ни в окружении.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:08

  otg написав:
  budivelnik написав:
  vitaliian написав:Цены на бензин будут расти после запрета российских нефти и газа, но мы не будем толерантными к российской агрессии. Мы должны быть энергетически независимы, – Байден.
Американці не відносяться до тих , хто мислить прямолінійно...вони якразмайстри багатоходовочок...
1 Чим вища ціна на енергоносії - тим успішніше буде себе почувати їх сланцевики( як газові так і нафтові)
2 Чим вища ціна на енергоносії - тим швидше буде розвиватись сонячна і вітро енергетика+різні там екзотичні припливні..чи соломяні.. :D
3 Кінцева ціна палива тільки на 30% складається з вартості нафти..і на 70% з податково/акцизної політики.
Що заважає Україні зняти акциз і ПДВ з палива? а це 50% ціни
Бензин это фигня. Уже была такая дорогая нефть. Стали люди меньше ездить? Нет и не станут даже если не отменять акцизы. Да заложат высокие цены на бензин в свой продукт. Да нас ждет высокая инфляция, но это не смертельно. Вот с газом похуже. При нынешней цене это мин 150 грн за куб. Это страшно. Хотя солнечная и ветрогенерация при этом заходят в зону рентабельности. При чем довольно серьезной рентабельности. Наверное в этом году Европу ждет бум нетрадиционной энергетики. Про нас пока не говорю, потому что не знаю что будет дальше.

Я, думаю, что не открою "военной тайны"
1. Солярка и прежде всего для С/Х - это рафинированное подсолнечное масло с добавками.(Украина эксссссспортирует 55% мирового экспорта)
2. Бензин - бензол(результат крекинга угля с добавками). Кроме того по Бразильской схеме разбавленный спиртом до 15% - спирта, то же ... физически невостребован (технический из кукурузы ГМО)
3. Газ - газ в нашем случае жечь в коммунальном и электрогенерации - роскошь. Только для химических предприятий. Сжиженный через Польшу - это уже вопрос к США.
"Синтетический газ" - восстановление старых технологий... в металлургии, коммунальном секторе,....
...........................................................................
Всё зависит от перспектив оставшегося после всего..... считать по каждому пункту.

Островами восстановления - заводы "замкнутого цикла" типа "Петровского"
"уголь" - золотое слово
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