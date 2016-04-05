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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 290291292293>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:29

  Kudrjavuy написав:
Где то проскакивала информация с видео о колонах с балистическими ракетами "БК" по Белоруссии, сегодня.
Ну это Гомель. Меня интересует линия Калинковичи-Пинск-Брест.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:32

  Kudrjavuy написав:.........................................................
Пользовались в тихую...
Если ловили, то оскопили не одного ...
За КАМАЗы, что пёрли без копоти груженные железом в гору. ДАЇшники палили малину.

А вообще олию для этого поставляли в Чехию, где её бодяжили и поставляли в Германию, как дизтопливо "ЭКО".

Бодягу "95" продавали даже дешевле, чем обыкновенную, но у неё есть слабость - после изготовления она 2 недели замечательная, за тем, расслаивается.
Ну это не те масштабы что бы заменить нефть. Возможно при нынешних ценах будет рост такого производства, но это не спасение.
Востаннє редагувалось otg в Вів 08 бер, 2022 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:33

  otg написав:
  Kudrjavuy написав:
Где то проскакивала информация с видео о колонах с балистическими ракетами "БК" по Белоруссии, сегодня.
Ну это Гомель. Меня интересует линия Калинковичи-Пинск-Брест.

Кроме карты общих позиций нет.
Да и если судить по направлению боёв(приходы) - много информации нет.
Наиболее актуальная карта https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682
Но она без учёта.... :mrgreen:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 бер, 2022 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:34

  otg написав:Ну это не те масштабы что бы заменить нефть. Возможно при нынешних цена будет рост такого производства, но это не спасение.

Это 50% рынка.
За который убили не одного.
С другой стороны в ООН уже объявили, что будет голод без поставок с Украины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 бер, 2022 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:37

  Kudrjavuy написав:Кроме карты общих позиций нет.
Да и если судить по направлению боёв(приходы) - много информации нет.
Жаль что мало внимания уделено тому направлению. Плохие у меня предчувствия. Дай бог что бы не оправдались.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:37

  otg написав:...........
Вот с газом похуже. При нынешней цене это мин 150 грн за куб. Это страшно. Хотя солнечная и ветрогенерация при этом заходят в зону рентабельности. При чем довольно серьезной рентабельности. Наверное в этом году Европу ждет бум нетрадиционной энергетики. Про нас пока не говорю, потому что не знаю что будет дальше.

Сомневаюсь, что Европа готова сегодня платить такую цену за газ.
Будут искать варианты, затягивать. Хорошо, что зима близка к окончанию. Ближе к лету острота вопроса по газу спадёт (и для нас тоже) и будет время для подготовки к следующей зиме. Вот тогда Европа может быть на что-то решится.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:39

  yama написав:
  flyman написав:
  yama написав:Чому ми не використовуємо найбільший і єдиний важливий важіль впливу на РФ та Європу ? Як відомо до 90% газу із РФ потрапляє в Європу через газопроводи в Україні. Також Україна продовжує купувати газ в РФ (нехай і через європейських посередників) і отримувати від РФ газ/гроші за транзит?
Я розумію що українці опалюють житло газом, але невже ми не готові пожити у верхньому одязі при +10 в приміщенні щоб не гинули наші люди ?
Хіба модна собі уявити торгівлю з нацистською Германією під час другої світової війни? Ми гріємось на крові наших людей ?
Як тільки газопроводи будуть перекриті, і газ перестане поступати в Європу одразу через добу дві війська НАТО і Європи почнуть самі захищати газопроводи в Україні. Те що ми використовуємо газ РФ купуємо його в нас тепло в домівках , але ми обігріваємося по суті тілами наших солдат і мирних людей. Ми закрили подачу води в Крим , закрили подачу електроенергії в Крим , то чому ми продовжуємо подавати газ в Європу ???
Закликаю закрити всі газопроводи та інші трубопроводи по яких йдуть вуглеводні в Європу.
:?

Контракти в ЄС з Газпромом, ми ж не з Газпромом воюєм.
Це дуже спортить репутацію України.
Погана думка.

Чудова думка . ВІЙНА ЗАКІНЧИТЬСЯ МИТТЄВО війська європи понесуться захищати газопровід. Про яку репутацію може йти мова коли гинуть наші люди ???
Далі гратися в дипломатію ? З того боку погрожують атомною зброєю , а хтось в європі боїться відморозити дупу

хтось - це Шольц?!
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:39

  Kudrjavuy написав:Это 50% рынка.
За который убили не одного.
С другой стороны в ООН уже объявили, что будет голод без поставок с Украины.
50% рынка топлива в Украине? :) Что то не верится. Я слышал про пыжарни, но думаю масштабы преувеличены.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:39

...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 08 бер, 2022 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:41

  otg написав:
  Kudrjavuy написав:Кроме карты общих позиций нет.
Да и если судить по направлению боёв(приходы) - много информации нет.
Жаль что мало внимания уделено тому направлению. Плохие у меня предчувствия. Дай бог что бы не оправдались.

Тогда это будет в добавок ещё 3 фронта. :evil:
С Одессой и Тирасполем.
Они хотят повторить блокаду как в Мариуполе - Вы об этом?
Kudrjavuy
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