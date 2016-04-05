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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 290291292293
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:44

  Козак-характерник написав:
  Faceless написав:Пише бахвалько, що спочатку драпанув з Донецьку у Львів а потім і взагалі за кордон, та й зараз відсиджується, і тільки розказує іншим, як тре воювати

Від Вас не очікував такого тролячого хамства. Ми з Вами особисто незнайомі, Ви мене не знаєте, щоб робити такі висновки. До того, всі озвучені твердження - брехня в чистому вигляді і наклеп. Більше на цьому форуі нічого не напишу! Всім добра!

Боже, батенька, а что тогда обо мне говорить?
Прекратите впадать в детство.
Фотка дня.
ЕЁ бы в голове форума, на особый период выложить:

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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 00:00

  Kudrjavuy написав:
  otg написав:
  Kudrjavuy написав:Кроме карты общих позиций нет.
Да и если судить по направлению боёв(приходы) - много информации нет.
Жаль что мало внимания уделено тому направлению. Плохие у меня предчувствия. Дай бог что бы не оправдались.

Тогда это будет в добавок ещё 3 фронта. :evil:
С Одессой и Тирасполем.
Они хотят повторить блокаду как в Мариуполе - Вы об этом?
Нет. Завтра будет настроение расскажу.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 01:21

Рідкісні довбні :lol:


Рішення Польщі надати свої винищувачі МіГ-29 у розпорядження Штатам не було попередньо узгоджено і стало "несподіваним кроком" для Вашингтона з боку Варшави.
Джерело: заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, яку цитує Reuters
Пряма мова: "Наскільки мені відомо, з нами не було попередньо узгоджено, що вони планують передати нам ці літаки… Тому я думаю, що насправді це був несподіваний крок з боку поляків".
Що передувало: Польща заявила, що готова негайно та безкоштовно розгорнути всі свої винищувачі МІГ-29, про які просила Україна, на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині і передати їх у розпорядження уряду США. У той же час Польща просить США надати їй літаки на заміну з відповідними експлуатаційними можливостями.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 01:53

Где животные?? Где эти "закладчики 1234" с их "а то по питун нападьот"?? (Попади мне, тварь, в руки. Задушу!!)
Где это животное "юрыдло" (igneus) ?? Ну которое рассказывало о юрыдической помощи "военачальникам высшего звена в вопросе отсуживания повышенной пенсии"??? , чем , собственно, тут кичилось и добавляло себе значимости. Не представляя из себя ну , плять, вообще ничего!!! Тупое животное, плывущее чуть в сторону от его основной работы!!
Как я вас тварей всех ненавижу!! Вас как свиней надо было резать очень давно. Вот как хлебало открыло здесь "так а питун уже напал 8 лет назад , или ещё только собираеЦЦа??" - так сразу и в хлебало ногой.
Сегодня минус 3 машины. С экипажами. Которые целенаправленно шли, зная куда. Знал каждого. А что это говно закладчиковское из Запорожья??
Hotab
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