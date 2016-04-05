Faceless написав:Пише бахвалько, що спочатку драпанув з Донецьку у Львів а потім і взагалі за кордон, та й зараз відсиджується, і тільки розказує іншим, як тре воювати
Від Вас не очікував такого тролячого хамства. Ми з Вами особисто незнайомі, Ви мене не знаєте, щоб робити такі висновки. До того, всі озвучені твердження - брехня в чистому вигляді і наклеп. Більше на цьому форуі нічого не напишу! Всім добра!
Боже, батенька, а что тогда обо мне говорить? Прекратите впадать в детство. Фотка дня. ЕЁ бы в голове форума, на особый период выложить:
Рішення Польщі надати свої винищувачі МіГ-29 у розпорядження Штатам не було попередньо узгоджено і стало "несподіваним кроком" для Вашингтона з боку Варшави. Джерело: заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, яку цитує Reuters Пряма мова: "Наскільки мені відомо, з нами не було попередньо узгоджено, що вони планують передати нам ці літаки… Тому я думаю, що насправді це був несподіваний крок з боку поляків". Що передувало: Польща заявила, що готова негайно та безкоштовно розгорнути всі свої винищувачі МІГ-29, про які просила Україна, на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині і передати їх у розпорядження уряду США. У той же час Польща просить США надати їй літаки на заміну з відповідними експлуатаційними можливостями.
Где животные?? Где эти "закладчики 1234" с их "а то по питун нападьот"?? (Попади мне, тварь, в руки. Задушу!!) Где это животное "юрыдло" (igneus) ?? Ну которое рассказывало о юрыдической помощи "военачальникам высшего звена в вопросе отсуживания повышенной пенсии"??? , чем , собственно, тут кичилось и добавляло себе значимости. Не представляя из себя ну , плять, вообще ничего!!! Тупое животное, плывущее чуть в сторону от его основной работы!! Как я вас тварей всех ненавижу!! Вас как свиней надо было резать очень давно. Вот как хлебало открыло здесь "так а питун уже напал 8 лет назад , или ещё только собираеЦЦа??" - так сразу и в хлебало ногой. Сегодня минус 3 машины. С экипажами. Которые целенаправленно шли, зная куда. Знал каждого. А что это говно закладчиковское из Запорожья??