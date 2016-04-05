edvardd написав:

Алексей Арестович6 мин. ·- Честно говоря, как военный, я не вижу вариантов для российской армии в Украине.Они ещё движутся по инерции приказов, но пытаться окружать одновременно четыре крупные городские агломерации (Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев) 200 тысячами войск, разнесенные на дистанции в 500 км, могут только полные идиоты.Оно ещё попытаются призвать резервистов, наскрести войск на Кавказе, и кинуть их сюда, без боевого слаживания (времени нет) на старых драндулетах, замелькавших по железнодорожным платформам в России - по несколько жалких штук- смазка для наших штыков.Ещё будет какая-то там попытка «штурма Киева», попытка подрезать Харьков и Сумы, окружить Николаев, но это все уже инерция.Если бы они не были трусами - трусами в худшем смысле этого слова, когда нужна храбрость не на поле боя, а в кабинете начальника, то сейчас бы нашёлся в РФ генерал, который встал бы и сказал правду Путину:- единственный шанс для нас не стать армией Наполеона, почти полностью сгинувшей в полях, - это немедленно отступить от Николаева за Днепр, пытаться удерживать берег до Энергодара включительно.Войска из-под Киева отвести под Чернигов и Сумы, снизу Харькова - назад, в оборону севернее Харькова, вдоль границы.В зоне ООС стать в оборону.Торговаться за захваченное, искать способ убраться из Украины с сохранением хоть какого-то лица.——-Но проблема в том, что и этот вариант им не поможет.Во первых, не найдётся такого генерала. Для этого нужно особое мужество - гражданское, которое давно утратили российские военные.Во-вторых, больной ботоксный старик, заперся в бункере и никого уже не слушает, сгибаясь все ниже и ниже под тяжестью содеянного - причём, в первую очередь для своего, российского народа.В-третьих, их нарежет, затянет и растворит сама наша земля. Партизаны и добровольцы, спецназ и пехота, авиация и десант, артиллерия и ракетные войска добьют и ставших в оборону, и пытающихся вырваться.Российские войска уже едут по инерции, они ещё не поняли, что уже умерли.Что их закружили вихрями, замарили, заблудили- и съедают наши степи и буераки, наши Мавки и Солохи, наши мольфары и вовкулаки, наши Пацюки и характерники, круки и призраки.Что сама эта земля восстала против них и сами законы вероятности повернулись не в их сторону.Российской армии в Украине - конец.Отцы, уходящие от детей, не зная, найдут ли их, вернувшись, не простят.Не простят и не выпустят.Не почётная ничья ждёт тут армию мертвецов, не раунд по очкам, а натуральное военное поражение.Эти идиоты растянули силы, пытаясь нахапать как можно больше.В результате - не удержать, ни наступать.Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир?)Что они экстренно вывезли из Крыма семьи сотрудников ФСБ?..Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что содрогнётся сама История.И это будет закономерный конец этого затхлого, свинцового, нечеловеческого режима.Нет, нам еще придётся пострелять. И ещё будет страшно, и будет еще их продвижение вперёд, и ещё будет угроза Киеву, и будут ещё авиационные и ракетные удары, и будут ещё наши павшие.Но все это зомби-наступление - инерция армии мёртвых.А мы - живые. И бьемся за живых.Во имя жизни.Конец армии мертвецов и конец Кощея близок.Уже взошли зелёные ростки их поражения.Их растит солнце нового мира, который построим мы, закрыв навсегда тысячелетний гештальт зловонного, нечеловеческого болота, возомнившего себя империей.- Все будет Украина.