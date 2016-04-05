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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 290291292293
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:44

  Козак-характерник написав:
  Faceless написав:Пише бахвалько, що спочатку драпанув з Донецьку у Львів а потім і взагалі за кордон, та й зараз відсиджується, і тільки розказує іншим, як тре воювати

Від Вас не очікував такого тролячого хамства. Ми з Вами особисто незнайомі, Ви мене не знаєте, щоб робити такі висновки. До того, всі озвучені твердження - брехня в чистому вигляді і наклеп. Більше на цьому форуі нічого не напишу! Всім добра!

Боже, батенька, а что тогда обо мне говорить?
Прекратите впадать в детство.
Фотка дня.
ЕЁ бы в голове форума, на особый период выложить:

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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 00:00

  Kudrjavuy написав:
  otg написав:
  Kudrjavuy написав:Кроме карты общих позиций нет.
Да и если судить по направлению боёв(приходы) - много информации нет.
Жаль что мало внимания уделено тому направлению. Плохие у меня предчувствия. Дай бог что бы не оправдались.

Тогда это будет в добавок ещё 3 фронта. :evil:
С Одессой и Тирасполем.
Они хотят повторить блокаду как в Мариуполе - Вы об этом?
Нет. Завтра будет настроение расскажу.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 01:21

Рідкісні довбні :lol:


Рішення Польщі надати свої винищувачі МіГ-29 у розпорядження Штатам не було попередньо узгоджено і стало "несподіваним кроком" для Вашингтона з боку Варшави.
Джерело: заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, яку цитує Reuters
Пряма мова: "Наскільки мені відомо, з нами не було попередньо узгоджено, що вони планують передати нам ці літаки… Тому я думаю, що насправді це був несподіваний крок з боку поляків".
Що передувало: Польща заявила, що готова негайно та безкоштовно розгорнути всі свої винищувачі МІГ-29, про які просила Україна, на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині і передати їх у розпорядження уряду США. У той же час Польща просить США надати їй літаки на заміну з відповідними експлуатаційними можливостями.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 01:53

Где животные?? Где эти "закладчики 1234" с их "а то по питун нападьот"?? (Попади мне, тварь, в руки. Задушу!!)
Где это животное "юрыдло" (igneus) ?? Ну которое рассказывало о юрыдической помощи "военачальникам высшего звена в вопросе отсуживания повышенной пенсии"??? , чем , собственно, тут кичилось и добавляло себе значимости. Не представляя из себя ну , плять, вообще ничего!!! Тупое животное, плывущее чуть в сторону от его основной работы!!
Как я вас тварей всех ненавижу!! Вас как свиней надо было резать очень давно. Вот как хлебало открыло здесь "так а питун уже напал 8 лет назад , или ещё только собираеЦЦа??" - так сразу и в хлебало ногой.
Сегодня минус 3 машины. С экипажами. Которые целенаправленно шли, зная куда. Знал каждого. А что это говно закладчиковское из Запорожья??
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 03:40

  flyman написав:
  edvardd написав:Алексей Арестович
6 мин. ·
- Честно говоря, как военный, я не вижу вариантов для российской армии в Украине.
Они ещё движутся по инерции приказов, но пытаться окружать одновременно четыре крупные городские агломерации (Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев) 200 тысячами войск, разнесенные на дистанции в 500 км, могут только полные идиоты.
Оно ещё попытаются призвать резервистов, наскрести войск на Кавказе, и кинуть их сюда, без боевого слаживания (времени нет) на старых драндулетах, замелькавших по железнодорожным платформам в России - по несколько жалких штук- смазка для наших штыков.
Ещё будет какая-то там попытка «штурма Киева», попытка подрезать Харьков и Сумы, окружить Николаев, но это все уже инерция.
Если бы они не были трусами - трусами в худшем смысле этого слова, когда нужна храбрость не на поле боя, а в кабинете начальника, то сейчас бы нашёлся в РФ генерал, который встал бы и сказал правду Путину:
- единственный шанс для нас не стать армией Наполеона, почти полностью сгинувшей в полях, - это немедленно отступить от Николаева за Днепр, пытаться удерживать берег до Энергодара включительно.
Войска из-под Киева отвести под Чернигов и Сумы, снизу Харькова - назад, в оборону севернее Харькова, вдоль границы.
В зоне ООС стать в оборону.
Торговаться за захваченное, искать способ убраться из Украины с сохранением хоть какого-то лица.
——-
Но проблема в том, что и этот вариант им не поможет.
Во первых, не найдётся такого генерала. Для этого нужно особое мужество - гражданское, которое давно утратили российские военные.
Во-вторых, больной ботоксный старик, заперся в бункере и никого уже не слушает, сгибаясь все ниже и ниже под тяжестью содеянного - причём, в первую очередь для своего, российского народа.
В-третьих, их нарежет, затянет и растворит сама наша земля. Партизаны и добровольцы, спецназ и пехота, авиация и десант, артиллерия и ракетные войска добьют и ставших в оборону, и пытающихся вырваться.
Российские войска уже едут по инерции, они ещё не поняли, что уже умерли.
Что их закружили вихрями, замарили, заблудили- и съедают наши степи и буераки, наши Мавки и Солохи, наши мольфары и вовкулаки, наши Пацюки и характерники, круки и призраки.
Что сама эта земля восстала против них и сами законы вероятности повернулись не в их сторону.
Российской армии в Украине - конец.
Отцы, уходящие от детей, не зная, найдут ли их, вернувшись, не простят.
Не простят и не выпустят.
Не почётная ничья ждёт тут армию мертвецов, не раунд по очкам, а натуральное военное поражение.
Эти идиоты растянули силы, пытаясь нахапать как можно больше.
В результате - не удержать, ни наступать.
Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир?)
Что они экстренно вывезли из Крыма семьи сотрудников ФСБ?..
Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что содрогнётся сама История.
И это будет закономерный конец этого затхлого, свинцового, нечеловеческого режима.
Нет, нам еще придётся пострелять. И ещё будет страшно, и будет еще их продвижение вперёд, и ещё будет угроза Киеву, и будут ещё авиационные и ракетные удары, и будут ещё наши павшие.
Но все это зомби-наступление - инерция армии мёртвых.
А мы - живые. И бьемся за живых.
Во имя жизни.
Конец армии мертвецов и конец Кощея близок.
Уже взошли зелёные ростки их поражения.
Их растит солнце нового мира, который построим мы, закрыв навсегда тысячелетний гештальт зловонного, нечеловеческого болота, возомнившего себя империей.
- Все будет Украина.

хтось із ютуб оналітєгов казав, що взяття Харкова у ВВВ обійшлося в 700 тис. втрат.
Д - думайте


Флай ВВВ це совкова абрівеатура.
Використовують друга світова або World War 2
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 03:51

  Hotab написав:Где животные?? Где эти "закладчики 1234" с их "а то по питун нападьот"?? (Попади мне, тварь, в руки. Задушу!!)
Где это животное "юрыдло" (igneus) ?? Ну которое рассказывало о юрыдической помощи "военачальникам высшего звена в вопросе отсуживания повышенной пенсии"??? , чем , собственно, тут кичилось и добавляло себе значимости. Не представляя из себя ну , плять, вообще ничего!!! Тупое животное, плывущее чуть в сторону от его основной работы!!
Как я вас тварей всех ненавижу!! Вас как свиней надо было резать очень давно. Вот как хлебало открыло здесь "так а питун уже напал 8 лет назад , или ещё только собираеЦЦа??" - так сразу и в хлебало ногой.
Сегодня минус 3 машины. С экипажами. Которые целенаправленно шли, зная куда. Знал каждого. А что это говно закладчиковское из Запорожья??

это были уже последние вертолеты или еще остались?
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 03:56

  Хомяк написав:
  Hotab написав:Где животные?? Где эти "закладчики 1234" с их "а то по питун нападьот"?? (Попади мне, тварь, в руки. Задушу!!)
Где это животное "юрыдло" (igneus) ?? Ну которое рассказывало о юрыдической помощи "военачальникам высшего звена в вопросе отсуживания повышенной пенсии"??? , чем , собственно, тут кичилось и добавляло себе значимости. Не представляя из себя ну , плять, вообще ничего!!! Тупое животное, плывущее чуть в сторону от его основной работы!!
Как я вас тварей всех ненавижу!! Вас как свиней надо было резать очень давно. Вот как хлебало открыло здесь "так а питун уже напал 8 лет назад , или ещё только собираеЦЦа??" - так сразу и в хлебало ногой.
Сегодня минус 3 машины. С экипажами. Которые целенаправленно шли, зная куда. Знал каждого. А что это говно закладчиковское из Запорожья??

это были уже последние вертолеты или еще остались?

Ещё 569 осталось. А с какой целью интересуешься?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 04:03

  Ukrainian написав:
  Хомяк написав:
  Hotab написав:Где животные?? Где эти "закладчики 1234" с их "а то по питун нападьот"?? (Попади мне, тварь, в руки. Задушу!!)
Где это животное "юрыдло" (igneus) ?? Ну которое рассказывало о юрыдической помощи "военачальникам высшего звена в вопросе отсуживания повышенной пенсии"??? , чем , собственно, тут кичилось и добавляло себе значимости. Не представляя из себя ну , плять, вообще ничего!!! Тупое животное, плывущее чуть в сторону от его основной работы!!
Как я вас тварей всех ненавижу!! Вас как свиней надо было резать очень давно. Вот как хлебало открыло здесь "так а питун уже напал 8 лет назад , или ещё только собираеЦЦа??" - так сразу и в хлебало ногой.
Сегодня минус 3 машины. С экипажами. Которые целенаправленно шли, зная куда. Знал каждого. А что это говно закладчиковское из Запорожья??

это были уже последние вертолеты или еще остались?

Ещё 569 осталось. А с какой целью интересуешься?
подбиваю баланс,у кого раньше закончатся и наступит мир
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 04:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В России сожгли военкомат, чтобы избежать призыва на войну в Украину

Партизанский протест набирает обороты.

В Луховицах Московской области смелый россиянин раскрасил ворота местного военкомата в цвета Государственного Флага Украины и написал: "Я не пойду убивать братьев". После чего он перелез через забор и забросил в окна здания коктейли Молотова, что вызвало пожар.

Таким образом молодой человек попытался уничтожить архив с личными данными резервистов-призывников, которых могут послать на войну в Украину.Россиянин пояснил, что он не намерен выполнять преступные приказы и надеется, что предотвратил неоправданное кровопролитие среди своих одноклассников и друзей. Он также призвал сограждан совершать такие же активные и радикальные действия, поскольку уличные протесты не приносят желаемого результата.


https://www.youtube.com/watch?v=5FJRFAYDpdA
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