В России сожгли военкомат, чтобы избежать призыва на войну в Украину
Партизанский протест набирает обороты.
В Луховицах Московской области смелый россиянин раскрасил ворота местного военкомата в цвета Государственного Флага Украины и написал: "Я не пойду убивать братьев". После чего он перелез через забор и забросил в окна здания коктейли Молотова, что вызвало пожар.
Таким образом молодой человек попытался уничтожить архив с личными данными резервистов-призывников, которых могут послать на войну в Украину.Россиянин пояснил, что он не намерен выполнять преступные приказы и надеется, что предотвратил неоправданное кровопролитие среди своих одноклассников и друзей. Он также призвал сограждан совершать такие же активные и радикальные действия, поскольку уличные протесты не приносят желаемого результата.
Бармалєй пропаганда, один частный случай выдаётся как системное явление. Когда сожгут хотя бы 100 военкоматов, тогда и приходите, а сейчас лучше удалите своё сообщение имеющее никчемную ценность среди других происходящих событий.
Пишуть селяни: Історії про долбойобів. На Сумщині в село заїхало 4 російські танки. Місцеві сидять по хатам спостерігають з цікавістю за життям ссавців. Танки зупиняються, вилазить екіпаж, з двух танків зливають топливо в інших два і всі уїжджають. А 2 пустих танки стоять посеред села. Місцеві вибігли встромили в танки прапори України і чкурнула по хатам, сидять чекають. Повертаються перші два танки (видно топливо нарили) бачать 2 танки з українськими прапорами і давай їх розстрілювати. Розхєрачіли танки, під‘їхали поняли що свої, розстроїлися. Місцеві давляться зо сміху тихенько. 2 танки , що лишилися на ходу, поїхали село об‘їжджати (видно загубилися). А там міст на 5 тон для легкових автомобілів. Заїжджає один танк і обвалю’ється міст, танк клює носом в річку тоне весь з екіпажем. Місцеві уже в голос ржуть. Лишився один танк. Їздив-їздив, найшов ров і перевернувся там. Виліз екіпаж штовхав штовхав, так і лишили той танк там валяться і пішли восвоясі. Ось так село без єдиного вистрілу з двома лише прапорами України перемогли 4 танки російських окупантів.
--- ки газопроводи будуть перекриті, і газ перестане поступати в Європу одразу через добу дві війська НАТО і Європи почнуть самі захищати газопроводи в Україні. Те що ми використовуємо газ РФ купуємо його в нас тепло в домівках , але ми обігріваємося по суті тілами наших солдат і мирних людей. Ми закрили подачу води в Крим , закрили подачу електроенергії в Крим , то чому ми продовжуємо подавати газ в Європу ??? Закликаю закрити всі газопроводи та інші трубопроводи по яких йдуть вуглеводні в Європу. [/quote] Контракти в ЄС з Газпромом, ми ж не з Газпромом воюєм. Це дуже спортить репутацію України. Погана думка.[/quote] Чудова думка . ВІЙНА ЗАКІНЧИТЬСЯ МИТТЄВО війська європи понесуться захищати газопровід. Про яку репутацію може йти мова коли гинуть наші люди ??? Далі гратися в дипломатію ? З того боку погрожують атомною зброєю , а хтось в європі боїться відморозити дупу[/quote] хтось - це Шольц?! [/quote]
ОДНОБОКЕ висвітвлення подій, плачеться що забрали канал пропогадниста соловйова і радіє що рашкінська економіка буде жити бо переорієнтується на юані
США пригрозили санкциями против китайских компаний в случае пренебрежения введенными против РФ экономическими ограничениями. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает газета New York Times.
«Министр торговли Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес китайских компаний, которые могут пренебречь объявленными ограничениями США на экспорт в Россию, заявив, что США отрежут их от американского оборудования и программного обеспечения, которое им необходимо для производства своей продукции», — пишет издание