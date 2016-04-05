RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 291292293294>
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 04:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В России сожгли военкомат, чтобы избежать призыва на войну в Украину

Партизанский протест набирает обороты.

В Луховицах Московской области смелый россиянин раскрасил ворота местного военкомата в цвета Государственного Флага Украины и написал: "Я не пойду убивать братьев". После чего он перелез через забор и забросил в окна здания коктейли Молотова, что вызвало пожар.

Таким образом молодой человек попытался уничтожить архив с личными данными резервистов-призывников, которых могут послать на войну в Украину.Россиянин пояснил, что он не намерен выполнять преступные приказы и надеется, что предотвратил неоправданное кровопролитие среди своих одноклассников и друзей. Он также призвал сограждан совершать такие же активные и радикальные действия, поскольку уличные протесты не приносят желаемого результата.


https://www.youtube.com/watch?v=5FJRFAYDpdA
Бармалєй
 
Повідомлень: 11
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 07:08

Бармалєй пропаганда, один частный случай выдаётся как системное явление. Когда сожгут хотя бы 100 военкоматов, тогда и приходите, а сейчас лучше удалите своё сообщение имеющее никчемную ценность среди других происходящих событий.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11262
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1910 раз.
Подякували: 2739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 07:10

Пишуть селяни:
Історії про долбойобів.
На Сумщині в село заїхало 4 російські танки. Місцеві сидять по хатам спостерігають з цікавістю за життям ссавців. Танки зупиняються, вилазить екіпаж, з двух танків зливають топливо в інших два і всі уїжджають. А 2 пустих танки стоять посеред села. Місцеві вибігли встромили в танки прапори України і чкурнула по хатам, сидять чекають. Повертаються перші два танки (видно топливо нарили) бачать 2 танки з українськими прапорами і давай їх розстрілювати. Розхєрачіли танки, під‘їхали поняли що свої, розстроїлися. Місцеві давляться зо сміху тихенько.
2 танки , що лишилися на ходу, поїхали село об‘їжджати (видно загубилися). А там міст на 5 тон для легкових автомобілів. Заїжджає один танк і обвалю’ється міст, танк клює носом в річку тоне весь з екіпажем. Місцеві уже в голос ржуть. Лишився один танк. Їздив-їздив, найшов ров і перевернувся там. Виліз екіпаж штовхав штовхав, так і лишили той танк там валяться і пішли восвоясі.
Ось так село без єдиного вистрілу з двома лише прапорами України перемогли 4 танки російських окупантів.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6906
З нами з: 20.11.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 09:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Ось так село без єдиного вистрілу з двома лише прапорами України перемогли 4 танки російських окупантів.


:) :)

Згинуть наші вороженьки як роса на сонці!
без жодного пострілу!
greenozon
 
Повідомлень: 12833
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1120 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 09:16

---
ки газопроводи будуть перекриті, і газ перестане поступати в Європу одразу через добу дві війська НАТО і Європи почнуть самі захищати газопроводи в Україні. Те що ми використовуємо газ РФ купуємо його в нас тепло в домівках , але ми обігріваємося по суті тілами наших солдат і мирних людей. Ми закрили подачу води в Крим , закрили подачу електроенергії в Крим , то чому ми продовжуємо подавати газ в Європу ???
Закликаю закрити всі газопроводи та інші трубопроводи по яких йдуть вуглеводні в Європу.
:?[/quote]
Контракти в ЄС з Газпромом, ми ж не з Газпромом воюєм.
Це дуже спортить репутацію України.
Погана думка.[/quote]
Чудова думка . ВІЙНА ЗАКІНЧИТЬСЯ МИТТЄВО війська європи понесуться захищати газопровід. Про яку репутацію може йти мова коли гинуть наші люди ???
Далі гратися в дипломатію ? З того боку погрожують атомною зброєю , а хтось в європі боїться відморозити дупу[/quote]
хтось - це Шольц?!
[/quote]






ОДНОБОКЕ висвітвлення подій, плачеться що забрали канал пропогадниста соловйова
і радіє що рашкінська економіка буде жити бо переорієнтується на юані

в бан!
greenozon
 
Повідомлень: 12833
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1120 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 09:45

Hotab
На жаль так,із Запоріжжя
гуляйполе
Аватар користувача
 
Повідомлень: 369
З нами з: 07.04.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 09:51

Зображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6906
З нами з: 20.11.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 10:18

США пригрозили санкциями против китайских компаний в случае пренебрежения введенными против РФ экономическими ограничениями. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает газета New York Times.

«Министр торговли Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес китайских компаний, которые могут пренебречь объявленными ограничениями США на экспорт в Россию, заявив, что США отрежут их от американского оборудования и программного обеспечения, которое им необходимо для производства своей продукции», — пишет издание
Хомяк
 
Повідомлень: 63
З нами з: 15.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 10:40

Гуманитарные коридоры из Энергодара, Сум, Мариуполя, Волновахи, Изюма и ряда городов Киевской области сейчас открыты, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Хомяк
 
Повідомлень: 63
З нами з: 15.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 10:55

  edvardd написав:Зображення


Лібо до кінця не вірив, що буде війна. Коли з"явилась інформація, що в Лугандоні вимикають телефони на передку, за пару днів до початку, то тут вже очевидно, що таки буде.
lapay
 
Повідомлень: 12925
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 291292293294>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91010
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 444814
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2382
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (605)
09.03.2022 11:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron