Американская финансовая корпорация Morgan Stanley прогнозирует дефолт России в середине апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах, пишет Bloomberg
Розслідувач Bellingcat вважає , що логістична підготовка росіян до війни в Україні провалена. Бо окупанти розраховували на бліцкріг "Я очікую, що все-таки будуть завтра або післязавтра нові спроби наявними засобами, менш далекобійними ракетами стріояти по Сумах, Харкову, це видно з пересування військових частин. Але я очікую, що тут несподіванка буде". Грозєв підкреслив, що ці "дірки" ставатимуть дедалі більшими, оскільки довезти цистерни до місць дислокації російських військ, які дуже розкидані по Україні, практично неможливо. Водночас він не виключив найближчими днями нових атак Росії на українські міста ракетами, але росіяни можуть отримати там "несподіванку".
США направляют в Польшу две ракетные батареи Patriot в качестве «оборонительного развертывания» для противодействия любой потенциальной угрозе союзникам США и НАТО. Но Пентагон отклонил предложение Польши передать США свои истребители МиГ-29 для поставки Украине.