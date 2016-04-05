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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 292293294295>
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 10:58

трішки погляду із боку загарбника - як допитують укр. полоненого солдата
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 11:15

Американская финансовая корпорация Morgan Stanley прогнозирует дефолт России в середине апреля, когда закончится 30-​дневный льготный период по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах, пишет Bloomberg
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 11:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Розслідувач Bellingcat вважає , що логістична підготовка росіян до війни в Україні провалена. Бо окупанти розраховували на бліцкріг
"Я очікую, що все-таки будуть завтра або післязавтра нові спроби наявними засобами, менш далекобійними ракетами стріояти по Сумах, Харкову, це видно з пересування військових частин. Але я очікую, що тут несподіванка буде".
Грозєв підкреслив, що ці "дірки" ставатимуть дедалі більшими, оскільки довезти цистерни до місць дислокації російських військ, які дуже розкидані по Україні, практично неможливо.
Водночас він не виключив найближчими днями нових атак Росії на українські міста ракетами, але росіяни можуть отримати там "несподіванку".
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 11:33

а что происходит на Донбассе?
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 11:36

Одесити підказали - країна, у якої на гербі курка, ніколи не переможе країну, у якої на гербі виделка :twisted: :twisted: :twisted:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 11:39

США направляют в Польшу две ракетные батареи Patriot в качестве «оборонительного развертывания» для противодействия любой потенциальной угрозе союзникам США и НАТО. Но Пентагон отклонил предложение Польши передать США свои истребители МиГ-29 для поставки Украине.
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 12:10

оказывается моцкали - владельцы бизнеса в Украине, заранее знали о нападении и свалили из страны перед ним, а говорят - учения....
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 12:13

Львовский фронт

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 12:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Львовский фронт

А ви не думаєте, що це на 90% можуть бути переселенці-біженці з інших регіонів?
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 12:30

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:Львовский фронт

А ви не думаєте, що це на 90% можуть бути переселенці-біженці з інших регіонів?

Я что где то пиисал что это львовяне? События происходят во Львове...
vitaliian
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