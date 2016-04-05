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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 292293294295
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 13:00

  edvardd написав:оказывается моцкали - владельцы бизнеса в Украине, заранее знали о нападении и свалили из страны перед ним, а говорят - учения....


Я уже писал на недвижимой ветке что нужно проверить все зделки по недвижимости перед войной за несколько месяцев.
Люди покупали по большим дисконтам квартиры которые не могли купить больше 5 лет.
Многие знали про войну и сливали недвигу. Можно выйти на агентов орды.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 13:09

  Хомякоид написав:
  edvardd написав:оказывается моцкали - владельцы бизнеса в Украине, заранее знали о нападении и свалили из страны перед ним, а говорят - учения....


Я уже писал на недвижимой ветке что нужно проверить все зделки по недвижимости перед войной за несколько месяцев.
Люди покупали по большим дисконтам квартиры которые не могли купить больше 5 лет.
Многие знали про войну и сливали недвигу. Можно выйти на агентов орды.

якби я продав свій бучанський цоколь, то що я би став агентом орди?
Кашель Лаврова
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 13:11

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  edvardd написав:оказывается моцкали - владельцы бизнеса в Украине, заранее знали о нападении и свалили из страны перед ним, а говорят - учения....


Я уже писал на недвижимой ветке что нужно проверить все зделки по недвижимости перед войной за несколько месяцев.
Люди покупали по большим дисконтам квартиры которые не могли купить больше 5 лет.
Многие знали про войну и сливали недвигу. Можно выйти на агентов орды.

якби я продав свій бучанський цоколь, то що я би став агентом орди?
Кашель Лаврова


А чому Серж купив те що не міг купити більше 5 років. Совпадєніє ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 13:21

  flyman написав:якби я продав свій бучанський цоколь, то що я би став агентом орди?
Кашель Лаврова

Намёк на то, что если бы ты продал свой цоколь ниже рынка, по цене "какую дали".
P.S. Это конечно не точный инструмент, но любопытную выборку можно было для анализа сделать.
alex_dvornichenko
 
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