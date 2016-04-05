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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 бер, 2022 13:21
flyman написав:
якби я продав свій бучанський цоколь, то що я би став агентом орди?
Кашель Лаврова
Намёк на то, что если бы ты продал свой цоколь ниже рынка, по цене "какую дали".
P.S. Это конечно не точный инструмент, но любопытную выборку можно было для анализа сделать.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 13:29
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Додано: Сер 09 бер, 2022 13:40
flyman написав: Хомякоид написав: flyman написав:
----------------------Хомякоид
Я уже писал на недвижимой ветке что нужно проверить все зделки по недвижимости перед войной за несколько месяцев.
Люди покупали по большим дисконтам квартиры которые не могли купить больше 5 лет.
Многие знали про войну и сливали недвигу. Можно выйти на агентов орды.
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якби я продав свій бучанський цоколь, то що я би став агентом орди?
Кашель Лаврова
А чому Серж купив те що не міг купити більше 5 років. Совпадєніє ?
Сержик же не купив за скільки мав.
Чому купив на піку, хз. Бабки ляшки жгли, жінка загризла, і т.п. і т.д.
Це 2022 рік, а ти і ще куча невігласів збираються влаштовувати полювання на відьом.
Кашель Лаврова.
А може ти агент Кремля, втік в ФРН і розпалюєш ненависть?
Жаль здесь нельзя ставить "+".
Особенно нравится, когда эту охоту поддерживают люди сколько-то лет уже не проживающие в Украине.
Может, они тоже заранее знали о войне и о том, что мужчин 18-60 не будут выпускать из Украины и уехали заранее?
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Додано: Сер 09 бер, 2022 13:42
flyman написав:
1. ліпше поганий мир, чим добра війна.
В Мінську уклали "поганий мир" і що отримали? Широкомасштабну війну.
Так що це питання філософське.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 13:44
vitaliian написав:
Я что где то пиисал что это львовяне? События происходят во Львове...
Я в шоці скільки біженців із східних регіонів, але вони в основному транизитом.
І на жаль велика к-ть не вернеться.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 14:17
Ой+ написав: vitaliian написав:
Я что где то пиисал что это львовяне? События происходят во Львове...
Я в шоці скільки біженців із східних регіонів, але вони в основному транизитом.
І на жаль велика к-ть не вернеться.
Из Харькова по заявлению Укрзализници поездами эвакуировано 600.000. + достаточно много уезжали самостоятельно авто. Харьков не единственный.
Ничего удивительного, что беженцы идут транзитом на Запад. Где во Львове разместить такие массы людей? За что им жить?
На Западе хоть как-то размещают и дают какое-никакое пособие.
О том, что многие не вернутся, я уже писал. Печально.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 14:25
flyman написав: andrijk777 написав: flyman написав:
1. ліпше поганий мир, чим добра війна.
В Мінську уклали "поганий мир" і що отримали? Широкомасштабну війну.
Так що це питання філософське.
Уклали угоду яку не виконували 8 років.
Прийшли колектори.
Я вже не раз писав, що політики не вирішували політичну проблему політично.
А раз так, то тепер політична проблема вірішується воєнним шляхом.
Чи ти думаєш, що мова ненависті могла іншим закінчитися?
А во КХ считает, что Минск - это была зрада. То есть, надо было тогда не договариваться, а сразу, в 2015-м, дать России возможность воспользоваться своим превосходством в вооружённых силах.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 14:29
juristkostya написав:
А во КХ считает, что Минск - это была зрада. То есть, надо было тогда не договариваться, а сразу, в 2015-м, дать России возможность воспользоваться своим превосходством в вооружённых силах.
всім недогодиш від правосєків до ватніків.
нормальні люди шукають компроміси і щось нейтральне для більшості
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 09 бер, 2022 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 14:29
andrijk777 написав: flyman написав:
1. ліпше поганий мир, чим добра війна.
В Мінську уклали "поганий мир" і що отримали? Широкомасштабну війну.
Так що це питання філософське.
Виграли час, досить багато часу. У 2014-15 та орда, яка сьогодні ламає зуби об Україну, могла б за тиждень досягти своїх цілей.
Шкода, що останні майже 3 роки Україна готувалась до миру і у результаті у нас немає Нептунів, якими сьогодні можна було б потопити той же воєнний корабль, що стріляв по Зміїному, та й взагалі усі чорноморські ворожі посудини.
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