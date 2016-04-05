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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 бер, 2022 14:31
Schmit написав: andrijk777 написав: flyman написав:
1. ліпше поганий мир, чим добра війна.
В Мінську уклали "поганий мир" і що отримали? Широкомасштабну війну.
Так що це питання філософське.
Виграли час, досить багато часу. У 2014-15 та орда, яка сьогодні ламає зуби об Україну, могла б за тиждень досягти своїх цілей.
Шкода, що останні майже 3 роки Україна готувалась до миру і у результаті у нас немає Нептунів, якими сьогодні можна було б потопити той же воєнний корабль, що стріляв по Зміїному, та й взагалі усі чорноморські ворожі посудини.
хочеш миру, готуйся до війни - прописна істина, тільки піаністам/КВНщикам недосяжна
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Додано: Сер 09 бер, 2022 14:34
Schmit написав: andrijk777 написав: flyman написав:
1. ліпше поганий мир, чим добра війна.
В Мінську уклали "поганий мир" і що отримали? Широкомасштабну війну.
Так що це питання філософське.
Виграли час, досить багато часу. У 2014-15 та орда, яка сьогодні ламає зуби об Україну, могла б за тиждень досягти своїх цілей.
Шкода, що останні майже 3 роки Україна готувалась до миру і у результаті у нас немає Нептунів, якими сьогодні можна було б потопити той же воєнний корабль, що стріляв по Зміїному, та й взагалі усі чорноморські ворожі посудини.
создать современную ракету могут не только лишь все,даже готовой воспользоваться-мало кто может это сделать.С ними было бы то же самое,что с зенитными установками с125,ракеты которых переделывались в противокорабельный вариант нептун
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Додано: Сер 09 бер, 2022 14:36
flyman
Ти ще скажи, що це поляки винні у другій світовій. Послухай промову Путлера прр Україну і українців, де хвора уява фюрера, а де Мінські угоди? Якщо хочеш політики, то кума найвеличніший помножив на нуль, а насилля породжує насилля. Я не про те, що Зеленський винен, я про те, що фюрер прийняв рішення і несе відповідальність.
Щоб ми не робили всередині країні, є ООН, а не масковський суд.
Востаннє редагувалось lapay
в Сер 09 бер, 2022 14:38, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 14:36
а что слышно о группировке ВСУ на Донбассе?
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Додано: Сер 09 бер, 2022 14:36
flyman написав: juristkostya написав:
А во КХ считает, что Минск - это была зрада. То есть, надо было тогда не договариваться, а сразу, в 2015-м, дать России возможность воспользоваться своим превосходством в вооружённых силах.
всім недогодиш від правосєків до ватніків.
нормальні люди шукають компроміси і щось нейтральне для більшості
Нормальные - да. Но наш враг явный параноик в медицинском смысле этого слова. Посему, идея компромисса в данном случае слишком инфантильна, чтобы обсуждать ее всерьез.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 14:37
flyman написав:
хочеш миру, готуйся до війни - прописна істина, тільки піаністам/КВНщикам недосяжна
ниче не понял. Вы ж за компромисс. Какая может быть милитаризация страны одновременно со сдачей суверенитета?
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Додано: Сер 09 бер, 2022 14:39
edvardd написав:
Пишуть селяни:
Історії про долбойобів.
На Сумщині в село заїхало 4 російські танки. Місцеві сидять по хатам спостерігають з цікавістю за життям ссавців. Танки зупиняються, вилазить екіпаж, з двух танків зливають топливо в інших два і всі уїжджають. А 2 пустих танки стоять посеред села. Місцеві вибігли встромили в танки прапори України і чкурнула по хатам, сидять чекають. Повертаються перші два танки (видно топливо нарили) бачать 2 танки з українськими прапорами і давай їх розстрілювати. Розхєрачіли танки, під‘їхали поняли що свої, розстроїлися. Місцеві давляться зо сміху тихенько.
2 танки , що лишилися на ходу, поїхали село об‘їжджати (видно загубилися). А там міст на 5 тон для легкових автомобілів. Заїжджає один танк і обвалю’ється міст, танк клює носом в річку тоне весь з екіпажем. Місцеві уже в голос ржуть. Лишився один танк. Їздив-їздив, найшов ров і перевернувся там. Виліз екіпаж штовхав штовхав, так і лишили той танк там валяться і пішли восвоясі.
Ось так село без єдиного вистрілу з двома лише прапорами України перемогли 4 танки російських окупантів.
Красивая история. Осталось объяснить как 2 экипажа физически влезли в ОДИН танк. Ну и т.п.
Востаннє редагувалось katso
в Сер 09 бер, 2022 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 14:41
juristkostya написав: flyman написав:
хочеш миру, готуйся до війни - прописна істина, тільки піаністам/КВНщикам недосяжна
ниче не понял. Вы ж за компромисс. Какая может быть милитаризация страны одновременно со сдачей суверенитета?
Для юристів пояснюю:
1. Сильна армія.
2. Нейтралітет.
Які ще є питання?
Де здача суверинітету?
Чи вписування НАТО в Констутуцію - це надбання суверинітету, а викреслювання здача.
НАТО в Конституції = суверинітет?
Тобто з 1991 по 2018 його не було?
Л - логіка!
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Додано: Сер 09 бер, 2022 14:46
flyman написав: juristkostya написав: flyman написав:
хочеш миру, готуйся до війни - прописна істина, тільки піаністам/КВНщикам недосяжна
ниче не понял. Вы ж за компромисс. Какая может быть милитаризация страны одновременно со сдачей суверенитета?
Для юристів пояснюю:
1. Сильна армія.
2. Нейтралітет.
Які ще є питання?
Де здача суверинітету?
Чи вписування НАТО в Констутуцію - це надбання северинітету, а викреслювання здача.
Логіка гуманітарія.
НАТО = суверинітет?
Л - логіка!
Тобто з 1991 по 2018 його не було?
Вы просто не понимаете, что долгосрочный компромисс с РФ в 2015-м автоматически подразумевал бы жёсткий лимит на размер армии, подчинённость внешней политики и пр.ограничения, которые в совокупности и есть сдача суверенитета.
У проигравших других компромиссов не бывает. Для тех, кто реально учил историю, это очевидно. А вы ж в ней специалист, не забывайте.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 14:56
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