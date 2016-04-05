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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 295296297298299 ... 301>
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:00

  Хомяк написав:а что слышно о группировке ВСУ на Донбассе?

вот тут пишут:
viewtopic.php?p=5409326#p5409326
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:01

  juristkostya написав:...........
Вы просто не понимаете, что долгосрочный компромисс с РФ в 2015-м автоматически подразумевал бы жёсткий лимит на размер армии, подчинённость внешней политики и пр.ограничения, которые в совокупности и есть сдача суверенитета.
У проигравших других компромиссов не бывает. Для тех, кто реально учил историю, это очевидно. А вы ж в ней специалист, не забывайте.

Так, может, в 2014/15 надо было думать чуть дальше и не доводить дело до проигрыша?
В отличие от здесь присутствующих (и сейчас, и тогда) Порошенко обладал значительно бОльшей информацией и не был мальчиком в политике (в отличие от Зеленского).
Возможно, компромисс надо было искать ещё до начала военных действий?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:04

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:...........
Вы просто не понимаете, что долгосрочный компромисс с РФ в 2015-м автоматически подразумевал бы жёсткий лимит на размер армии, подчинённость внешней политики и пр.ограничения, которые в совокупности и есть сдача суверенитета.
У проигравших других компромиссов не бывает. Для тех, кто реально учил историю, это очевидно. А вы ж в ней специалист, не забывайте.

Так, может, в 2014/15 надо было думать чуть дальше и не доводить дело до проигрыша?
В отличие от здесь присутствующих (и сейчас, и тогда) Порошенко обладал значительно бОльшей информацией и не был мальчиком в политике (в отличие от Зеленского).
Возможно, компромисс надо было искать ещё до начала военных действий?

До 20 февраля 2014-го, я правильно понял?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman
Мінські угоди Раша не виконувала. В тебе каша в голові. Ще раз контрольне питання про поляків і другу світову. Хто винен?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:13

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:...........
Вы просто не понимаете, что долгосрочный компромисс с РФ в 2015-м автоматически подразумевал бы жёсткий лимит на размер армии, подчинённость внешней политики и пр.ограничения, которые в совокупности и есть сдача суверенитета.
У проигравших других компромиссов не бывает. Для тех, кто реально учил историю, это очевидно. А вы ж в ней специалист, не забывайте.

Так, может, в 2014/15 надо было думать чуть дальше и не доводить дело до проигрыша?
В отличие от здесь присутствующих (и сейчас, и тогда) Порошенко обладал значительно бОльшей информацией и не был мальчиком в политике (в отличие от Зеленского).
Возможно, компромисс надо было искать ещё до начала военных действий?

До 20 февраля 2014-го, я правильно понял?

Вообще-то, и до, и после.
Но до 20.02 претензии не к Пороху.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:14

  ЛАД написав:Вообще-то, и до, и после.
Но до 20.02 претензии не к Пороху.
а после поздно пить боржоми
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:17

  _hunter написав:
  Хомяк написав:а что слышно о группировке ВСУ на Донбассе?

вот тут пишут:
viewtopic.php?p=5409326#p5409326

нет,не пишут
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:19

  lapay написав:flyman
Мінські угоди Раша не виконувала. В тебе каша в голові. Ще раз контрольне питання про поляків і другу світову. Хто винен?

Минские соглашения были расписаны достаточно нечётко. Возможно, намеренно.

О поляках. Они таки тоже виноваты. Своей политикой до войны.
Когда на прямой вопрос о согласии пропустить Красную армию в Чехословакию для помощи ответили отказом, а потом принимали участие в разделе Чехословакии. И вместе с Западом проводили антисоветскую политику и отказывались от союза с СССР.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 09 бер, 2022 15:27, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:25

  ЛАД написав:
  lapay написав:flyman
Мінські угоди Раша не виконувала. В тебе каша в голові. Ще раз контрольне питання про поляків і другу світову. Хто винен?

Минские соглашения были расписаны достаточно нечётко. Возможно, намеренно.

Это как раз профессионализм пороха
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:25

  ЛАД написав:
  lapay написав:flyman
Мінські угоди Раша не виконувала. В тебе каша в голові. Ще раз контрольне питання про поляків і другу світову. Хто винен?

Минские соглашения были расписаны достаточно нечётко. Возможно, намеренно.

Не їх невиконання були причиною війни, а хвора уява фюрера про оточуючий світ, як і в попередника. Приводом можна зробити дві воронки і розбитий нужник, чи неперервний "обстріл" Дамбаса.
lapay
 
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