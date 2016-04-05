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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 бер, 2022 15:00
Хомяк написав:
а что слышно о группировке ВСУ на Донбассе?
вот тут пишут:viewtopic.php?p=5409326#p5409326
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Додано: Сер 09 бер, 2022 15:01
juristkostya написав:
...........
Вы просто не понимаете, что долгосрочный компромисс с РФ в 2015-м автоматически подразумевал бы жёсткий лимит на размер армии, подчинённость внешней политики и пр.ограничения, которые в совокупности и есть сдача суверенитета.
У проигравших других компромиссов не бывает. Для тех, кто реально учил историю, это очевидно. А вы ж в ней специалист, не забывайте.
Так, может, в 2014/15 надо было думать чуть дальше и не доводить дело до проигрыша?
В отличие от здесь присутствующих (и сейчас, и тогда) Порошенко обладал значительно бОльшей информацией и не был мальчиком в политике (в отличие от Зеленского).
Возможно, компромисс надо было искать ещё до
начала военных действий?
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ЛАД
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Додано: Сер 09 бер, 2022 15:04
ЛАД написав: juristkostya написав:
...........
Вы просто не понимаете, что долгосрочный компромисс с РФ в 2015-м автоматически подразумевал бы жёсткий лимит на размер армии, подчинённость внешней политики и пр.ограничения, которые в совокупности и есть сдача суверенитета.
У проигравших других компромиссов не бывает. Для тех, кто реально учил историю, это очевидно. А вы ж в ней специалист, не забывайте.
Так, может, в 2014/15 надо было думать чуть дальше и не доводить дело до проигрыша?
В отличие от здесь присутствующих (и сейчас, и тогда) Порошенко обладал значительно бОльшей информацией и не был мальчиком в политике (в отличие от Зеленского).
Возможно, компромисс надо было искать ещё до
начала военных действий?
До 20 февраля 2014-го, я правильно понял?
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juristkostya
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Додано: Сер 09 бер, 2022 15:07
flyman
Мінські угоди Раша не виконувала. В тебе каша в голові. Ще раз контрольне питання про поляків і другу світову. Хто винен?
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lapay
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Додано: Сер 09 бер, 2022 15:13
juristkostya написав: ЛАД написав: juristkostya написав:
...........
Вы просто не понимаете, что долгосрочный компромисс с РФ в 2015-м автоматически подразумевал бы жёсткий лимит на размер армии, подчинённость внешней политики и пр.ограничения, которые в совокупности и есть сдача суверенитета.
У проигравших других компромиссов не бывает. Для тех, кто реально учил историю, это очевидно. А вы ж в ней специалист, не забывайте.
Так, может, в 2014/15 надо было думать чуть дальше и не доводить дело до проигрыша?
В отличие от здесь присутствующих (и сейчас, и тогда) Порошенко обладал значительно бОльшей информацией и не был мальчиком в политике (в отличие от Зеленского).
Возможно, компромисс надо было искать ещё до
начала военных действий?
До 20 февраля 2014-го, я правильно понял?
Вообще-то, и до, и после.
Но до 20.02 претензии не к Пороху.
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ЛАД
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Додано: Сер 09 бер, 2022 15:14
ЛАД написав:
Вообще-то, и до, и после.
Но до 20.02 претензии не к Пороху.
а после поздно пить боржоми
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juristkostya
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Додано: Сер 09 бер, 2022 15:17
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Хомяк
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Додано: Сер 09 бер, 2022 15:19
lapay написав:
flyman
Мінські угоди Раша не виконувала. В тебе каша в голові. Ще раз контрольне питання про поляків і другу світову. Хто винен?
Минские соглашения были расписаны достаточно нечётко. Возможно, намеренно.
О поляках. Они таки тоже виноваты. Своей политикой до
войны.
Когда на прямой вопрос о согласии пропустить Красную армию в Чехословакию для помощи ответили отказом, а потом принимали участие в разделе Чехословакии. И вместе с Западом проводили антисоветскую политику и отказывались от союза с СССР.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 09 бер, 2022 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Сер 09 бер, 2022 15:25
ЛАД написав: lapay написав:
flyman
Мінські угоди Раша не виконувала. В тебе каша в голові. Ще раз контрольне питання про поляків і другу світову. Хто винен?
Минские соглашения были расписаны достаточно нечётко. Возможно, намеренно.
Это как раз профессионализм пороха
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juristkostya
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Додано: Сер 09 бер, 2022 15:25
ЛАД написав: lapay написав:
flyman
Мінські угоди Раша не виконувала. В тебе каша в голові. Ще раз контрольне питання про поляків і другу світову. Хто винен?
Минские соглашения были расписаны достаточно нечётко. Возможно, намеренно.
Не їх невиконання були причиною війни, а хвора уява фюрера про оточуючий світ, як і в попередника. Приводом можна зробити дві воронки і розбитий нужник, чи неперервний "обстріл" Дамбаса.
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lapay
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