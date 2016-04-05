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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 296297298299300301>
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:28

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  lapay написав:flyman
Мінські угоди Раша не виконувала. В тебе каша в голові. Ще раз контрольне питання про поляків і другу світову. Хто винен?

Минские соглашения были расписаны достаточно нечётко. Возможно, намеренно.

Это как раз профессионализм пороха

Или Лаврова.
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:33

  lapay написав:
  ЛАД написав:
  lapay написав:flyman
Мінські угоди Раша не виконувала. В тебе каша в голові. Ще раз контрольне питання про поляків і другу світову. Хто винен?

Минские соглашения были расписаны достаточно нечётко. Возможно, намеренно.

Не їх невиконання були причиною війни, а хвора уява фюрера про оточуючий світ, як і в попередника. Приводом можна зробити дві воронки і розбитий нужник, чи неперервний "обстріл" Дамбаса.

Понятно, что причиной войны послужили не минские соглашения и не их невыполнение.
Но нерешённость вопроса с Донбассом и др. облегчала Путину пропаганду в России. Да и на Западе. Санкции могли усилить и раньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:35

  ЛАД написав:Или Лаврова.

Откровенно, мы тогда были на позиции слабого. И были заинтересованы "заволокитить" Минск
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:37

  katso написав:
  edvardd написав:Пишуть селяни:
Історії про долбойобів.
На Сумщині в село заїхало 4 російські танки. Місцеві сидять по хатам спостерігають з цікавістю за життям ссавців. Танки зупиняються, вилазить екіпаж, з двух танків зливають топливо в інших два і всі уїжджають. А 2 пустих танки стоять посеред села. Місцеві вибігли встромили в танки прапори України і чкурнула по хатам, сидять чекають. Повертаються перші два танки (видно топливо нарили) бачать 2 танки з українськими прапорами і давай їх розстрілювати. Розхєрачіли танки, під‘їхали поняли що свої, розстроїлися. Місцеві давляться зо сміху тихенько.
2 танки , що лишилися на ходу, поїхали село об‘їжджати (видно загубилися). А там міст на 5 тон для легкових автомобілів. Заїжджає один танк і обвалю’ється міст, танк клює носом в річку тоне весь з екіпажем. Місцеві уже в голос ржуть. Лишився один танк. Їздив-їздив, найшов ров і перевернувся там. Виліз екіпаж штовхав штовхав, так і лишили той танк там валяться і пішли восвоясі.
Ось так село без єдиного вистрілу з двома лише прапорами України перемогли 4 танки російських окупантів.



Красивая история. Осталось объяснить как 2 экипажа физически влезли в ОДИН танк. Ну и т.п.

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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:39

  Хомяк написав:
  _hunter написав:
  Хомяк написав:а что слышно о группировке ВСУ на Донбассе?

вот тут пишут:
viewtopic.php?p=5409326#p5409326

нет,не пишут

Пишут. Просто читать внимательнее нужно -- в том числе и между строк.
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:41

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Или Лаврова.

Откровенно, мы тогда были на позиции слабого. И были заинтересованы "заволокитить" Минск

На позиции слабого мы были вплоть до войны, да и в начале войны. Сейчас несколько сравняли. И благодаря довольно успешному сопротивлению оккупантам, и благодаря западным санкциям.
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:47

  _hunter написав:
  Хомяк написав:
  _hunter написав:---------------
Хомяк
а что слышно о группировке ВСУ на Донбассе?
----------------
вот тут пишут:
viewtopic.php?p=5409326#p5409326

нет,не пишут

Пишут. Просто читать внимательнее нужно -- в том числе и между строк.

Может, молоком написано?
И чтобы увидеть, надо нагревать экран компа? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:48

  ЛАД написав:На позиции слабого мы были вплоть до войны, да и в начале войны. Сейчас несколько сравняли. И благодаря довольно успешному сопротивлению оккупантам, и благодаря западным санкциям.



І завдяки армії, яку практично з нуля збудували за 5 років до цього!!!
Востаннє редагувалось V2 в Сер 09 бер, 2022 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:48

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Или Лаврова.

Откровенно, мы тогда были на позиции слабого. И были заинтересованы "заволокитить" Минск

На позиции слабого мы были вплоть до войны, да и в начале войны. Сейчас несколько сравняли. И благодаря довольно успешному сопротивлению оккупантам, и благодаря западным санкциям.

Смысл в том, что РФ тогда диктовала условия. И сделать их выполнение максимально запутанным заинтересованы были именно мы, никак не Лавров.
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  juristkostya написав:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=7369816826391883&id=100000909172681&m_entstream_source=timeline

В октябре 2010 года министерство обороны Украины заказало у ГККБ «Луч» десять комплексов «Стугна-П» для проведения испытаний[4].

12 апреля 2011 года ПТРК «Стугна-П» был принят на вооружение Министерством обороны Украины.[5]. В 2013 году на вооружение вооружённых сил Украины был принят ПТРК «Стугна-П», оснащённый тепловизором[6]

6-9 июля 2011 года ПТРК «Стугна-П» был представлен на проходившей в Брунее международной выставке-конференции «BRIDEX 2011», во время которой были проведены демонстрационные стрельбы из ПТРК[7].

В феврале 2015 года был представлен мобильный вариант противотанкового комплекса «Стугна-П», установленный на шасси лёгкого багги UTV «CF Moto Tracker» (перевозимый боекомплект составляет три[8] или четыре ракеты[9]).

20 марта 2015 года генеральный директор ГК «Укроборонпром» Р. А. Романов сообщил, что ГК «Укроборонпром» начал массовый выпуск ПТРК «Стугна-П»[10].

В октябре 2015 комплекс был принят на вооружение Национальной гвардии Украины[11]

Из Вики.
Так что Стугну можно поставить в заслугу Януковичу. :)
ЛАД
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