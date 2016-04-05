lapay написав:flyman Мінські угоди Раша не виконувала. В тебе каша в голові. Ще раз контрольне питання про поляків і другу світову. Хто винен?
Минские соглашения были расписаны достаточно нечётко. Возможно, намеренно.
Не їх невиконання були причиною війни, а хвора уява фюрера про оточуючий світ, як і в попередника. Приводом можна зробити дві воронки і розбитий нужник, чи неперервний "обстріл" Дамбаса.
Понятно, что причиной войны послужили не минские соглашения и не их невыполнение. Но нерешённость вопроса с Донбассом и др. облегчала Путину пропаганду в России. Да и на Западе. Санкции могли усилить и раньше.
edvardd написав:Пишуть селяни: Історії про долбойобів. На Сумщині в село заїхало 4 російські танки. Місцеві сидять по хатам спостерігають з цікавістю за життям ссавців. Танки зупиняються, вилазить екіпаж, з двух танків зливають топливо в інших два і всі уїжджають. А 2 пустих танки стоять посеред села. Місцеві вибігли встромили в танки прапори України і чкурнула по хатам, сидять чекають. Повертаються перші два танки (видно топливо нарили) бачать 2 танки з українськими прапорами і давай їх розстрілювати. Розхєрачіли танки, під‘їхали поняли що свої, розстроїлися. Місцеві давляться зо сміху тихенько. 2 танки , що лишилися на ходу, поїхали село об‘їжджати (видно загубилися). А там міст на 5 тон для легкових автомобілів. Заїжджає один танк і обвалю’ється міст, танк клює носом в річку тоне весь з екіпажем. Місцеві уже в голос ржуть. Лишився один танк. Їздив-їздив, найшов ров і перевернувся там. Виліз екіпаж штовхав штовхав, так і лишили той танк там валяться і пішли восвоясі. Ось так село без єдиного вистрілу з двома лише прапорами України перемогли 4 танки російських окупантів.
Красивая история. Осталось объяснить как 2 экипажа физически влезли в ОДИН танк. Ну и т.п.
В октябре 2010 года министерство обороны Украины заказало у ГККБ «Луч» десять комплексов «Стугна-П» для проведения испытаний[4].
12 апреля 2011 года ПТРК «Стугна-П» был принят на вооружение Министерством обороны Украины.[5]. В 2013 году на вооружение вооружённых сил Украины был принят ПТРК «Стугна-П», оснащённый тепловизором[6]
6-9 июля 2011 года ПТРК «Стугна-П» был представлен на проходившей в Брунее международной выставке-конференции «BRIDEX 2011», во время которой были проведены демонстрационные стрельбы из ПТРК[7].
В феврале 2015 года был представлен мобильный вариант противотанкового комплекса «Стугна-П», установленный на шасси лёгкого багги UTV «CF Moto Tracker» (перевозимый боекомплект составляет три[8] или четыре ракеты[9]).
20 марта 2015 года генеральный директор ГК «Укроборонпром» Р. А. Романов сообщил, что ГК «Укроборонпром» начал массовый выпуск ПТРК «Стугна-П»[10].
В октябре 2015 комплекс был принят на вооружение Национальной гвардии Украины[11]
Из Вики. Так что Стугну можно поставить в заслугу Януковичу.