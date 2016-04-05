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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 297298299300301>
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:56

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Підприємства “Укроборонпрому” потребують спеціалістів
https://gur.gov.ua/content/pidpryiemstv ... istiv.html
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:57

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=7369816826391883&id=100000909172681&m_entstream_source=timeline

В октябре 2010 года министерство обороны Украины заказало у ГККБ «Луч» десять комплексов «Стугна-П» для проведения испытаний[4].

12 апреля 2011 года ПТРК «Стугна-П» был принят на вооружение Министерством обороны Украины.[5]. В 2013 году на вооружение вооружённых сил Украины был принят ПТРК «Стугна-П», оснащённый тепловизором[6]

6-9 июля 2011 года ПТРК «Стугна-П» был представлен на проходившей в Брунее международной выставке-конференции «BRIDEX 2011», во время которой были проведены демонстрационные стрельбы из ПТРК[7].

В феврале 2015 года был представлен мобильный вариант противотанкового комплекса «Стугна-П», установленный на шасси лёгкого багги UTV «CF Moto Tracker» (перевозимый боекомплект составляет три[8] или четыре ракеты[9]).

20 марта 2015 года генеральный директор ГК «Укроборонпром» Р. А. Романов сообщил, что ГК «Укроборонпром» начал массовый выпуск ПТРК «Стугна-П»[10].

В октябре 2015 комплекс был принят на вооружение Национальной гвардии Украины[11]

Из Вики.
Так что Стугну можно поставить в заслугу Януковичу. :)

Перечитайте мысль, на которую я отвечал :-))))

UPD. Не прочитаете, ее удалили, цитаты тоже :-))))
Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 09 бер, 2022 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Понятно, что причиной войны послужили не минские соглашения и не их невыполнение.
Но нерешённость вопроса с Донбассом и др. облегчала Путину пропаганду в России. Да и на Западе. Санкции могли усилить и раньше.

За стільки років війни вже можна було зрозуміти, що їм не треба реальних фактів для пропаганди, вони все можуть висмоктати з одного пальця. Все можна було зробити, в тому числі і краще готуватись до війни. Після війни буде розбір польотів, хто що зробив чи не зробив.
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:00

  juristkostya написав:...........
Смысл в том, что РФ тогда диктовала условия. И сделать их выполнение максимально запутанным заинтересованы были именно мы, никак не Лавров.

Совсем не обязательно. Лавров (Путин) был заинтересован в том, чтобы Донбасс оставался постоянной и нерешённой проблемой Украины.
В такой ситуации есть смысл запутать соглашение как можно сильнее, чтобы его невозможно было выполнить. Или его выполнение принесёт максимальные проблемы противнику (т.е. нам, Украине).
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:06

ЛАД
Ви б спрямували свої зусилля не на суперечки з українцями, а на роз'яснення на окупанських сайтах, блогах того, що тут війна і це погано, в першу чергу для них!!!

Суперечки тут між нами - ні до чого доброго не ведуть!!!
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:15

  lapay написав:
  ЛАД написав:Понятно, что причиной войны послужили не минские соглашения и не их невыполнение.
Но нерешённость вопроса с Донбассом и др. облегчала Путину пропаганду в России. Да и на Западе. Санкции могли усилить и раньше.

За стільки років війни вже можна було зрозуміти, що їм не треба реальних фактів для пропаганди, вони все можуть висмоктати з одного пальця. Все можна було зробити, в тому числі і краще готуватись до війни. Після війни буде розбір польотів, хто що зробив чи не зробив.

Факты всё же нужны. Они показывали всё время, все 8 лет обстрелы Донбасса. Так же, как и мы показывали обстрелы наших позиций ООС.
Не было бы этих фактов, им нечего было бы показать. А так в РФ все эти годы россиянам демонстрировали как "нацики обстреливают и уничтожают "русских" людей, "братьев" только за то, что они не смирились с "киевской хунтой".
В результате за 8 лет многих россиян приучили к мысли об "освобождении угнетённых братьев".

P.s. Очень боюсь, что "Після війни не буде розбір польотів, хто що зробив чи не зробив.
Кстати, мне лично очень не понравилось видео с Бойко на блокпосте, где какой-то пацан заставляет его сказать: "Росс. военный корабль иди ...", а потом кричит охраннику "На колени!"
При том, что Бойко прямо говорит о росс. агрессии, о сопротивлении врагу. И эту позицию он занял с самого начала.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:18

  ЛАД написав:Кстати, мне лично очень не понравилось видео с Бойко на блокпосте, где какой-то пацан заставляет его сказать: "Росс. военный корабль иди ...", а потом кричит охраннику "На колени!"
глобально да. Но если учесть что тот же Бойко годами работал на интересы РФ ...это довольно незначительная расплата
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:21

  V2 написав:ЛАД
Ви б спрямували свої зусилля не на суперечки з українцями, а на роз'яснення на окупанських сайтах, блогах того, що тут війна і це погано, в першу чергу для них!!!

Суперечки тут між нами - ні до чого доброго не ведуть!!!

На каких росс. сайтах предлагаете?
Те, которые я читал, либо закрыты, либо убрали возможность комментировать.
На урапатриотических, подозреваю, мои посты тут же удалят, а меня просто забанят.
Я не хакер, квалификации не хватает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:29

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Кстати, мне лично очень не понравилось видео с Бойко на блокпосте, где какой-то пацан заставляет его сказать: "Росс. военный корабль иди ...", а потом кричит охраннику "На колени!"
глобально да. Но если учесть что тот же Бойко годами работал на интересы РФ ...это довольно незначительная расплата

Не уверен в справедливости такого обвинения.
Скорее, он понимал интересы Украины несколько иначе. И голосовали за него достаточно много. Значит есть достаточно много людей, которые считают, что он выражает их взгляды/защищает их интересы. И не стоит сразу записывать их в "ватники". Знаю людей, кот. за него голосовали, но при этом ненавидят захватчиков вообще и Пу лично.
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:34

  juristkostya написав:-------------
Перечитайте мысль, на которую я отвечал :-))))

UPD. Не прочитаете, ее удалили, цитаты тоже :-))))

Да я, вроде, помню. Поэтому и привёл цитату с датами. Может, что-то не так понял. Непонятно, почему удалили.
ЛАД
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