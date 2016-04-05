Додано: Сер 09 бер, 2022 16:15

lapay написав: ЛАД написав: Понятно, что причиной войны послужили не минские соглашения и не их невыполнение.

Но нерешённость вопроса с Донбассом и др. облегчала Путину пропаганду в России. Да и на Западе. Санкции могли усилить и раньше. Понятно, что причиной войны послужили не минские соглашения и не их невыполнение.Но нерешённость вопроса с Донбассом и др. облегчала Путину пропаганду в России. Да и на Западе. Санкции могли усилить и раньше.

За стільки років війни вже можна було зрозуміти, що їм не треба реальних фактів для пропаганди, вони все можуть висмоктати з одного пальця. Все можна було зробити, в тому числі і краще готуватись до війни. Після війни буде розбір польотів, хто що зробив чи не зробив. За стільки років війни вже можна було зрозуміти, що їм не треба реальних фактів для пропаганди, вони все можуть висмоктати з одного пальця. Все можна було зробити, в тому числі і краще готуватись до війни. Після війни буде розбір польотів, хто що зробив чи не зробив.

не

Факты всё же нужны. Они показывали всё время, все 8 лет обстрелы Донбасса. Так же, как и мы показывали обстрелы наших позиций ООС.Не было бы этих фактов, им нечего было бы показать. А так в РФ все эти годы россиянам демонстрировали как "нацики обстреливают и уничтожают "русских" людей, "братьев" только за то, что они не смирились с "киевской хунтой".В результате за 8 лет многих россиян приучили к мысли об "освобождении угнетённых братьев".P.s. Очень боюсь, что "Після війнибуде розбір польотів, хто що зробив чи не зробив.Кстати, мне лично очень не понравилось видео с Бойко на блокпосте, где какой-то пацан заставляет его сказать: "Росс. военный корабль иди ...", а потом кричит охраннику "На колени!"При том, что Бойко прямо говорит о росс. агрессии, о сопротивлении врагу. И эту позицию он занял с самого начала.