В октябре 2010 года министерство обороны Украины заказало у ГККБ «Луч» десять комплексов «Стугна-П» для проведения испытаний[4].
12 апреля 2011 года ПТРК «Стугна-П» был принят на вооружение Министерством обороны Украины.[5]. В 2013 году на вооружение вооружённых сил Украины был принят ПТРК «Стугна-П», оснащённый тепловизором[6]
6-9 июля 2011 года ПТРК «Стугна-П» был представлен на проходившей в Брунее международной выставке-конференции «BRIDEX 2011», во время которой были проведены демонстрационные стрельбы из ПТРК[7].
В феврале 2015 года был представлен мобильный вариант противотанкового комплекса «Стугна-П», установленный на шасси лёгкого багги UTV «CF Moto Tracker» (перевозимый боекомплект составляет три[8] или четыре ракеты[9]).
20 марта 2015 года генеральный директор ГК «Укроборонпром» Р. А. Романов сообщил, что ГК «Укроборонпром» начал массовый выпуск ПТРК «Стугна-П»[10].
В октябре 2015 комплекс был принят на вооружение Национальной гвардии Украины[11]
Из Вики. Так что Стугну можно поставить в заслугу Януковичу.
Перечитайте мысль, на которую я отвечал )))
UPD. Не прочитаете, ее удалили, цитаты тоже )))
Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 09 бер, 2022 15:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Понятно, что причиной войны послужили не минские соглашения и не их невыполнение. Но нерешённость вопроса с Донбассом и др. облегчала Путину пропаганду в России. Да и на Западе. Санкции могли усилить и раньше.
За стільки років війни вже можна було зрозуміти, що їм не треба реальних фактів для пропаганди, вони все можуть висмоктати з одного пальця. Все можна було зробити, в тому числі і краще готуватись до війни. Після війни буде розбір польотів, хто що зробив чи не зробив.
juristkostya написав:........... Смысл в том, что РФ тогда диктовала условия. И сделать их выполнение максимально запутанным заинтересованы были именно мы, никак не Лавров.
Совсем не обязательно. Лавров (Путин) был заинтересован в том, чтобы Донбасс оставался постоянной и нерешённой проблемой Украины. В такой ситуации есть смысл запутать соглашение как можно сильнее, чтобы его невозможно было выполнить. Или его выполнение принесёт максимальные проблемы противнику (т.е. нам, Украине).
ЛАД написав:Понятно, что причиной войны послужили не минские соглашения и не их невыполнение. Но нерешённость вопроса с Донбассом и др. облегчала Путину пропаганду в России. Да и на Западе. Санкции могли усилить и раньше.
За стільки років війни вже можна було зрозуміти, що їм не треба реальних фактів для пропаганди, вони все можуть висмоктати з одного пальця. Все можна було зробити, в тому числі і краще готуватись до війни. Після війни буде розбір польотів, хто що зробив чи не зробив.
Факты всё же нужны. Они показывали всё время, все 8 лет обстрелы Донбасса. Так же, как и мы показывали обстрелы наших позиций ООС. Не было бы этих фактов, им нечего было бы показать. А так в РФ все эти годы россиянам демонстрировали как "нацики обстреливают и уничтожают "русских" людей, "братьев" только за то, что они не смирились с "киевской хунтой". В результате за 8 лет многих россиян приучили к мысли об "освобождении угнетённых братьев".
P.s. Очень боюсь, что "Після війни не буде розбір польотів, хто що зробив чи не зробив. Кстати, мне лично очень не понравилось видео с Бойко на блокпосте, где какой-то пацан заставляет его сказать: "Росс. военный корабль иди ...", а потом кричит охраннику "На колени!" При том, что Бойко прямо говорит о росс. агрессии, о сопротивлении врагу. И эту позицию он занял с самого начала.
V2 написав:ЛАД Ви б спрямували свої зусилля не на суперечки з українцями, а на роз'яснення на окупанських сайтах, блогах того, що тут війна і це погано, в першу чергу для них!!!
Суперечки тут між нами - ні до чого доброго не ведуть!!!
На каких росс. сайтах предлагаете? Те, которые я читал, либо закрыты, либо убрали возможность комментировать. На урапатриотических, подозреваю, мои посты тут же удалят, а меня просто забанят. Я не хакер, квалификации не хватает.
ЛАД написав:Кстати, мне лично очень не понравилось видео с Бойко на блокпосте, где какой-то пацан заставляет его сказать: "Росс. военный корабль иди ...", а потом кричит охраннику "На колени!"
глобально да. Но если учесть что тот же Бойко годами работал на интересы РФ ...это довольно незначительная расплата
Не уверен в справедливости такого обвинения. Скорее, он понимал интересы Украины несколько иначе. И голосовали за него достаточно много. Значит есть достаточно много людей, которые считают, что он выражает их взгляды/защищает их интересы. И не стоит сразу записывать их в "ватники". Знаю людей, кот. за него голосовали, но при этом ненавидят захватчиков вообще и Пу лично.