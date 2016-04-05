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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 бер, 2022 16:34
ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав:
Кстати, мне лично очень не понравилось видео с Бойко на блокпосте, где какой-то пацан заставляет его сказать: "Росс. военный корабль иди ...", а потом кричит охраннику "На колени!"
глобально да. Но если учесть что тот же Бойко годами работал на интересы РФ
...это довольно незначительная расплата
Не уверен в справедливости такого обвинения.
Скорее, он понимал интересы Украины несколько иначе. И голосовали за него достаточно много. Значит есть достаточно много людей, которые считают, что он выражает их взгляды/защищает их интересы. И не стоит сразу записывать их в "ватники". Знаю людей, кот. за него голосовали, но при этом ненавидят захватчиков вообще и Пу лично.
Проблема в тому, що є кучка ура-патріотів, не відомо ще ким проплачена, які дуже активіні і поширють картинку, потрібну для Путіна про нациків.
І тут ще тре подумати добре, хто "ватний", а хто підігрує агресору.
І дуже погано, що людям малють чорно-білий світ, в якому лише "або ти з нами або проти нас", в той час, коли 99% населення взагалі не хоче ніякої війни.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 16:36
ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав:
Кстати, мне лично очень не понравилось видео с Бойко на блокпосте, где какой-то пацан заставляет его сказать: "Росс. военный корабль иди ...", а потом кричит охраннику "На колени!"
глобально да. Но если учесть что тот же Бойко годами работал на интересы РФ
...это довольно незначительная расплата
Не уверен в справедливости такого обвинения.
Скорее, он понимал интересы Украины несколько иначе. И голосовали за него достаточно много. Значит есть достаточно много людей, которые считают, что он выражает их взгляды/защищает их интересы. И не стоит сразу записывать их в "ватники". Знаю людей, кот. за него голосовали, но при этом ненавидят захватчиков вообще и Пу лично.
Это достаточно скользкая аргументация. Ведь в обществе всегда найдутся сторонники и нацизма, и других неприемлемых вещей. Которые искренне видит в этом прогресс нации.
Но это ж не основание допускать их представителей во власть. Сегодня мы видим, что ПР/ОПЗЖ столь же неприемлемы
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juristkostya
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Додано: Сер 09 бер, 2022 16:38
V2 написав:ЛАД
Ви б спрямували свої зусилля не на суперечки з українцями, а на роз'яснення на окупанських сайтах, блогах того, що тут війна і це погано, в першу чергу для них!!!
Суперечки тут між нами - ні до чого доброго не ведуть!!!
Сегодня есть одна бесспорная истина - захватчиков надо уничтожить. И спор (даже не спор, а просто обсуждение) идёт не об этом.
Всё остальное сегодня второстепенно.
Но после войны это будет важно.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 16:38
flyman написав:
в той час, коли 99% населення взагалі не хоче ніякої війни.
Можно подумать, это как-то влияет на вероятность ее начала....
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Додано: Сер 09 бер, 2022 16:42
juristkostya написав: flyman написав:
в той час, коли 99% населення взагалі не хоче ніякої війни.
Можно подумать, это как-то влияет на вероятность ее начала....
якщо нагнітати роками, то так
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Додано: Сер 09 бер, 2022 16:45
flyman написав: juristkostya написав: flyman написав:
в той час, коли 99% населення взагалі не хоче ніякої війни.
Можно подумать, это как-то влияет на вероятность ее начала....
якщо нагнітати роками, то так
Нападающая сторона нуждается в патриотической накачке.
То есть, к нам никак не относится
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Додано: Сер 09 бер, 2022 16:46
ЛАД
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Додано: Сер 09 бер, 2022 16:46
juristkostya написав: ЛАД написав: juristkostya написав:
-------------------ЛАД
Кстати, мне лично очень не понравилось видео с Бойко на блокпосте, где какой-то пацан заставляет его сказать: "Росс. военный корабль иди ...", а потом кричит охраннику "На колени!"
---------------------
глобально да. Но если учесть что тот же Бойко годами работал на интересы РФ
...это довольно незначительная расплата
Не уверен в справедливости такого обвинения.
Скорее, он понимал интересы Украины несколько иначе. И голосовали за него достаточно много. Значит есть достаточно много людей, которые считают, что он выражает их взгляды/защищает их интересы. И не стоит сразу записывать их в "ватники". Знаю людей, кот. за него голосовали, но при этом ненавидят захватчиков вообще и Пу лично.
Это достаточно скользкая аргументация. Ведь в обществе всегда найдутся сторонники и нацизма, и других неприемлемых вещей. Которые искренне видит в этом прогресс нации.
Но это ж не основание допускать их представителей во власть. Сегодня мы видим, что ПР/ОПЗЖ столь же неприемлемы
нет абсолютных истин. При демократии допустимы (и необходимы!) разные взгляды. Кроме явно крайних. С нацизмом борются во всех демократических государствах, но при этом различие во взглядах между различными партиями бывают весьма значительные. Но это не повод для их запрета.
Кучма тоже проводил политику разновекторности. Может, его тоже объявим врагом?
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Додано: Сер 09 бер, 2022 16:49
juristkostya написав:
Нападающая сторона нуждается в патриотической накачке.
То есть, к нам никак не относится
Інфантильний підхід спихувати всю вину на іншу сторону.
НАТО в Констутції, таки широкий крок до "виконання міньских угод".
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Додано: Сер 09 бер, 2022 16:49
Идут интенсивные бои в Карабахе , в зоне МС
Наносятся точечные удары по позициям незаконных армянских вооруженных формирований
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