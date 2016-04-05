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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 299300301302>
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:54

  flyman написав:
  juristkostya написав:Нападающая сторона нуждается в патриотической накачке.
То есть, к нам никак не относится

Інфантильний підхід спихувати всю вину на іншу сторону.
НАТО в Констутції, таки широкий крок до "виконання міньских угод".
вы хоть абзац из минских соглашений читали? Если лень, информирую: там ни слова о внешнеполитическом курсе
Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 09 бер, 2022 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:55

  juristkostya написав:
  flyman написав:
  juristkostya написав:------------------------
flyman
в той час, коли 99% населення взагалі не хоче ніякої війни.
---------------------
Можно подумать, это как-то влияет на вероятность ее начала....

якщо нагнітати роками, то так

Нападающая сторона нуждается в патриотической накачке.
То есть, к нам никак не относится

Но к России относится.
Если читали, когдп-то на политветке я требовал вечного бана Волгаря за пропаганду допустимости ядерной войны. Такая пропаганда как раз и привела к тому, что сегодня россияне не приходят в ужас от заявлений Путина и приведения в готовность ядерных сил.
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:58

  ЛАД написав:Кучма тоже проводил политику разновекторности. Может, его тоже объявим врагом?

Заметьте, я не говорил о запрете ОПЗЖ или наказаниях для них. Речь исключительно об имиджевой, политической ответственности, об электоральных перпективах.
И ситуация с Бойко - совершенно вегетарианская по нынешним временам. Он должен быть счастлив, что так легко отделался
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:59

  ЛАД написав:Но к России относится.
Если читали, когдп-то на политветке я требовал вечного бана Волгаря за пропаганду допустимости ядерной войны. Такая пропаганда как раз и привела к тому, что сегодня россияне не приходят в ужас от заявлений Путина и приведения в готовность ядерных сил.
это безусловно. Но мой оппонент явно говорил о настроениях граждан Украины (во всяком случае, в контексте беседы я не могу понимать его иначе)
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:59

  juristkostya написав:
  flyman написав:
  juristkostya написав:Нападающая сторона нуждается в патриотической накачке.
То есть, к нам никак не относится

Інфантильний підхід спихувати всю вину на іншу сторону.
НАТО в Констутції, таки широкий крок до "виконання міньских угод".
вы хоть абзац из минских соглашений читали? Если день, информирую: там ни слова о внешнеполитическом курсе

махати червоною шматою перед биком, це дуже мудро (якщо ти не тореадор)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:01

  flyman написав:..........
Проблема в тому, що є кучка ура-патріотів, не відомо ще ким проплачена, які дуже активіні і поширють картинку, потрібну для Путіна про нациків.

І тут ще тре подумати добре, хто "ватний", а хто підігрує агресору.

І дуже погано, що людям малють чорно-білий світ, в якому лише "або ти з нами або проти нас", в той час, коли 99% населення взагалі не хоче ніякої війни.

Очень верно.
Причём часто мнение этой кучки (вообще говоря, относительно незначительной) выдаётся за "мнение народа". Какая-нибудь фарион, которая никто и звать ее никак, позволяет себе определять кто "настоящий украинец", а кто "предатель народа".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:02

  flyman написав:
махати червоною шматою перед биком, це дуже мудро (якщо ти не тореадор)

Нельзя одновременно ссылаться на документ, и тут же требовать выполнения условий, которые в нем не зафиксированы. Это к вопросу о последовательности, логичности ваших доводов
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:04

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
Проблема в тому, що є кучка ура-патріотів, не відомо ще ким проплачена, які дуже активіні і поширють картинку, потрібну для Путіна про нациків.

І тут ще тре подумати добре, хто "ватний", а хто підігрує агресору.

І дуже погано, що людям малють чорно-білий світ, в якому лише "або ти з нами або проти нас", в той час, коли 99% населення взагалі не хоче ніякої війни.

Очень верно.
Причём часто мнение этой кучки (вообще говоря, относительно незначительной) выдаётся за "мнение народа". Какая-нибудь фарион, которая никто и звать ее никак, позволяет себе определять кто "настоящий украинец", а кто "предатель народа".

Это манипуляция. Ни фарион, ни Ярош, ни прочие там"свободовцы" не закрепились в украинской политике.

Фактически, они на слуху исключительно в результате кремлевской пропаганды.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:05

  juristkostya написав:
  flyman написав:
махати червоною шматою перед биком, це дуже мудро (якщо ти не тореадор)

Нельзя одновременно ссылаться на документ, и тут же требовать выполнения условий, которые в нем не зафиксированы. Это к вопросу о последовательности, логичности ваших доводов

стаю на хвилину юристомкостею:
"В мінських угодах нема заборони застосування ядерної зброї"

Це до питання логічності і послідовності юристакості.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:09

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:
махати червоною шматою перед биком, це дуже мудро (якщо ти не тореадор)

Нельзя одновременно ссылаться на документ, и тут же требовать выполнения условий, которые в нем не зафиксированы. Это к вопросу о последовательности, логичности ваших доводов

стаю на хвилину юристомкостею:
"В мінських угодах нема заборони застосування ядерної зброї"

Це до питання логічності і послідовності юристакості.

Я последователен: не пытаюсь обсуждать применение ядерной бомбы в контексте минских соглашений. Ибо это не предмет их регулирования.

Остаётся лишь пожелать вам такого же владения предметом.
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