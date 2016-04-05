Ситуація з перших вуст від бойового командира з передової. Київський напрямок.



Наверное пришло время писать новости из первых рук. Ибо взрывы мои уши воспринимают гораздо толерантнее, нежели разной степени лживости хуйню, распространяемую в рамках гибридного влиияния на людей. За последние 3 дня каких только больных фантазий я не слышал:

- едут новые колонны орков

- Киев в кольце

- на зачистку столицы пуйло поставило 36 часов....

И много чего ещё более фантастического....

БЛ.... ЛЮДИ! ВЫ ЭТО СЕРЬЕЗНО?



Докладываю ситуацию с передовой, а не из глубин информационных инсинуаций!

1. Мы на месте! На подступах к Киеву. И моё вам слово командира - никто нас отсюда не сдвинет!

2. Боевой дух бойцов можно описать двумя матерными словами (заранее простите) - ОТХУЯРИТЬ И ВЫПИЗДИТЬ с украинской земли так, чтобы не только направление забыли, а и название вспоминали с ужасом.

3. Никакого кольца вокруг Киева рашинасты так и не сложили. Части кольца постоянно попадали в разной интенсивности пиздорезы... Вобщем получались ромбы, параллелепипеды, штрих-пунктиры в стиле азбуки морзе.... Но никак не кольцо... Выдохнули и забыли.

4. После недокольца орки перегруппировались для наступления с двух направлений: западная группировка и восточная. Но и здесь неувязочка началась: местное население сливает все перемещения и наша арта успевает их накрыть, не давая развернуться в боевые порядки

5. Тероборона набрала и вооружила более 100 тыс чел, большая часть которых сосредоточен в областных центрах и готова к обороне городов. И не просто к обороне! После Харькова, Барышевки, Ирпеня... люди будут РВАТЬ ВАС, ПАДЛЫ на части, защищая свои дома и семьи!

6. рашка ввела на нашу территорию более 95% имеющихся резервов, общей численностью 170 тыс чел. из которых 12 тыс уже никогда не поднимут против нас оружие, а ещё очень существенная часть (ещё около 40 тыс) - сможет думать об этом очень не скоро.

7. Из п 5 и 6 должно быть понятно что никакого численного перевеса у орков больше нет, а атаковать в нескольких направлениях укрепленные рубежи не имея хотя бы троекратного превосходства - чистейшая хуйня! Но, исходя из того что именно кремлёвская хуйня затеяла все это тупенькое мероприятие - логикой здесь не пахнет и вариант штурма не исключаем. С нашей стороны все спокойно: Чекаємо! Приймемо з усією українською гостинністю! Насипемо так, що не донесете!

8. Боевой дух - основа победы! Какой дух у русских малолеток с командировочными в 100 руб, которым рассказали что они проведут парадным строем до Киева после чего начнут купаться в лучах славы и любви украинских воздыхателей... и которых теперь попросту пиздят все от мала до велика с оружием и без?!

А с противоположной стороны - ОЧЕРЕДИ в ТРО!!! из желающих взять оружие и защищать Украину!

9. Бомбят. Жёстко, без разбора, по жилым кварталам и мирному населению. И в этом действии Европа показала свое истинное лицо: ни закрытого неба, ни ПВО, ни даже ПЗРК. Зассали. Все, что могу сказать по этому пункту: ответят за каждый выпущенный снаряд, ссуки! Мстить будем пожизненно за каждого убитого ребёнка! Мрази!

10. И наконец экономика: рублик поделили напополам. Доллар уже с 77 до 134 (догоняют Венесуэлу) . Все базовые компании покинули рашку. Биржевые котировки монополистов - по цене кошачьего дерьма за акцию рос нефти или газпрома.. За неделю более 200 000 безработных. Американцы додавливают европейцев ввести эмбарго на рашконефть после чего до полного краха - один неосторожный пук! Сегодня в оркостане официально запретили валютные операции!)) "Доллары? А можно посмотреть как он выглядит?"

Совок заказывали? Получите!

11. День войны с нами обходится хуйлу в 20 млдр дол!!

Да! Пытаться поставить козака раком - очччень дорогое псевдоудовольствие и совершенно бесполезная трата времени!) А на фоне факторов, перечисленных в п 10 - оно с каждым днем становится все более непосильным и морально и финансово.