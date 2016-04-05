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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 бер, 2022 16:58
ЛАД написав:
Кучма тоже проводил политику разновекторности. Может, его тоже объявим врагом?
Заметьте, я не говорил о запрете ОПЗЖ или наказаниях для них. Речь исключительно об имиджевой, политической ответственности, об электоральных перпективах.
И ситуация с Бойко - совершенно вегетарианская по нынешним временам. Он должен быть счастлив, что так легко отделался
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Додано: Сер 09 бер, 2022 16:59
ЛАД написав:
Но к России относится.
Если читали, когдп-то на политветке я требовал вечного бана Волгаря
за пропаганду допустимости ядерной войны. Такая пропаганда как раз и привела к тому, что сегодня россияне не приходят в ужас от заявлений Путина и приведения в готовность ядерных сил.
это безусловно. Но мой оппонент явно говорил о настроениях граждан Украины (во всяком случае, в контексте беседы я не могу понимать его иначе)
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Додано: Сер 09 бер, 2022 16:59
juristkostya написав: flyman написав: juristkostya написав:
Нападающая сторона нуждается в патриотической накачке.
То есть, к нам никак не относится
Інфантильний підхід спихувати всю вину на іншу сторону.
НАТО в Констутції, таки широкий крок до "виконання міньских угод".
вы хоть абзац из минских соглашений читали? Если день, информирую: там ни слова о внешнеполитическом курсе
махати червоною шматою перед биком, це дуже мудро (якщо ти не тореадор)
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Додано: Сер 09 бер, 2022 17:01
flyman написав:
..........
Проблема в тому, що є кучка ура-патріотів, не відомо ще ким проплачена, які дуже активіні і поширють картинку, потрібну для Путіна про нациків.
І тут ще тре подумати добре, хто "ватний", а хто підігрує агресору.
І дуже погано, що людям малють чорно-білий світ, в якому лише "або ти з нами або проти нас", в той час, коли 99% населення взагалі не хоче ніякої війни.
Очень верно.
Причём часто мнение этой кучки (вообще говоря, относительно незначительной) выдаётся за "мнение народа". Какая-нибудь фарион, которая никто и звать ее никак, позволяет себе определять кто "настоящий украинец", а кто "предатель народа".
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Додано: Сер 09 бер, 2022 17:02
flyman написав:
махати червоною шматою перед биком, це дуже мудро (якщо ти не тореадор)
Нельзя одновременно ссылаться на документ, и тут же требовать выполнения условий, которые в нем не зафиксированы. Это к вопросу о последовательности, логичности ваших доводов
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juristkostya
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Додано: Сер 09 бер, 2022 17:04
ЛАД написав: flyman написав:
..........
Проблема в тому, що є кучка ура-патріотів, не відомо ще ким проплачена, які дуже активіні і поширють картинку, потрібну для Путіна про нациків.
І тут ще тре подумати добре, хто "ватний", а хто підігрує агресору.
І дуже погано, що людям малють чорно-білий світ, в якому лише "або ти з нами або проти нас", в той час, коли 99% населення взагалі не хоче ніякої війни.
Очень верно.
Причём часто мнение этой кучки (вообще говоря, относительно незначительной) выдаётся за "мнение народа". Какая-нибудь фарион, которая никто и звать ее никак, позволяет себе определять кто "настоящий украинец", а кто "предатель народа".
Это манипуляция. Ни фарион, ни Ярош, ни прочие там"свободовцы" не закрепились в украинской политике.
Фактически, они на слуху исключительно в результате кремлевской пропаганды.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 17:05
juristkostya написав: flyman написав:
махати червоною шматою перед биком, це дуже мудро (якщо ти не тореадор)
Нельзя одновременно ссылаться на документ, и тут же требовать выполнения условий, которые в нем не зафиксированы. Это к вопросу о последовательности, логичности ваших доводов
стаю на хвилину юристомкостею:
"В мінських угодах нема заборони застосування ядерної зброї"
Це до питання логічності і послідовності юристакості.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 17:09
flyman написав: juristkostya написав: flyman написав:
махати червоною шматою перед биком, це дуже мудро (якщо ти не тореадор)
Нельзя одновременно ссылаться на документ, и тут же требовать выполнения условий, которые в нем не зафиксированы. Это к вопросу о последовательности, логичности ваших доводов
стаю на хвилину юристомкостею:
"В мінських угодах нема заборони застосування ядерної зброї"
Це до питання логічності і послідовності юристакості.
Я последователен: не пытаюсь обсуждать применение ядерной бомбы в контексте минских соглашений. Ибо это не предмет их регулирования.
Остаётся лишь пожелать вам такого же владения предметом.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 17:10
Ситуація з перших вуст від бойового командира з передової. Київський напрямок.
Наверное пришло время писать новости из первых рук. Ибо взрывы мои уши воспринимают гораздо толерантнее, нежели разной степени лживости хуйню, распространяемую в рамках гибридного влиияния на людей. За последние 3 дня каких только больных фантазий я не слышал:
- едут новые колонны орков
- Киев в кольце
- на зачистку столицы пуйло поставило 36 часов....
И много чего ещё более фантастического....
БЛ.... ЛЮДИ! ВЫ ЭТО СЕРЬЕЗНО?
Докладываю ситуацию с передовой, а не из глубин информационных инсинуаций!
1. Мы на месте! На подступах к Киеву. И моё вам слово командира - никто нас отсюда не сдвинет!
2. Боевой дух бойцов можно описать двумя матерными словами (заранее простите) - ОТХУЯРИТЬ И ВЫПИЗДИТЬ с украинской земли так, чтобы не только направление забыли, а и название вспоминали с ужасом.
3. Никакого кольца вокруг Киева рашинасты так и не сложили. Части кольца постоянно попадали в разной интенсивности пиздорезы... Вобщем получались ромбы, параллелепипеды, штрих-пунктиры в стиле азбуки морзе.... Но никак не кольцо... Выдохнули и забыли.
4. После недокольца орки перегруппировались для наступления с двух направлений: западная группировка и восточная. Но и здесь неувязочка началась: местное население сливает все перемещения и наша арта успевает их накрыть, не давая развернуться в боевые порядки
5. Тероборона набрала и вооружила более 100 тыс чел, большая часть которых сосредоточен в областных центрах и готова к обороне городов. И не просто к обороне! После Харькова, Барышевки, Ирпеня... люди будут РВАТЬ ВАС, ПАДЛЫ на части, защищая свои дома и семьи!
6. рашка ввела на нашу территорию более 95% имеющихся резервов, общей численностью 170 тыс чел. из которых 12 тыс уже никогда не поднимут против нас оружие, а ещё очень существенная часть (ещё около 40 тыс) - сможет думать об этом очень не скоро.
7. Из п 5 и 6 должно быть понятно что никакого численного перевеса у орков больше нет, а атаковать в нескольких направлениях укрепленные рубежи не имея хотя бы троекратного превосходства - чистейшая хуйня! Но, исходя из того что именно кремлёвская хуйня затеяла все это тупенькое мероприятие - логикой здесь не пахнет и вариант штурма не исключаем. С нашей стороны все спокойно: Чекаємо! Приймемо з усією українською гостинністю! Насипемо так, що не донесете!
8. Боевой дух - основа победы! Какой дух у русских малолеток с командировочными в 100 руб, которым рассказали что они проведут парадным строем до Киева после чего начнут купаться в лучах славы и любви украинских воздыхателей... и которых теперь попросту пиздят все от мала до велика с оружием и без?!
А с противоположной стороны - ОЧЕРЕДИ в ТРО!!! из желающих взять оружие и защищать Украину!
9. Бомбят. Жёстко, без разбора, по жилым кварталам и мирному населению. И в этом действии Европа показала свое истинное лицо: ни закрытого неба, ни ПВО, ни даже ПЗРК. Зассали. Все, что могу сказать по этому пункту: ответят за каждый выпущенный снаряд, ссуки! Мстить будем пожизненно за каждого убитого ребёнка! Мрази!
10. И наконец экономика: рублик поделили напополам. Доллар уже с 77 до 134 (догоняют Венесуэлу) . Все базовые компании покинули рашку. Биржевые котировки монополистов - по цене кошачьего дерьма за акцию рос нефти или газпрома.. За неделю более 200 000 безработных. Американцы додавливают европейцев ввести эмбарго на рашконефть после чего до полного краха - один неосторожный пук! Сегодня в оркостане официально запретили валютные операции!)) "Доллары? А можно посмотреть как он выглядит?"
Совок заказывали? Получите!
11. День войны с нами обходится хуйлу в 20 млдр дол!!
Да! Пытаться поставить козака раком - очччень дорогое псевдоудовольствие и совершенно бесполезная трата времени!) А на фоне факторов, перечисленных в п 10 - оно с каждым днем становится все более непосильным и морально и финансово.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 17:10
Сегодня
juristkostya написав: ЛАД написав:
Кучма тоже проводил политику разновекторности. Может, его тоже объявим врагом?
Заметьте, я не говорил о запрете ОПЗЖ или наказаниях для них. Речь исключительно об имиджевой, политической ответственности, об электоральных перпективах.
И ситуация с Бойко - совершенно вегетарианская по нынешним временам. Он должен быть счастлив, что так легко отделался
я могу это понять.
Но очень боюсь после победы это только усилится.
А насчёт политической ответственности и электоральных перспектив я бы как раз не хотел, чтобы это сработало уж очень сильно, хотя я за них никогда не голосовал.
Единство необходимо при защите Родины.
Но в мирное время единомыслие опасно для страны.
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