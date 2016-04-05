ЛАД написав:Кучма тоже проводил политику разновекторности. Может, его тоже объявим врагом?
Заметьте, я не говорил о запрете ОПЗЖ или наказаниях для них. Речь исключительно об имиджевой, политической ответственности, об электоральных перпективах. И ситуация с Бойко - совершенно вегетарианская по нынешним временам. Он должен быть счастлив, что так легко отделался
Сегодня я могу это понять. Но очень боюсь после победы это только усилится. А насчёт политической ответственности и электоральных перспектив я бы как раз не хотел, чтобы это сработало уж очень сильно, хотя я за них никогда не голосовал. Единство необходимо при защите Родины. Но в мирное время единомыслие опасно для страны.
Да, это риск. Но сам факт, что мы до него доживём, уже будет нефиговым достижением )))) так что, давайте не прыгать из феодализма в коммунизм В любом случае, претендовать на треть рады или, тем более, на президентский пост они уже не смогут, и этого достаточно. А присутствовать на грани проходного барьера - пусть. Такая оппозиция тоже должна быть
ЛАД написав:------------------------ flyman .......... Проблема в тому, що є кучка ура-патріотів, не відомо ще ким проплачена, які дуже активіні і поширють картинку, потрібну для Путіна про нациків.
І тут ще тре подумати добре, хто "ватний", а хто підігрує агресору.
І дуже погано, що людям малють чорно-білий світ, в якому лише "або ти з нами або проти нас", в той час, коли 99% населення взагалі не хоче ніякої війни. ----------------------------- Очень верно. Причём часто мнение этой кучки (вообще говоря, относительно незначительной) выдаётся за "мнение народа". Какая-нибудь фарион, которая никто и звать ее никак, позволяет себе определять кто "настоящий украинец", а кто "предатель народа".
Это манипуляция. Ни фарион, ни Ярош, ни прочие там "свободовцы" не закрепились в украинской политике.
Фактически, они на слуху исключительно в результате кремлевской пропаганды.
Во-первых, они не закрепились в официальной политике. В уличной они всё же играют вполне заметную роль. Да и в официальной и культурной - они не представлены лично, но их взгляды часто находят отражение. Во-вторых, их использование кремлёвской пропагандой тоже не безвредно. flyman как раз об этом и написал.
ЛАД написав:------------------------ flyman .......... Проблема в тому, що є кучка ура-патріотів, не відомо ще ким проплачена, які дуже активіні і поширють картинку, потрібну для Путіна про нациків.
І тут ще тре подумати добре, хто "ватний", а хто підігрує агресору.
І дуже погано, що людям малють чорно-білий світ, в якому лише "або ти з нами або проти нас", в той час, коли 99% населення взагалі не хоче ніякої війни. ----------------------------- Очень верно. Причём часто мнение этой кучки (вообще говоря, относительно незначительной) выдаётся за "мнение народа". Какая-нибудь фарион, которая никто и звать ее никак, позволяет себе определять кто "настоящий украинец", а кто "предатель народа".
Это манипуляция. Ни фарион, ни Ярош, ни прочие там "свободовцы" не закрепились в украинской политике.
Фактически, они на слуху исключительно в результате кремлевской пропаганды.
Во-первых, они не закрепились в официальной политике. В уличной они всё же играют вполне заметную роль. Да и в официальной и культурной - они не представлены лично, но их взгляды часто находят отражение. Во-вторых, их использование кремлёвской пропагандой тоже не безвредно. flyman как раз об этом и написал.
Кремлевская пропаганда придумает, за что уцепиться, даже если мы будем белыми и пушистыми Дюймовочкаки. Для понимания: Я сегодня нашел телеграм-канал Соловьева. Там написано, что Харьков полностью в кольце и росс военные эффективно зачищают улицы от нац батальонов. А регулярные ВСУ разбежались
И вы серьезно думаете, что без Фарион их пропаганда не сможет действовать? ))))/
flyman написав:махати червоною шматою перед биком, це дуже мудро (якщо ти не тореадор
Ти ж, у перші дні, тут розказував, що треба кримський міст зірвати, а як біля Києва мости зірвали, так різко став за мир, і що не треба було червоними труселями махати, #атопутіннападе?
де ти бачиш розбіжність?
Де міст в Крим, а де НАТО (підказка, в Конституції)?
Щодо Києва: спочатку евакуація населення, потім підрив мостів. А не навпаки: бо підірвали мости, а потім "якось так невдобно вийшло"
Висмокчуєш з пальця якісь фантазії.
Так спочатку треба всіх евакуювати, потім підривати мости та займати заздалегідь підготовлені позиції. Це все в теорії, як має бути в ідеалі. Але коли біля Київа на другий день вже орки висадили десант, то або здавати столицю або підривати мости щоб не взяли місто з ходу.