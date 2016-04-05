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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 300301302303304>
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:15

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Кучма тоже проводил политику разновекторности. Может, его тоже объявим врагом?

Заметьте, я не говорил о запрете ОПЗЖ или наказаниях для них. Речь исключительно об имиджевой, политической ответственности, об электоральных перпективах.
И ситуация с Бойко - совершенно вегетарианская по нынешним временам. Он должен быть счастлив, что так легко отделался

Сегодня я могу это понять.
Но очень боюсь после победы это только усилится.
А насчёт политической ответственности и электоральных перспектив я бы как раз не хотел, чтобы это сработало уж очень сильно, хотя я за них никогда не голосовал.
Единство необходимо при защите Родины.
Но в мирное время единомыслие опасно для страны.

Да, это риск. Но сам факт, что мы до него доживём, уже будет нефиговым достижением :-)))))
так что, давайте не прыгать из феодализма в коммунизм :-)
В любом случае, претендовать на треть рады или, тем более, на президентский пост они уже не смогут, и этого достаточно. А присутствовать на грани проходного барьера - пусть. Такая оппозиция тоже должна быть
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:18

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:------------------------
flyman
..........
Проблема в тому, що є кучка ура-патріотів, не відомо ще ким проплачена, які дуже активіні і поширють картинку, потрібну для Путіна про нациків.

І тут ще тре подумати добре, хто "ватний", а хто підігрує агресору.

І дуже погано, що людям малють чорно-білий світ, в якому лише "або ти з нами або проти нас", в той час, коли 99% населення взагалі не хоче ніякої війни.
-----------------------------
Очень верно.
Причём часто мнение этой кучки (вообще говоря, относительно незначительной) выдаётся за "мнение народа". Какая-нибудь фарион, которая никто и звать ее никак, позволяет себе определять кто "настоящий украинец", а кто "предатель народа".

Это манипуляция. Ни фарион, ни Ярош, ни прочие там "свободовцы" не закрепились в украинской политике.

Фактически, они на слуху исключительно в результате кремлевской пропаганды.

Во-первых, они не закрепились в официальной политике.
В уличной они всё же играют вполне заметную роль. Да и в официальной и культурной - они не представлены лично, но их взгляды часто находят отражение.
Во-вторых, их использование кремлёвской пропагандой тоже не безвредно. flyman как раз об этом и написал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:25

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:------------------------
flyman
..........
Проблема в тому, що є кучка ура-патріотів, не відомо ще ким проплачена, які дуже активіні і поширють картинку, потрібну для Путіна про нациків.

І тут ще тре подумати добре, хто "ватний", а хто підігрує агресору.

І дуже погано, що людям малють чорно-білий світ, в якому лише "або ти з нами або проти нас", в той час, коли 99% населення взагалі не хоче ніякої війни.
-----------------------------
Очень верно.
Причём часто мнение этой кучки (вообще говоря, относительно незначительной) выдаётся за "мнение народа". Какая-нибудь фарион, которая никто и звать ее никак, позволяет себе определять кто "настоящий украинец", а кто "предатель народа".

Это манипуляция. Ни фарион, ни Ярош, ни прочие там "свободовцы" не закрепились в украинской политике.

Фактически, они на слуху исключительно в результате кремлевской пропаганды.

Во-первых, они не закрепились в официальной политике.
В уличной они всё же играют вполне заметную роль. Да и в официальной и культурной - они не представлены лично, но их взгляды часто находят отражение.
Во-вторых, их использование кремлёвской пропагандой тоже не безвредно. flyman как раз об этом и написал.

Кремлевская пропаганда придумает, за что уцепиться, даже если мы будем белыми и пушистыми Дюймовочкаки.
Для понимания:
Я сегодня нашел телеграм-канал Соловьева. Там написано, что Харьков полностью в кольце и росс военные эффективно зачищают улицы от нац батальонов. А регулярные ВСУ разбежались

И вы серьезно думаете, что без Фарион их пропаганда не сможет действовать? :-)))))/
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:32

Японія заявила, що південні "Курили" це їхня суверенна територія
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/7/7329175/


треба ще одну гарячу точку рашистам!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:39

  greenozon написав:Японія заявила, що південні "Курили" це їхня суверенна територія
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/7/7329175/


треба ще одну гарячу точку рашистам!
Уже обсуждали: никакой новости в этом нет. Это твердая позиция Японии последние 77 лет
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:махати червоною шматою перед биком, це дуже мудро (якщо ти не тореадор

Ти ж, у перші дні, тут розказував, що треба кримський міст зірвати, а як біля Києва мости зірвали, так різко став за мир, і що не треба було червоними труселями махати, #атопутіннападе?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:46

  lapay написав:
  flyman написав:махати червоною шматою перед биком, це дуже мудро (якщо ти не тореадор

Ти ж, у перші дні, тут розказував, що треба кримський міст зірвати, а як біля Києва мости зірвали, так різко став за мир, і що не треба було червоними труселями махати, #атопутіннападе?

де ти бачиш розбіжність?

Де міст в Крим, а де НАТО (підказка, в Конституції)?

Щодо Києва: спочатку евакуація населення, потім підрив мостів.
А не навпаки: бо підірвали мости, а потім "якось так невдобно вийшло"

Висмокчуєш з пальця якісь фантазії.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 бер, 2022 17:48, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:де ти бачиш розбіжність?

Де міст в Крим, а де НАТО (підказка, в Конституції)?

Ти вже задрав зі своїм НАТО. В початковому списку вимог Пуйла нейтральний статус далеко не перший пункт, як і в його хворій програмній промові.
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:54

  flyman написав:
  lapay написав:
  flyman написав:махати червоною шматою перед биком, це дуже мудро (якщо ти не тореадор

Ти ж, у перші дні, тут розказував, що треба кримський міст зірвати, а як біля Києва мости зірвали, так різко став за мир, і що не треба було червоними труселями махати, #атопутіннападе?

де ти бачиш розбіжність?

Де міст в Крим, а де НАТО (підказка, в Конституції)?

Щодо Києва: спочатку евакуація населення, потім підрив мостів.
А не навпаки: бо підірвали мости, а потім "якось так невдобно вийшло"

Висмокчуєш з пальця якісь фантазії.


Так спочатку треба всіх евакуювати, потім підривати мости та займати заздалегідь підготовлені позиції.
Це все в теорії, як має бути в ідеалі.
Але коли біля Київа на другий день вже орки висадили десант, то або здавати столицю або підривати мости щоб не взяли місто з ходу.


Вже сьогодні спокійно крім Маріуполя ?
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