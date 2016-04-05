edvardd
Кузен жінки в селі біля Мукачево прихистив десять біженців. Все чималеньке село забито.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 17:56
edvardd
Кузен жінки в селі біля Мукачево прихистив десять біженців. Все чималеньке село забито.
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:06
Ирпенской мост
подорванный мост пешему десанду не помеха, с мостом поспешили потому что этим заблокировали не столько танки, сколько выезд жителей Ирпеня, живущих в районе новой трассы, по этой причине сотни машин ирпенчан стоят во дворах или на мосту ждут своих снарядов и мародеров. По этой причине многие ирпенчане трое суток жили без тепла, воды, э/э и связи. Без возможности выехать. Я не осуждаю всу война есть война, но подумать про эвакуациию людей когда взрывается мост тоже можно. Имхо пригороды до 30 км вообще нельзя было сдавать, туда теперь поставят грады и будут утюжить Киев, и урон будет куда сильнее. Блокпосты от градов не защитят.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 бер, 2022 18:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:14
На Сумщині діти спалили російський танк коктейлями Молотова, - Бобиренко
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:19
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 бер, 2022 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:19
Вообще надо было везжать самому на своих машинах после того как высадили десант в Гостомеле и орки нарисовались в Чернобыле. Вывести детей и жену а потом вернуться если хочеться сторожить.
Это война, тут нужно расчитывать на себя.
Жена кузена с Пущи выехала сама с двумя детьми в первый день войны в направлении ЗУ.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Сер 09 бер, 2022 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:30
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Костянтинівка півдня з ранку вила сирена. Дружківці досталось добре (є пошкодження об'єктів). У Краматорську сирени періодично вили весь день, ракети часто летали в небі Серйозних пошкоджень немає.
Краматорськ учора лягав спати під вибух і прокинувся сьогодні те ж від цього.
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:46
Російські фашисти та німецькі фашисти знайшли один одного
Німеччина є основною державою, яка чинить опір спробам Євросоюзу накласти санкції на найбільший російський банк "Сбербанк" та російський енергетичний сектор.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg, який ознайомився з відповідними документами та поговорив з кількома європейськими дипломатами.
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:46
Все. Орда вже здулась. Вистачило на 10 днів активних бойових дій.
Я писав якщо вторгнуться то колони розібьють на дорогах. Не вірив в такий ідіотизм.
Дарма. Хуйло перевершило само себе.
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:50
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