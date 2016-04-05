|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:51
МИД Польши объявило, что готово разместить свои самолеты МиГ-29 на авиабазе Рамштайн в Германии и передать в распоряжение Соединенных Штатов. Однако США отклонили предложение Польши о передаче истребителей Украине и завили, что не считают польское предложение разумным.
Союзники бля
НАТО спочатку стравило Україну та Росію (своїми обіцянками з 2008 року) а потім, ми посидимо в стороні
Прямо сказати ми очкуємо рашку і ніякого НАТО для вас, а Україні казати або НАТО або ми входимо до одкб з рашкою
І все було б ціле і люди живі
Америка почала цю війну, чужими руками жар.
А зараз сраних мігів не хочуть дати
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10672
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:54
Хомякоид написав: Howl написав: Хомякоид написав:
Вже сьогодні спокійно крім Маріуполя ?
Костянтинівка півдня з ранку вила сирена. Дружківці досталось добре (є пошкодження об'єктів). У Краматорську сирени періодично вили весь день, ракети часто летали в небі
Серйозних пошкоджень немає.
Краматорськ учора лягав спати під вибух і прокинувся сьогодні те ж від цього.
Все. Орда вже здулась. Вистачило на 10 днів активних бойових дій.
Я писав якщо вторгнуться то колони розібьють на дорогах. Не вірив в такий ідіотизм.
Дарма. Хуйло перевершило само себе.
Я б не був таким самовпений
Що їм заважає зробити з Києвом те що сталось з Грозним? Коврові бомбардування, гради артилерія. Їх втрати будут мінімальні
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10672
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:57
Чергова казочка для лохів, уже міги дали
Україні після війни нададуть новий "план Маршалла" - прем'єр Польщі
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10672
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:58
Ukrainian написав:
Що їм заважає зробити з Києвом те що сталось з Грозним? Коврові бомбардування, гради артилерія. Їх втрати будут мінімальні
Наше ППО і артилерія. Найгірше Маріуполю, там дамбаські орки лютують, 1300 мирних загинуло. Пологовий і дитячу лікарню розбомбили. Смерть рашистським окупантам!
Востаннє редагувалось lapay
в Сер 09 бер, 2022 19:05, всього редагувалось 1 раз.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12933
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1200 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:58
Хомякоид написав: Howl написав: Хомякоид написав:
Вже сьогодні спокійно крім Маріуполя ?
Костянтинівка півдня з ранку вила сирена. Дружківці досталось добре (є пошкодження об'єктів). У Краматорську сирени періодично вили весь день, ракети часто летали в небі
Серйозних пошкоджень немає.
Краматорськ учора лягав спати під вибух і прокинувся сьогодні те ж від цього.
Все. Орда вже здулась. Вистачило на 10 днів активних бойових дій.
Я писав якщо вторгнуться то колони розібьють на дорогах. Не вірив в такий ідіотизм.
Дарма. Хуйло перевершило само себе.
Я б не був таким самовпений
Що їм заважає зробити з Києвом те що сталось з Грозним? Коврові бомбардування, гради артилерія. Їх втрати будут мінімальні[/quote]
а шо у нас уже ПВО нет? или самолётов? и ещё, по их арте, по ночам работает наш спецназ, вырезает как свиней...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 6916
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 1804 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:02
Вывоз семей ФСБ и продажа квартир в Крыму это прекрасный знак. ФСБ лучше Путина знает, что там будет. А Песков сегодня подтвердил, что в Крыму все хорошо несмотря на вражеское настроение населения.
Я не эксперт в военных вопросах. Но по моим оценкам 20 дней нужно было, что бы орки начали бежать назад при виде ЗСУ, и в новостях мы видели бы освобождения города за городом. Но с учётом упорства и подкрепления резервов, думаю, нужно будет 30 дней. К этому времени перебьют 50% зашедшей армии. Но в этот промежуток Путин затеет перемирие и останется на своих позициях, укрепляя их. Поэтому нашим нельзя до этого доводить, а продолжать истреблять. Я до сих пор не понимаю, как они могут сюда лезть с учётом катастрофических потерь. Как пилот взлетает на летное задание, зная, что уже сбито 50 самолётов. У меня только 1 объяснение их накачивают психотропными.
P.S.: уходя, из нашей земли - эти уроды подорвут атомную станцию, поэтому начинайте делать сеточки из йода.
-
r-tiger
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 04.01.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:05
r-tiger написав:
Вывоз семей ФСБ и продажа квартир в Крыму это прекрасный знак.
Я думаю якщо Україна піде на Крим раша застосує тактичний ядерний заряд по Києву, може ще десь.
Тому думаю це все плітки для підняття бойового духу
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10672
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:10
Ukrainian написав:
Чергова казочка для лохів, уже міги дали
Україні після війни нададуть новий "план Маршалла" - прем'єр Польщі
класика:
дєнєг нєт, но вьі дєржитєсь.
Давно пора зрозуміти, що нема вічних друзів і нема вічних ворогів, а є інтереси.
"У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы.
" - Генри Джон Темпл Палмерстон.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28771
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1401 раз.
- Подякували: 2490 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:11
edvardd написав:
или самолётов?
Уступаем в десятки раз. И хотя мы намного эффективнее их используем, чем рашисты, счёт идёт на штуки.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7311
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 507 раз.
- Подякували: 1773 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:13
Hotab написав: edvardd написав:
или самолётов?
Уступаем в десятки раз. И хотя мы намного эффективнее их используем, чем рашисты, счёт идёт на штуки.
Союзнички обіцяли 70 мігів
Питання
Накуя такі союзники?
Може потрібно об’єднатись з орками і йти на захід
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10672
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|91032
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|444831
|
|
|1
|2383
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|