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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 302303304305306 ... 308>
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 18:51

МИД Польши объявило, что готово разместить свои самолеты МиГ-29 на авиабазе Рамштайн в Германии и передать в распоряжение Соединенных Штатов. Однако США отклонили предложение Польши о передаче истребителей Украине и завили, что не считают польское предложение разумным.

Союзники бля

НАТО спочатку стравило Україну та Росію (своїми обіцянками з 2008 року) а потім, ми посидимо в стороні
Прямо сказати ми очкуємо рашку і ніякого НАТО для вас, а Україні казати або НАТО або ми входимо до одкб з рашкою
І все було б ціле і люди живі

Америка почала цю війну, чужими руками жар.

А зараз сраних мігів не хочуть дати
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 18:54

  Хомякоид написав:
  Howl написав:
  Хомякоид написав:Вже сьогодні спокійно крім Маріуполя ?
Костянтинівка півдня з ранку вила сирена. Дружківці досталось добре (є пошкодження об'єктів). У Краматорську сирени періодично вили весь день, ракети часто летали в небі :( Серйозних пошкоджень немає.

Краматорськ учора лягав спати під вибух і прокинувся сьогодні те ж від цього.


Все. Орда вже здулась. Вистачило на 10 днів активних бойових дій.
Я писав якщо вторгнуться то колони розібьють на дорогах. Не вірив в такий ідіотизм.

Дарма. Хуйло перевершило само себе.

Я б не був таким самовпений
Що їм заважає зробити з Києвом те що сталось з Грозним? Коврові бомбардування, гради артилерія. Їх втрати будут мінімальні
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 18:57

Чергова казочка для лохів, уже міги дали

Україні після війни нададуть новий "план Маршалла" - прем'єр Польщі
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Що їм заважає зробити з Києвом те що сталось з Грозним? Коврові бомбардування, гради артилерія. Їх втрати будут мінімальні

Наше ППО і артилерія. Найгірше Маріуполю, там дамбаські орки лютують, 1300 мирних загинуло. Пологовий і дитячу лікарню розбомбили. Смерть рашистським окупантам! :twisted:
Востаннє редагувалось lapay в Сер 09 бер, 2022 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 18:58

  Хомякоид написав:
  Howl написав:
  Хомякоид написав:Вже сьогодні спокійно крім Маріуполя ?
Костянтинівка півдня з ранку вила сирена. Дружківці досталось добре (є пошкодження об'єктів). У Краматорську сирени періодично вили весь день, ракети часто летали в небі :( Серйозних пошкоджень немає.

Краматорськ учора лягав спати під вибух і прокинувся сьогодні те ж від цього.


Все. Орда вже здулась. Вистачило на 10 днів активних бойових дій.
Я писав якщо вторгнуться то колони розібьють на дорогах. Не вірив в такий ідіотизм.

Дарма. Хуйло перевершило само себе.

Я б не був таким самовпений
Що їм заважає зробити з Києвом те що сталось з Грозним? Коврові бомбардування, гради артилерія. Їх втрати будут мінімальні[/quote]


а шо у нас уже ПВО нет? или самолётов? и ещё, по их арте, по ночам работает наш спецназ, вырезает как свиней...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:02

Вывоз семей ФСБ и продажа квартир в Крыму это прекрасный знак. ФСБ лучше Путина знает, что там будет. А Песков сегодня подтвердил, что в Крыму все хорошо несмотря на вражеское настроение населения.
Я не эксперт в военных вопросах. Но по моим оценкам 20 дней нужно было, что бы орки начали бежать назад при виде ЗСУ, и в новостях мы видели бы освобождения города за городом. Но с учётом упорства и подкрепления резервов, думаю, нужно будет 30 дней. К этому времени перебьют 50% зашедшей армии. Но в этот промежуток Путин затеет перемирие и останется на своих позициях, укрепляя их. Поэтому нашим нельзя до этого доводить, а продолжать истреблять. Я до сих пор не понимаю, как они могут сюда лезть с учётом катастрофических потерь. Как пилот взлетает на летное задание, зная, что уже сбито 50 самолётов. У меня только 1 объяснение их накачивают психотропными.
P.S.: уходя, из нашей земли - эти уроды подорвут атомную станцию, поэтому начинайте делать сеточки из йода. :(
r-tiger
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  r-tiger написав:Вывоз семей ФСБ и продажа квартир в Крыму это прекрасный знак.

Я думаю якщо Україна піде на Крим раша застосує тактичний ядерний заряд по Києву, може ще десь.
Тому думаю це все плітки для підняття бойового духу
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:10

нема вічних друзів і нема вічних ворогів, а є інтереси

  Ukrainian написав:Чергова казочка для лохів, уже міги дали

Україні після війни нададуть новий "план Маршалла" - прем'єр Польщі

класика:
дєнєг нєт, но вьі дєржитєсь.

Давно пора зрозуміти, що нема вічних друзів і нема вічних ворогів, а є інтереси.

"У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы." - Генри Джон Темпл Палмерстон.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:или самолётов?

Уступаем в десятки раз. И хотя мы намного эффективнее их используем, чем рашисты, счёт идёт на штуки.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:13

  Hotab написав:
  edvardd написав:или самолётов?

Уступаем в десятки раз. И хотя мы намного эффективнее их используем, чем рашисты, счёт идёт на штуки.

Союзнички обіцяли 70 мігів
Питання
Накуя такі союзники?
Може потрібно об’єднатись з орками і йти на захід :?:
Ukrainian
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