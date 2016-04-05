|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:16
r-tiger написав:
Как пилот взлетает на летное задание, зная, что уже сбито 50 самолётов.
Пилот самолёта в 90% случаев катапультируется и живет в плену. Потом обменяют. Пилоту вертолета выжить шансов мало. Потому они больше не наносят удары. Вериолеты возят в Крым и беларашку жмуров и раненых.
Ukrainian написав:
Може потрібно об’єднатись з орками і йти на захід
Коли ви з Канади плануєте прилетіти і встати в ряди армії РФ , воюючи в Сирії ??
Досить нести муйню. Нам багато допомагають. Дуже. Але за вас воювати европейці не будуть.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7311
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 507 раз.
- Подякували: 1773 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:25
flyman
Больше всего меня беспокоит и стремает,что нашего "нелоха" как всегда обведут вокруг пальца и выставят лохом в который раз.Все эти закидоны из далека-"Я остыл на счет НАТО" ни о чем хорошем не говорят.Под предлогом остановить насилие и гибель мирного населения,могут договориться о режиме прекращения огня...Дальше продолжать??? Никто из Крыма не уйдет,это совершенно очевидно и репарации никто платить не собирается,они приборзевшие и до сих пор в своем мире обитают,я практически уверен,что это дело спустят на тормозах...Пропали бородатая бабушка(очевидно подсчитывает сука,сколько можно будет напилить снова на восстановлении испорченых гусеницами дорог),пропал Дерьмак,не видно Баканова и прочую пиз... Потом они все как черти из банки посыпятся,вот впомните мои слова. С Россией нельзя ни о чем договариваться,даже если они уйдут сейчас...Они сделают выводы из неудач,накопят силы и ударят снова...Крым вернется только после полного развала раши,а вот по поводу дыры и лыры,думаю эти парашные образования,было бы выгодно слить самой пидорашке,подав как уступку,или не особо сопротивляясь дать украинцам забрать свое,убрав таким образом свои недальновидные последствия признания этих абсолютно бестолковых и несостоятельных территорий,этого проросийского анклава-балласта,где кроме выжженой земли и стариков-уже ничего не осталось.Но они и Украине теперь...думаю не больно то нужны,с миллионом российских паспортов,теперь просто нонсенс...
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1398
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 334 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:25
Хомяк написав: Hotab написав: edvardd написав:
или самолётов?
Уступаем в десятки раз. И хотя мы намного эффективнее их используем, чем рашисты, счёт идёт на штуки.
эффективный,а ты вчера чего не слетал?или ты только языком эффективный?или ты более дефективный чем эффективный?
Не хами
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10672
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:28
Hotab написав:
Нам багато допомагають. Дуже.
От не потрібно було обіцяти 70 літаків якщо знають що дати тільки зможуть зброю малого радіусу дії
Язиком вони ляпати можуть а щось сутеве для оборони дати не можуть. Воювати не потрібно, дайте старе радянське озброєння
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10672
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:32
osafly написав:
Я остыл на счет НАТО
НАТО Україну обіцянками з 2008 року годує. За 14 уже можна було сказати ні, Україна ніколи не вступит в НАТО
Навіщо був цирк? НАТО опосередковано вині в цій війні
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10672
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:32
r-tiger написав:
Вывоз семей ФСБ и продажа квартир в Крыму это прекрасный знак. ФСБ лучше Путина знает, что там будет. А Песков сегодня подтвердил, что в Крыму все хорошо несмотря на вражеское настроение населения.
Я не эксперт в военных вопросах. Но по моим оценкам 20 дней нужно было, что бы орки начали бежать назад при виде ЗСУ, и в новостях мы видели бы освобождения города за городом. Но с учётом упорства и подкрепления резервов, думаю, нужно будет 30 дней. К этому времени перебьют 50% зашедшей армии. Но в этот промежуток Путин затеет перемирие и останется на своих позициях, укрепляя их. Поэтому нашим нельзя до этого доводить, а продолжать истреблять. Я до сих пор не понимаю, как они могут сюда лезть с учётом катастрофических потерь. Как пилот взлетает на летное задание, зная, что уже сбито 50 самолётов. У меня только 1 объяснение их накачивают психотропными.
P.S.: уходя, из нашей земли - эти уроды подорвут атомную станцию, поэтому начинайте делать сеточки из йода.
1. Если не секрет, где Вы живёте?
2. Сеточки из йода надо делать тогда, когда уже начнётся радиоактивное заражение местности. Сейчас рано. Кроме того, если реально подорвут Энергодар и Чернобыль, сеточки вряд ли помогут. Если, конечно, Вы в Украине.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21698
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:34
Хомяк написав:
всех подстрекает,а сам отсиживается за чужими спинами.провокатор.Вот из-за таких как он люди и гибнут
Ти там знаєш чим він займається
Тобі все доповідати? Люди гинуть через агресію рашки і через відмову НАТО в 2088-2022 дати відповідь чи буде Україна колись членом НАТО
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10672
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:34
Хомяк
Стесняюсь спросить, вы прям с передовой здесь строчите?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1017 раз.
- Подякували: 1163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:34
Ukrainian написав: osafly написав:
Я остыл на счет НАТО
НАТО Україну обіцянками з 2008 року годує. За 14 уже можна було сказати ні, Україна ніколи не вступит в НАТО
Навіщо був цирк? НАТО опосередковано вині в цій війні
НАТО уже давно говорит, что пока речь о приёме не идёт.
Что-то последние 2 страницы пошла то ли паника, то ли зрада.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21698
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:35
osafly написав:flyman
Больше всего меня беспокоит и стремает,что нашего "нелоха" как всегда обведут вокруг пальца и выставят лохом в который раз.Все эти закидоны из далека-"Я остыл на счет НАТО" ни о чем хорошем не говорят.Под предлогом остановить насилие и гибель мирного населения,могут договориться о режиме прекращения огня...Дальше продолжать??? Никто из Крыма не уйдет,это совершенно очевидно и репарации никто платить не собирается,они приборзевшие и до сих пор в своем мире обитают,я практически уверен,что это дело спустят на тормозах...Пропали бородатая бабушка(очевидно подсчитывает сука,сколько можно будет напилить снова на восстановлении испорченых гусеницами дорог),пропал Дерьмак,не видно Баканова и прочую пиз... Потом они все как черти из банки посыпятся,вот впомните мои слова. С Россией нельзя ни о чем договариваться,даже если они уйдут сейчас...Они сделают выводы из неудач,накопят силы и ударят снова...Крым вернется только после полного развала раши,а вот по поводу дыры и лыры,думаю эти парашные образования,было бы выгодно слить самой пидорашке,подав как уступку,или не особо сопротивляясь дать украинцам забрать свое,убрав таким образом свои недальновидные последствия признания этих абсолютно бестолковых и несостоятельных территорий,этого проросийского анклава-балласта,где кроме выжженой земли и стариков-уже ничего не осталось.Но они и Украине теперь...думаю не больно то нужны,с миллионом российских паспортов,теперь просто нонсенс...
Мене цікавить більше за все мир,
на яких умовах, це ні нелох буде вирішувати, ні сивочолий,
як домовиться колективний захід із РФ, так і буде,
щодо влади і так званої еліти: Україна і РФ вийшли з СРСР, то це як відзеркалення одне одного, тільки розвели "як котят". Нацькували.
Вигрібати ж народу України і РФ.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28771
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1401 раз.
- Подякували: 2490 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|91032
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|444831
|
|
|1
|2383
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|