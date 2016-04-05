Додано: Сер 09 бер, 2022 19:25

flyman



Больше всего меня беспокоит и стремает,что нашего "нелоха" как всегда обведут вокруг пальца и выставят лохом в который раз.Все эти закидоны из далека-"Я остыл на счет НАТО" ни о чем хорошем не говорят.Под предлогом остановить насилие и гибель мирного населения,могут договориться о режиме прекращения огня...Дальше продолжать??? Никто из Крыма не уйдет,это совершенно очевидно и репарации никто платить не собирается,они приборзевшие и до сих пор в своем мире обитают,я практически уверен,что это дело спустят на тормозах...Пропали бородатая бабушка(очевидно подсчитывает сука,сколько можно будет напилить снова на восстановлении испорченых гусеницами дорог),пропал Дерьмак,не видно Баканова и прочую пиз... Потом они все как черти из банки посыпятся,вот впомните мои слова. С Россией нельзя ни о чем договариваться,даже если они уйдут сейчас...Они сделают выводы из неудач,накопят силы и ударят снова...Крым вернется только после полного развала раши,а вот по поводу дыры и лыры,думаю эти парашные образования,было бы выгодно слить самой пидорашке,подав как уступку,или не особо сопротивляясь дать украинцам забрать свое,убрав таким образом свои недальновидные последствия признания этих абсолютно бестолковых и несостоятельных территорий,этого проросийского анклава-балласта,где кроме выжженой земли и стариков-уже ничего не осталось.Но они и Украине теперь...думаю не больно то нужны,с миллионом российских паспортов,теперь просто нонсенс...