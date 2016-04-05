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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 бер, 2022 19:35
fler написав:Хомяк
Стесняюсь спросить, вы прям с передовой здесь строчите?
нет,я в Луганске морожусь от мобилизации ))))
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Хомяк
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Додано: Сер 09 бер, 2022 19:36
Ukrainian написав: osafly написав:
Я остыл на счет НАТО
НАТО Україну обіцянками з 2008 року годує. За 14 уже можна було сказати ні, Україна ніколи не вступит в НАТО
Навіщо був цирк? НАТО опосередковано вині в цій війні
после войны мы организуем своё нато, Польша Британия..., короче ещё и очередь к нам стоять будет...
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Додано: Сер 09 бер, 2022 19:37
ЛАД написав:
НАТО уже давно говорит, что пока речь о приёме не идёт.
Болгар румунів балтів прийняли без мозготрахів за пару років, і корупція не завадила їхня і радянське озброєння
Я думаю якби НАТО прямо сказали ні, то Україна займалась пошуком альтернатив
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Ukrainian
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Додано: Сер 09 бер, 2022 19:39
Ukrainian написав: Хомяк написав:
всех подстрекает,а сам отсиживается за чужими спинами.провокатор.Вот из-за таких как он люди и гибнут
Ти там знаєш чим він займається
Тобі все доповідати? Люди гинуть через агресію рашки і через відмову НАТО в 2088-2022 дати відповідь чи буде Україна колись членом НАТО
Це як із Асоціацією з ЄС.
Помахали морквиною перед носом, а як до діла, то на невигідних умовах підписана була Порошенком, хоча Янукович не захотів такого підмахувати.
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flyman
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Додано: Сер 09 бер, 2022 19:40
Хомяк написав: fler написав:Хомяк
Стесняюсь спросить, вы прям с передовой здесь строчите?
нет,я в Луганске морожусь от мобилизации ))))
під КХ шифруєшся
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flyman
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Додано: Сер 09 бер, 2022 19:42
ЛАД написав:
О поляках. Они таки тоже виноваты.
"Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать"(С)
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ТИХИЙ
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Додано: Сер 09 бер, 2022 19:44
Ukrainian написав: ЛАД написав:
НАТО уже давно говорит, что пока речь о приёме не идёт.
Болгар румунів балтів прийняли без мозготрахів за пару років, і корупція не завадила їхня і радянське озброєння
Я думаю якби НАТО прямо сказали ні, то Україна займалась пошуком альтернатив
Уже давно прямо и говорят.
А какие альтернативы? Лечь под Россию? Под сегодняшнюю не хочу категорически.
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ЛАД
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Додано: Сер 09 бер, 2022 19:46
ЛАД написав: Ukrainian написав: ЛАД написав:
НАТО уже давно говорит, что пока речь о приёме не идёт.
Болгар румунів балтів прийняли без мозготрахів за пару років, і корупція не завадила їхня і радянське озброєння
Я думаю якби НАТО прямо сказали ні, то Україна займалась пошуком альтернатив
Уже давно прямо и говорят.
А какие альтернативы? Лечь под Россию? Под сегодняшнюю не хочу категорически.
Грузія, Молдова, Арменія... сильно лежать?
Чи в НАТО вступають?
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 09 бер, 2022 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 19:46
ЛАД написав: Ukrainian написав: osafly написав:
Я остыл на счет НАТО
НАТО Україну обіцянками з 2008 року годує. За 14 уже можна було сказати ні, Україна ніколи не вступит в НАТО
Навіщо був цирк? НАТО опосередковано вині в цій війні
НАТО уже давно говорит, что пока речь о приёме не идёт.
Что-то последние 2 страницы пошла то ли паника, то ли зрада.
то ли начали прозревать
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Хомяк
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Додано: Сер 09 бер, 2022 19:47
ТИХИЙ написав: ЛАД написав:
О поляках. Они таки тоже виноваты.
"Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать"(С)
Не искажайте. Я там написал почему они виноваты. В той войне нет безвинных в Европе.
И, возможно, Союз виноват меньше всех.
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ЛАД
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