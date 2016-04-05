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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 304305306307308>
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:35

  fler написав:Хомяк
Стесняюсь спросить, вы прям с передовой здесь строчите?
нет,я в Луганске морожусь от мобилизации ))))
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:36

  Ukrainian написав:
  osafly написав:Я остыл на счет НАТО

НАТО Україну обіцянками з 2008 року годує. За 14 уже можна було сказати ні, Україна ніколи не вступит в НАТО
Навіщо був цирк? НАТО опосередковано вині в цій війні

после войны мы организуем своё нато, Польша Британия..., короче ещё и очередь к нам стоять будет...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:НАТО уже давно говорит, что пока речь о приёме не идёт.

Болгар румунів балтів прийняли без мозготрахів за пару років, і корупція не завадила їхня і радянське озброєння
Я думаю якби НАТО прямо сказали ні, то Україна займалась пошуком альтернатив
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:39

  Ukrainian написав:
  Хомяк написав:всех подстрекает,а сам отсиживается за чужими спинами.провокатор.Вот из-за таких как он люди и гибнут

Ти там знаєш чим він займається
Тобі все доповідати? Люди гинуть через агресію рашки і через відмову НАТО в 2088-2022 дати відповідь чи буде Україна колись членом НАТО

Це як із Асоціацією з ЄС.
Помахали морквиною перед носом, а як до діла, то на невигідних умовах підписана була Порошенком, хоча Янукович не захотів такого підмахувати.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:40

  Хомяк написав:
  fler написав:Хомяк
Стесняюсь спросить, вы прям с передовой здесь строчите?
нет,я в Луганске морожусь от мобилизации ))))

під КХ шифруєшся
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:42

  ЛАД написав:О поляках. Они таки тоже виноваты.

"Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать"(С)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:44

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:НАТО уже давно говорит, что пока речь о приёме не идёт.

Болгар румунів балтів прийняли без мозготрахів за пару років, і корупція не завадила їхня і радянське озброєння
Я думаю якби НАТО прямо сказали ні, то Україна займалась пошуком альтернатив

Уже давно прямо и говорят.
А какие альтернативы? Лечь под Россию? Под сегодняшнюю не хочу категорически.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:46

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:НАТО уже давно говорит, что пока речь о приёме не идёт.

Болгар румунів балтів прийняли без мозготрахів за пару років, і корупція не завадила їхня і радянське озброєння
Я думаю якби НАТО прямо сказали ні, то Україна займалась пошуком альтернатив

Уже давно прямо и говорят.
А какие альтернативы? Лечь под Россию? Под сегодняшнюю не хочу категорически.

Грузія, Молдова, Арменія... сильно лежать?
Чи в НАТО вступають?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 бер, 2022 19:47, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:46

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:
  osafly написав:Я остыл на счет НАТО

НАТО Україну обіцянками з 2008 року годує. За 14 уже можна було сказати ні, Україна ніколи не вступит в НАТО
Навіщо був цирк? НАТО опосередковано вині в цій війні

НАТО уже давно говорит, что пока речь о приёме не идёт.

Что-то последние 2 страницы пошла то ли паника, то ли зрада. :)
то ли начали прозревать
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:47

  ТИХИЙ написав:
  ЛАД написав:О поляках. Они таки тоже виноваты.

"Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать"(С)

Не искажайте. Я там написал почему они виноваты. В той войне нет безвинных в Европе.
И, возможно, Союз виноват меньше всех.
ЛАД
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