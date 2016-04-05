Додано: Сер 09 бер, 2022 20:09

ЛАД написав: 1. Если не секрет, где Вы живёте?

2. Сеточки из йода надо делать тогда, когда уже начнётся радиоактивное заражение местности. Сейчас рано. Кроме того, если реально подорвут Энергодар и Чернобыль, сеточки вряд ли помогут. Если, конечно, Вы в Украине. 1. Если не секрет, где Вы живёте?2. Сеточки из йода надо делать тогда, когда уже начнётся радиоактивное заражение местности. Сейчас рано. Кроме того, если реально подорвут Энергодар и Чернобыль, сеточки вряд ли помогут. Если, конечно, Вы в Украине.

Я родился в Киеве и сейчас тут (Харьковская), и в день Чернобыля меня с коляской выгуливали в парке при сильном ветре. Начало войны я расценивал в феврале очень вероятным, но масштаб по меньше. Я знал, что потом не выехать. И принял для себя решение оставаться в Киеве, в своем родном месте, где меня радует каждое деревце, каждая мелочь, и возможно помогать вместе с теми, кто тут остался. Засыпать мешки, к примеру, на дамбе. 23 февраля предложил жене купить Макдональдс, говорил, что возможно это последний раз. Но уже утром в 4:45 утра после взрывов дрожащими руками делал валютные переводы, спустя 1 час уже нельзя было проводить операции. Сейчас время от времени хожу в пролет лифта или спускаюсь к соседям в подвале.Йодная сеточка быстро исчезает у меня - похоже на дефицит йода. В случае аварии буду пить 20 капель растворимых в воде. И ждать эвакуации. Это разовая процедура. Может быть опасна, у кого аллергия на йод. Сейчас трудно предсказать какое место безопасное в Украине. Возможно Ужгород.