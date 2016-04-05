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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 305306307308>
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:49

  flyman написав:
  Хомяк написав:
  fler написав:Хомяк
Стесняюсь спросить, вы прям с передовой здесь строчите?
нет,я в Луганске морожусь от мобилизации ))))

під КХ шифруєшся

отнюдь,у меня есть вода,отопление,интернет,только водафон не работает.
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:50

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:.............
Болгар румунів балтів прийняли без мозготрахів за пару років, і корупція не завадила їхня і радянське озброєння
Я думаю якби НАТО прямо сказали ні, то Україна займалась пошуком альтернатив

Уже давно прямо и говорят.
А какие альтернативы? Лечь под Россию? Под сегодняшнюю не хочу категорически.

Грузія, Молдова, Арменія... сильно лежать?
Чи в НАТО вступають?

Грузия и Армения довольно сильно. Но они слишком маленькие, поэтому никого особо не волнуют. В т.ч. и Россию. С них и взять нечего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:51

сейчас формируется многополярный мир и формируются региональные конгломераты,хошь не хощь,приходится куда-то прибиваться
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:52

Хомяк
Вам, похоже, сильно нравится в Лугандоне.
Не возражаю.
Только чего сюда пришли?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомяк написав:под пендосами больше нравится? Афганские подпиндосники на шасси самолета не навели ни на каие мысли?

Рашку ще можна було розглядати як військового союзника до Криму. Після Криму це питання закрите. А ти рашист?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:55

  Хомяк написав:сейчас формируется многополярный мир и формируются региональные конгломераты,хошь не хощь,приходится куда-то прибиваться

Прибивайтесь.
Но к нам не лезьте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:03

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Уже давно прямо и говорят.
А какие альтернативы? Лечь под Россию? Под сегодняшнюю не хочу категорически.

Грузія, Молдова, Арменія... сильно лежать?
Чи в НАТО вступають?

Грузия и Армения довольно сильно. Но они слишком маленькие, поэтому никого особо не волнуют. В т.ч. и Россию. С них и взять нечего.

нам чекати послаблення РФ, як було при Єльцині, а що поробиш. Не все зразу.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:07

  Ukrainian написав:
  Хомяк написав:под пендосами больше нравится? Афганские подпиндосники на шасси самолета не навели ни на каие мысли?

Рашку ще можна було розглядати як військового союзника до Криму. Після Криму це питання закрите. А ти рашист?

Нельзя было.
В любом случае это был бы не чисто военный союз. Пришлось бы привязываться и в экономике.
Об экономике РФ, надеюсь, Вам объяснять не нужно.
И было бы как в "Свадьбе в Малиновке" - "Это мне, это опять мне".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:09

  ЛАД написав:1. Если не секрет, где Вы живёте?
2. Сеточки из йода надо делать тогда, когда уже начнётся радиоактивное заражение местности. Сейчас рано. Кроме того, если реально подорвут Энергодар и Чернобыль, сеточки вряд ли помогут. Если, конечно, Вы в Украине.

Я родился в Киеве и сейчас тут (Харьковская), и в день Чернобыля меня с коляской выгуливали в парке при сильном ветре. Начало войны я расценивал в феврале очень вероятным, но масштаб по меньше. Я знал, что потом не выехать. И принял для себя решение оставаться в Киеве, в своем родном месте, где меня радует каждое деревце, каждая мелочь, и возможно помогать вместе с теми, кто тут остался. Засыпать мешки, к примеру, на дамбе. 23 февраля предложил жене купить Макдональдс, говорил, что возможно это последний раз. Но уже утром в 4:45 утра после взрывов дрожащими руками делал валютные переводы, спустя 1 час уже нельзя было проводить операции. Сейчас время от времени хожу в пролет лифта или спускаюсь к соседям в подвале.
Йодная сеточка быстро исчезает у меня - похоже на дефицит йода. В случае аварии буду пить 20 капель растворимых в воде. И ждать эвакуации. Это разовая процедура. Может быть опасна, у кого аллергия на йод. Сейчас трудно предсказать какое место безопасное в Украине. Возможно Ужгород.
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:18

  Хомяк написав:под пендосами больше нравится? Афганские подпиндосники на шасси самолета не навели ни на каие мысли?

Ах ты ж сволота...
Сидит гниль в Луганске , мечтает о рашистской победе и тут отравляет нам жизнь. Из-за таких падлюк нас тут "освобождают".
Сильно вас присоединили?? Вас как баранов в темную использовали , и бросили как использованный презерватив.
Hotab
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