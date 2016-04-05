|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:49
flyman написав: Хомяк написав: fler написав:Хомяк
Стесняюсь спросить, вы прям с передовой здесь строчите?
нет,я в Луганске морожусь от мобилизации ))))
під КХ шифруєшся
отнюдь,у меня есть вода,отопление,интернет,только водафон не работает.
-
Хомяк
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 72
- З нами з: 15.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:50
flyman написав: ЛАД написав: Ukrainian написав:
.............
Болгар румунів балтів прийняли без мозготрахів за пару років, і корупція не завадила їхня і радянське озброєння
Я думаю якби НАТО прямо сказали ні, то Україна займалась пошуком альтернатив
Уже давно прямо и говорят.
А какие альтернативы? Лечь под Россию? Под сегодняшнюю не хочу категорически.
Грузія, Молдова, Арменія... сильно лежать?
Чи в НАТО вступають?
Грузия и Армения довольно сильно. Но они слишком маленькие, поэтому никого особо не волнуют. В т.ч. и Россию. С них и взять нечего.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21698
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:51
сейчас формируется многополярный мир и формируются региональные конгломераты,хошь не хощь,приходится куда-то прибиваться
-
Хомяк
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 72
- З нами з: 15.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:52
Хомяк
Вам, похоже, сильно нравится в Лугандоне.
Не возражаю.
Только чего сюда пришли?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21698
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:53
Хомяк написав:
под пендосами больше нравится? Афганские подпиндосники на шасси самолета не навели ни на каие мысли?
Рашку ще можна було розглядати як військового союзника до Криму. Після Криму це питання закрите. А ти рашист?
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10672
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:55
Хомяк написав:
сейчас формируется многополярный мир и формируются региональные конгломераты,хошь не хощь,приходится куда-то прибиваться
Прибивайтесь.
Но к нам не лезьте.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21698
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 09 бер, 2022 20:03
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
Уже давно прямо и говорят.
А какие альтернативы? Лечь под Россию? Под сегодняшнюю не хочу категорически.
Грузія, Молдова, Арменія... сильно лежать?
Чи в НАТО вступають?
Грузия и Армения довольно сильно. Но они слишком маленькие, поэтому никого особо не волнуют. В т.ч. и Россию. С них и взять нечего.
нам чекати послаблення РФ, як було при Єльцині, а що поробиш. Не все зразу.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28771
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1401 раз.
- Подякували: 2490 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 09 бер, 2022 20:07
Ukrainian написав: Хомяк написав:
под пендосами больше нравится? Афганские подпиндосники на шасси самолета не навели ни на каие мысли?
Рашку ще можна було розглядати як військового союзника до Криму. Після Криму це питання закрите. А ти рашист?
Нельзя было.
В любом случае это был бы не чисто военный союз. Пришлось бы привязываться и в экономике.
Об экономике РФ, надеюсь, Вам объяснять не нужно.
И было бы как в "Свадьбе в Малиновке" - "Это мне, это опять мне".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21698
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 09 бер, 2022 20:09
ЛАД написав:
1. Если не секрет, где Вы живёте?
2. Сеточки из йода надо делать тогда, когда уже начнётся радиоактивное заражение местности. Сейчас рано. Кроме того, если реально подорвут Энергодар и Чернобыль, сеточки вряд ли помогут. Если, конечно, Вы в Украине.
Я родился в Киеве и сейчас тут (Харьковская), и в день Чернобыля меня с коляской выгуливали в парке при сильном ветре. Начало войны я расценивал в феврале очень вероятным, но масштаб по меньше. Я знал, что потом не выехать. И принял для себя решение оставаться в Киеве, в своем родном месте, где меня радует каждое деревце, каждая мелочь, и возможно помогать вместе с теми, кто тут остался. Засыпать мешки, к примеру, на дамбе. 23 февраля предложил жене купить Макдональдс, говорил, что возможно это последний раз. Но уже утром в 4:45 утра после взрывов дрожащими руками делал валютные переводы, спустя 1 час уже нельзя было проводить операции. Сейчас время от времени хожу в пролет лифта или спускаюсь к соседям в подвале.
Йодная сеточка быстро исчезает у меня - похоже на дефицит йода. В случае аварии буду пить 20 капель растворимых в воде. И ждать эвакуации. Это разовая процедура. Может быть опасна, у кого аллергия на йод. Сейчас трудно предсказать какое место безопасное в Украине. Возможно Ужгород.
-
r-tiger
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 04.01.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 09 бер, 2022 20:18
Хомяк написав:
под пендосами больше нравится? Афганские подпиндосники на шасси самолета не навели ни на каие мысли?
Ах ты ж сволота...
Сидит гниль в Луганске , мечтает о рашистской победе и тут отравляет нам жизнь. Из-за таких падлюк нас тут "освобождают".
Сильно вас присоединили?? Вас как баранов в темную использовали , и бросили как использованный презерватив.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7311
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 507 раз.
- Подякували: 1773 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|91033
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|444831
|
|
|1
|2383
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|