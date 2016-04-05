r-tiger написав:
Я родился в Киеве и сейчас тут (Харьковская), и в день Чернобыля меня с коляской выгуливали в парке при сильном ветре. Начало войны я расценивал в феврале очень вероятным, но масштаб по меньше. Я знал, что потом не выехать. И принял для себя решение оставаться в Киеве, в своем родном месте, где меня радует каждое деревце, каждая мелочь, и возможно помогать вместе с теми, кто тут остался. Засыпать мешки, к примеру, на дамбе. 23 февраля предложил жене купить Макдональдс, говорил, что возможно это последний раз. Но уже утром в 4:45 утра после взрывов дрожащими руками делал валютные переводы, спустя 1 час уже нельзя было проводить операции. Сейчас время от времени хожу в пролет лифта или спускаюсь к соседям в подвале.
Йодная сеточка быстро исчезает у меня - похоже на дефицит йода. В случае аварии буду пить 20 капель растворимых в воде. И ждать эвакуации. Это разовая процедура. Может быть опасна, у кого аллергия на йод. Сейчас трудно предсказать какое место безопасное в Украине. Возможно Ужгород.
А якщо подумати?
Невже думаєте, що буде як у ВВВ?
Чи може як у середньовіччі буде тут "століттня війна"?
Як довго тривали активні дії під час загострення на Донбасі?
Не думаю, що і тепер активна фаза протистояння затягнеться.
Скоріше за все будуть додушувати Маріуполь.
Можливо, спробують оточити ще під ОРДЛО сили ЗСУ, але це дало би РФ сильну карту на перемовинах (Маріуполь теж дає ліпші розклади для РФ на перемовинах).
Не ясно, при всіх ти сюрпризах які анонсує Арестович ворог досі в ближньому передмісті Києва. До чого ця бравада і ошуканство?
Тут недавно заявляли наші головнокомандуючі, що відношення 1:10.
За 1 місяць РФ подолати?
У квітні дефолт, а в маю розвал?
Казки баби Гавришихи.