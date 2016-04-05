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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 305306307308
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:19

  r-tiger написав:
  ЛАД написав:1. Если не секрет, где Вы живёте?
2. Сеточки из йода надо делать тогда, когда уже начнётся радиоактивное заражение местности. Сейчас рано. Кроме того, если реально подорвут Энергодар и Чернобыль, сеточки вряд ли помогут. Если, конечно, Вы в Украине.

Я родился в Киеве и сейчас тут (Харьковская), и в день Чернобыля меня с коляской выгуливали в парке при сильном ветре. Начало войны я расценивал в феврале очень вероятным, но масштаб по меньше. Я знал, что потом не выехать. И принял для себя решение оставаться в Киеве, в своем родном месте, где меня радует каждое деревце, каждая мелочь, и возможно помогать вместе с теми, кто тут остался. Засыпать мешки, к примеру, на дамбе. 23 февраля предложил жене купить Макдональдс, говорил, что возможно это последний раз. Но уже утром в 4:45 утра после взрывов дрожащими руками делал валютные переводы, спустя 1 час уже нельзя было проводить операции. Сейчас время от времени хожу в пролет лифта или спускаюсь к соседям в подвале.
Йодная сеточка быстро исчезает у меня - похоже на дефицит йода. В случае аварии буду пить 20 капель растворимых в воде. И ждать эвакуации. Это разовая процедура. Может быть опасна, у кого аллергия на йод. Сейчас трудно предсказать какое место безопасное в Украине. Возможно Ужгород.

А якщо подумати?

Невже думаєте, що буде як у ВВВ?

Чи може як у середньовіччі буде тут "століттня війна"?

Як довго тривали активні дії під час загострення на Донбасі?

Не думаю, що і тепер активна фаза протистояння затягнеться.
Скоріше за все будуть додушувати Маріуполь.
Можливо, спробують оточити ще під ОРДЛО сили ЗСУ, але це дало би РФ сильну карту на перемовинах (Маріуполь теж дає ліпші розклади для РФ на перемовинах).

Не ясно, при всіх ти сюрпризах які анонсує Арестович ворог досі в ближньому передмісті Києва. До чого ця бравада і ошуканство?

Тут недавно заявляли наші головнокомандуючі, що відношення 1:10.

За 1 місяць РФ подолати?
У квітні дефолт, а в маю розвал?
Казки баби Гавришихи.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:36

Hotab
про взятие в плен сбитых лётчиков-рашиков... есть мнение/решение их + артиллеристов в плен не брать :twisted:
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:37

Це моя думка, з підрахунками, виходячи з аналітики втрат та військових правил. Тому після місяця, будуть визволення одне за одним, а з ОРДЛО будуть бігти в тапках. Але цьому може перешкодити мирний пакт, який нам нашкодить в перспективі. А що з Кримом незрозуміло. Але можливо і внутрішня ситуація в Росії може форсувати події, хоча я не сподіваюсь на це.
r-tiger
 
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